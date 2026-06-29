Mâu thuẫn gia đình, anh rể đâm em vợ tử vong

ANTD.VN - Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin ban đầu vụ giết người xảy ra ngày 28-6 tại xã Vạn Xuân.

Khoảng 12h ngày 28-6-2026, do mâu thuẫn gia đình, Phạm Gia Lễ (SN 1953, trú tại xã Vạn Xuân) đã dùng kiếm đâm nhiều phát vào người chị N.T.B (SN 1968, là vợ Lễ) và anh N.Q.T (SN 1976, là em vợ) cùng trú tại xã Vạn Xuân.

Sau khi gây án, Lễ bỏ trốn khỏi hiện trường. Hậu quả, anh T tử vong tại chỗ, chị B bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an xã Vạn Xuân phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án. Đến khoảng 14h45’ cùng ngày, đối tượng Phạm Gia Lễ đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.