Từ tháng 9/2026: Chính thức áp dụng mức xử phạt nặng với các vi phạm về tài sản mã hóa

ANTD.VN - Chào bán, phát hành tài sản mã hóa khi không đáp ứng đủ điều kiện bị phạt tới 200 triệu đồng, giao dịch tài sản mã hóa qua sàn không phép bị phạt tới 50 triệu đồng…

Nghị định 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Theo đó, tài sản mã hóa là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự; tài chính.

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm là 200 triệu đồng đối với tổ chức, 100 triệu đồng đối với cá nhân. Mức phạt tiền quy định dưới đây được áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Với vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, Nghị định quy định mức phạt tiền từ 70-100 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa vi phạm quy định về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở cho phát hành tài sản mã hóa.

Phạt tiền từ 100-150 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, không kịp thời, gây hiểu nhầm cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, nhà đầu tư.

Phạt tiền từ 150-200 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa thực hiện một trong các hành vi: Chào bán, phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định; Chào bán, phát hành tài sản mã hóa khi không đáp ứng đủ điều kiện…

Mức phạt tiền trên cũng được áp dụng với hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa.

Đối với các vi phạm về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Nghị định quy định mức phạt tiền từ 180-200 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; Quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư mở tài khoản.

Không chỉ có vậy, nhà đầu tư trong nước giao dịch các tài sản mã hóa chỉ được phép chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể bị phạt từ 70-100 triệu đồng

Nghị định 284/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026 đến ngày Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP hết hiệu lực thi hành.