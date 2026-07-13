Liên tiếp phát hiện, trao trả tài sản bị thất lạc cho người dân

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, trao trả tài sản bị đánh rơi cho người dân.

Ngày 9/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Trung tá Nguyễn Văn Thời, cán bộ Công an phường Bạch Mai phát hiện chiếc ví rơi trên đường, bên trong có giấy tờ tùy thân và tiền mặt.

Trung tá Nguyễn Văn Thời trao trả chiếc ví cho chủ nhân

Nhận định đây là ví của người dân không may bị đánh rơi, Trung tá Nguyễn Văn Thời đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời bằng biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương tìm cách liên lạc với chủ nhân là chị Đào Thanh Hằng (SN 1996, HKTT xã Gia Lâm, Hà Nội).

Ngay trong ngày 9/7, chị Hằng đã được mời lên Công an phường Bạch Mai nhận lại tài sản. Không giấu được niềm vui mừng, xúc động, chị Hằng đã viết thư cảm ơn Trung tá Nguyễn Văn Thời nói riêng và Công an phường Bạch Mai nói chung.

Trước đó vào ngày 6/7, Đại úy Nguyễn Ngọc Quyền, cán bộ Công an phường Bạch Mai trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn cũng nhặt được chiếc ví của anh Nguyễn Quang Trung (SN 1953, HKTT: phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) và kịp thời trao trả cho chủ nhân.

Việc làm của các cán bộ chiến sĩ Công an phường Bạch Mai không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lực lượng Công an với nhân dân.