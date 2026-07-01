Bắt nhóm đối tượng mang hung khí, điều khiển xe mô tô gây mất an ninh, trật tự

Sáng 30-6, trong quá trình tuần tra, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện nhóm gồm 10 thanh, thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, mang theo nhiều hung khí như kiếm, dao, côn nhị khúc và vỏ chai bia, di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn các phường Sầm Sơn, Quảng Phú và Hạc Thành gây mất an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Thanh Hoá xử lý nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí đi gây rối

Ngay sau khi phát hiện, Phòng Cảnh sát cơ động đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp lực lượng tuần tra công khai với tổ công tác hóa trang, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các xã Yên Thọ, Đông Thành, Nông Cống, Cẩm Tân tổ chức vây bắt, ngăn chặn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Kết quả, lực lượng Công an đã đưa 10 đối tượng cùng 5 phương tiện về trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động để làm việc, thu giữ 3 dao, 1 côn nhị khúc cùng nhiều vỏ chai bia mà các đối tượng mang theo.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 10 đối tượng và 5 phương tiện về các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông với tổng số tiền xử phạt gần 100 triệu đồng; đồng thời yêu cầu các bậc phụ huynh ký cam kết tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật.