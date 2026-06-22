Cài Windows, Office không có bản quyền có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng hoặc phạt tù tới 3 năm

ANTD.VN - Hiện tại, hành vi cài Windows, Office không có bản quyền để thu lợi đang diễn ra khá phổ biến. Vậy, hành vi này có thể bị xử lý về tội gì và mức phạt tù cao nhất là bao nhiêu năm?

Thời gian qua, số vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị phát hiện, xử lý tăng mạnh. Tính đến cuỗi tháng 5-2026, các bộ, ngành và địa phương đã phát hiện, xử lý trên 1.400 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, gần 1.200 vụ bị xử lý hành chính và hàng chục vụ bị khởi tố hình sự. Tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ gần 13 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm gần 36 tỷ đồng.

Trước tình trạng trên, điều được nhiều người quan tâm là hiện hành vi cài Windows, Office không có bản quyền để thu lợi đang diễn ra khá phổ biến. Vậy, hành vi này có thể bị xử lý về tội gì và mức phạt tù cao nhất là bao nhiêu năm?

Theo quy định hiện hành, người cài Windows, Office lậu, không có bản quyền có thể bị xử lý hình sự về Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”theo Điều 225 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi.

Theo đó, người không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan xâm phạm đến quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc để thu lợi bất chính từ 50 - 300 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100 - dưới 500 triệu đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 - dưới 500 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 50 - 300 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm đối với một trong các hành vi: Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình; Phân phối đến công chứng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.

Phạt tiền từ 300 triệu đồng - 1 tỷ đồng hoặc phạt từ từ 6 tháng-3 năm đối với người phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Phạm tội có tổ chức; Phạm tội 2 lần trở lên; Thu lợi bất chính 300 triệu đồng trở lên; Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500 triệu đồng trở lên; Hàng hóa vi phạm trị giá 500 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, người cài Windows, Office lậu có thể bị phạt từ 20 - 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Trường hợp không đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân cài đặt Windows, Office,...không có bản quyền có thể bị xử phạt hành chính. Điều 16 Nghị định 341/2025/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm dựa trên số lợi bất hợp pháp thu được, thiệt hại gây ra cho chủ sở hữu quyền tác giả hoặc giá trị hàng hóa vi phạm, cụ thể:

Trường hợp số lợi bất hợp pháp thu được dưới 10 triệu đồng; Gây thiệt hại cho chủ sở hữu quyền tác giả dưới 20 triệu đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá dưới 20 triệu đồng: Phạt từ 5-10 triệu đồng.

Nếu số lợi bất hợp pháp thu được từ 10 - dưới 20 triệu đồng; Gây thiệt hại cho chủ sở hữu quyền tác giả từ 20 - dưới 40 triệu đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 20 - dưới 40 triệu đồng: Phạt từ 10-20 triệu đồng.

Trường hợp số lợi bất hợp pháp thu được từ 20 - dưới 30 triệu đồng; Gây thiệt hại cho chủ sở hữu quyền tác giả từ 40 - dưới 60 triệu đồng; Hàng hóa vi phạm trị giá từ 40 - dưới 60 triệu đồng: Phạt từ 20-30 triệu đồng.

Nếu số lợi bất hợp pháp thu được từ 30 - dưới 50 triệu đồng; Gây thiệt hại cho chủ sở hữu quyền tác giả từ 60 - dưới 100 triệu đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 60 - dưới 100 triệu đồng: Phạt từ 30-50 triệu đồng.

Tổ chức có hành vi cài Windows, Office không có bản quyền thì bị phạt gấp đôi so với cá nhân.

Ngoài phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị buộc gỡ bỏ hoặc xóa bản gốc, bản sao vi phạm trên môi trường mạng viễn thông và mạng Internet. Trường hợp phát sinh khoản lợi nhuận bất hợp pháp từ hành vi vi phạm thì bị buộc hoàn trả số tiền này cho chủ thể quyền tác giả.