Gala "Tổ quốc bình yên", vạn người xúc động nghe chuyện đời người chiến sĩ An ninh

Đến dự và chia sẻ khoảnh khắc lịch sử cùng đồng bào, chiến sĩ Thủ đô có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Về phía lãnh đạo Bộ Công an có đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
Cùng tham dự chương trình, về phía các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Đại diện cho Công an Thủ đô anh hùng có Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; cùng các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền và Thiếu tướng Lê Văn Tuân
Những ký ức hào hùng những ngày đầu lập nước
Khi những nốt nhạc giao hưởng đầu tiên vang lên, toàn bộ ánh sáng quảng trường vụt tắt, nhường chỗ cho một không gian mờ ảo ẩn dụ hình tượng nước - vô hình, tĩnh lặng nhưng đủ sức phá đá sâu thẳm
Dưới sự dẫn chuyện của NSND Trọng Trinh, ký ức về cuộc đối đầu giữa lực lượng liêm phóng cách mạng và bọn phản động Việt Quốc, Việt Cách câu kết với thực dân Pháp hiện lên gai góc
Khán giả lặng đi khi nghe lại những dòng phóng sự đẫm máu trên báo Cứu Quốc xuất bản tháng 7-1946, vạch trần "địa ngục trần gian" với những hố chôn người rữa nát, phòng tra tấn điện và xưởng in tiền giả
"Chuyên án số 7 phố Ôn Như Hầu không đơn thuần là một cuộc phản gián. Đó là lời phán quyết của lịch sử, khẳng định phương pháp hành động của lực lượng an ninh: chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa và quyết liệt bám sát lòng dân".
Những anh hùng thầm lặng...
Nếu như chương một là câu chuyện của công lý thì chương hai với chủ đề “Mạch ngầm” lại chạm vào phần sâu thẳm nhất của cảm xúc bằng những căn số khuất lấp
Lời bộc bạch đầy cô độc của ông trên màn hình khiến nhiều người rưng rưng: “Vợ không biết, con không biết, chỉ biết tôi là Ngụy” vang lên giữa trời đêm lộng gió Hồ Gươm, lột tả cái giá nghiệt ngã của việc gạch tên mình ra khỏi đời sống bình dị để làm một lá chắn vô hình cho Tổ quốc.
Sự khốc liệt của trận tuyến thầm lặng đẩy lên đỉnh điểm qua hoạt cảnh "Giọt máu hay Tổ quốc"
Trở về với thời bình, cuộc trò chuyện trực tiếp với Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hà - một chàng trai Hà thành chính hiệu tình nguyện lên vùng trọng điểm FULRO tại Mang Yang (Gia Lai) năm 1983 - đã chứng minh sức mạnh của việc quy tụ lòng dân
"Muốn suối ngàn chảy thành sông sâu phải tụ nước từ vạn mạch ngầm nhỏ
. Công tác an ninh không có chỗ cho sự xa dân; mỗi người dân phải là một cặp mắt, một đôi tai của thế trận lòng dân ." - Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà nói.
Khoảnh khắc xúc động
Khi làn gió mát từ hồ thổi qua các hàng ghế, chương cuối “Dòng chảy lớn” vươn mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới bằng sự kết hợp giữa ngôn ngữ ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại
Khoảnh khắc gây xúc động mạnh mẽ nhất đêm Gala là lúc Đại tướng Lương Tam Quang cùng Thượng tướng Phạm Thế Tùng và các chiến sĩ an ninh trẻ bước lên sân khấu vinh danh, tri ân các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ
Những bó hoa tươi thắm được trao đi dưới tiếng vỗ tay của hàng vạn người dân ngồi chật kín các dãy ghế kéo dài suốt tuyến phố Đinh Tiên Hoàng
Dư âm bình yên trong lòng phố...
Làn gió đêm mỗi lúc một mát lành thổi qua không gian mở bờ hồ, đưa Gala bước vào chương cuối mang tên “Dòng chảy lớn”
Gala kết thúc bằng giai điệu hùng tráng của bài hát “Ngôi sao trên ngực áo”, nhưng dòng người vẫn lưu luyến không rời quảng trường.
Ở các gian triển lãm 80 năm lực lượng An ninh nhân dân trên phố Đinh Tiên Hoàng, người dân vẫn nườm nượp vào tham quan. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP đứng mời đoàn khách quốc tế vào trải nghiệm những công nghệ mới cảnh báo lừa đảo qua mạng của Công an Thủ đô. Cán bộ chiến sĩ, nhẹ nhàng, ân cần hướng dẫn người dân...
Trời đêm Hà Nội lộng gió và thanh bình. Sự bình yên ấy không hiện hình bằng những khẩu hiệu, nó nằm trong tiếng cười thong dong của những gia đình bế con nhỏ đi dạo bờ hồ, trong ánh nhìn tin cậy của người dân hướng về những vạt áo cảnh phục đang lặng lẽ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự dưới ngã tư phố cổ.
Dòng chảy 80 năm của lực lượng an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đùm bọc của nhân dân, đã hòa vào dòng chảy hạnh phúc, vươn mình mạnh mẽ cùng đất nước trong kỷ nguyên mới...