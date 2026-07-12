Gala "Tổ quốc bình yên", vạn người xúc động nghe chuyện đời người chiến sĩ An ninh

ANTD.VN - Đêm 12-7, bầu trời Hà Nội trong vắt, không một gợn mây. Giữa không gian lộng gió và khoáng đạt ấy, đêm Gala nghệ thuật chính luận với chủ đề “Dòng chảy” đã diễn ra, khép lại chuỗi hoạt động “Tổ quốc bình yên”, đánh dấu mốc son 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Không có bất kỳ bài phát biểu nào, chương trình nhường chỗ hoàn toàn cho tự sự của ký ức lịch sử giàu chiều sâu và lay động tâm can.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự gala "Tổ quốc bình yên"

Đến dự và chia sẻ khoảnh khắc lịch sử cùng đồng bào, chiến sĩ Thủ đô có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Về phía lãnh đạo Bộ Công an có đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an .

Cùng tham dự chương trình, về phía các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ...

Đại diện cho Công an Thủ đô anh hùng có Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; cùng các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền và Thiếu tướng Lê Văn Tuân .

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao đổi với lãnh đạo các cục nghiệp vụ và CATP Hà Nội bên lề Gala "Tổ quốc bình yên"

Đại tướng Lương Tam Quang trao đổi vói đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khi tham không gian triển lãm 80 năm lực lượng An ninh Thủ đô

Đại tướng Lương Tam Quang thăm hỏi các đồng chí Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của lực lượng An ninh qua các thời kỳ

Những ký ức hào hùng những ngày đầu lập nước

Khi những nốt nhạc giao hưởng đầu tiên vang lên, toàn bộ ánh sáng quảng trường vụt tắt, nhường chỗ cho một không gian mờ ảo ẩn dụ hình tượng nước - vô hình, tĩnh lặng nhưng đủ sức phá đá sâu thẳm . Giọng nói trầm ấm vang lên như một lời tự sự: “Người chiến sĩ An ninh cũng mang vóc dáng của nước: vô hình trước những hào quang, nhưng luôn hiện diện ở mọi mặt trận cam go nhất để hóa giải” . Chương mở đầu với tên gọi “Khơi dòng” đưa hàng vạn người xem ngồi trên các dãy ghế ngược dòng thời gian về mùa hè năm 1946 khốc liệt .

Dưới sự dẫn chuyện của NSND Trọng Trinh, ký ức về cuộc đối đầu giữa lực lượng liêm phóng cách mạng và bọn phản động Việt Quốc, Việt Cách câu kết với thực dân Pháp hiện lên gai góc . Bằng ngôn ngữ kịch thực cảnh đanh thép, căn nhà số 132 phố Duvigneau (nay là phố Bùi Thị Xuân) và trụ sở chính của chúng tại số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều) được dựng lại chân thực .

Khán giả lặng đi khi nghe lại những dòng phóng sự đẫm máu trên báo Cứu Quốc xuất bản tháng 7-1946, vạch trần "địa ngục trần gian" với những hố chôn người rữa nát, phòng tra tấn điện và xưởng in tiền giả . Đúng 2h30 ngày 12-7-1946, tiếng súng áp sát đanh gọn vang lên, lật ngửa toàn bộ bản kế hoạch đảo chính Chính phủ Hồ Chí Minh do Trương Tử Anh soạn thảo . Nhát gươm công lý ấy đã đập tan liên kết thù trong giặc ngoài, bảo vệ vẹn toàn chính quyền cách mạng non trẻ .

Chuyên án số 7 phố Ôn Như Hầu được tái hiện chân thực trên sân khấu

"Chuyên án số 7 phố Ôn Như Hầu không đơn thuần là một cuộc phản gián. Đó là lời phán quyết của lịch sử, khẳng định phương pháp hành động của lực lượng an ninh: chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa và quyết liệt bám sát lòng dân".

Những anh hùng thầm lặng...

Nếu như chương một là câu chuyện của công lý thì chương hai với chủ đề “Mạch ngầm” lại chạm vào phần sâu thẳm nhất của cảm xúc bằng những căn số khuất lấp . Khán giả ngồi chật kín các hàng ghế dọc phố Đinh Tiên Hoàng đã không ít người phải rơi lệ trước câu chuyện của Trung úy Nguyễn Hồng Kỳ - người chiến sĩ tình báo cài cắm sâu trong lòng địch dưới danh nghĩa trợ lý cho tướng Ngụy Hoàng Xuân Lãm năm 1971 .

Lời bộc bạch đầy cô độc của ông trên màn hình khiến nhiều người rưng rưng: “Vợ không biết, con không biết, chỉ biết tôi là Ngụy” vang lên giữa trời đêm lộng gió Hồ Gươm, lột tả cái giá nghiệt ngã của việc gạch tên mình ra khỏi đời sống bình dị để làm một lá chắn vô hình cho Tổ quốc.

Cán bộ chiến sỹ và cả nghìn người dân ngồi kín đoạn phố Đinh Tiên Hoàng chăm chú theo dõi những câu chuyện bình dị của các gương anh hùng...

Sự khốc liệt của trận tuyến thầm lặng đẩy lên đỉnh điểm qua hoạt cảnh "Giọt máu hay Tổ quốc" . Người xem nghẹn ngào trước quyết định tàn nhẫn và đau đớn nhất của một người nữ chiến sĩ tình báo trước giờ lên đường nhận nhiệm vụ khẩn cấp: chị đã đau đớn chấp nhận bỏ đi giọt máu đang mang trong bụng để giữ an toàn cho mạng lưới điệp báo và huyết mạch thông tin quốc gia . Những giọt nước mắt giấu vào bóng tối của chị đã định nghĩa lại hai chữ "bình yên" mà thế hệ hôm nay đang thừa hưởng .

Những hình ảnh nghệ thuật, giàu tính biểu tượng được tái hiện xúc động

Trở về với thời bình, cuộc trò chuyện trực tiếp với Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hà - một chàng trai Hà thành chính hiệu tình nguyện lên vùng trọng điểm FULRO tại Mang Yang (Gia Lai) năm 1983 - đã chứng minh sức mạnh của việc quy tụ lòng dân . Không có vũ khí tối tân, thứ giúp ông cảm hóa đồng bào, bẻ gãy ảo tưởng cực đoan chính là những năm tháng cắm bản, cùng ăn củ mài, cùng uống nước suối theo đúng tinh thần "Ba nhất": Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất .

Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Xuân Hà chia sẻ về những năm tháng ăn củ mài, uống nước suối để xây dựng lòng tin với đồng bào Ê-đê, Ba-na

"Muốn suối ngàn chảy thành sông sâu phải tụ nước từ vạn mạch ngầm nhỏ . Công tác an ninh không có chỗ cho sự xa dân; mỗi người dân phải là một cặp mắt, một đôi tai của thế trận lòng dân ." - Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà nói.

Khoảnh khắc xúc động

Khi làn gió mát từ hồ thổi qua các hàng ghế, chương cuối “Dòng chảy lớn” vươn mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới bằng sự kết hợp giữa ngôn ngữ ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại . Không gian quảng trường mở toang hướng ra mặt hồ, kết nối những trang sử vàng với tư duy chiến lược bảo vệ Tổ quốc hôm nay: chủ động nhận diện và hóa giải mọi nguy cơ từ sớm, từ xa trên cả đời thực lẫn không gian mạng và dữ liệu cá nhân .

Đại tướng Lương Tam Quang cùng Thượng tướng Phạm Thế Tùng và các chiến sĩ an ninh trẻ bước lên sân khấu vinh danh, tri ân các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ.

Khoảnh khắc gây xúc động mạnh mẽ nhất đêm Gala là lúc Đại tướng Lương Tam Quang cùng Thượng tướng Phạm Thế Tùng và các chiến sĩ an ninh trẻ bước lên sân khấu vinh danh, tri ân các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ . Trên sân khấu, dưới bầu trời sao lộng lẫy của Thủ đô, những chiến sĩ trẻ mười chín, đôi mươi mặc sắc phục An ninh nhân dân trang nghiêm, cẩn trọng và nhẹ nhàng đẩy từng chiếc xe lăn của các vị tướng lĩnh, các lão thành cách mạng tóc bạc trắng bước ra .

Những bó hoa tươi thắm được trao đi dưới tiếng vỗ tay của hàng vạn người dân ngồi chật kín các dãy ghế kéo dài suốt tuyến phố Đinh Tiên Hoàng . Đó không chỉ là sự tri ân, đó là sự chuyển giao thế hệ, là lời thề của thế hệ trẻ quyết tâm giữ vững mạch nguồn kiên trung của cha anh sau 80 năm thầm lặng giữ đất, giữ vùng .

Các đồng chí lãnh đạo dự chương trình

Những hi sinh thầm lặng 80 năm qua thành nụ cười các em thơ ngày hôm nay

Dư âm bình yên trong lòng phố...

Làn gió đêm mỗi lúc một mát lành thổi qua không gian mở bờ hồ, đưa Gala bước vào chương cuối mang tên “Dòng chảy lớn” . Trận tuyến an ninh quốc gia bước sang kỷ nguyên mới đòi hỏi tư duy đổi mới: chuyển từ phòng ngự đối phó sang chủ động tiến công, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa, đặc biệt là trên không gian mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của từng công dân .

Gala kết thúc bằng giai điệu hùng tráng của bài hát “Ngôi sao trên ngực áo”, nhưng dòng người vẫn lưu luyến không rời quảng trường.

Ở các gian triển lãm 80 năm lực lượng An ninh nhân dân trên phố Đinh Tiên Hoàng, người dân vẫn nườm nượp vào tham quan. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP đứng mời đoàn khách quốc tế vào trải nghiệm những công nghệ mới cảnh báo lừa đảo qua mạng của Công an Thủ đô. Cán bộ chiến sĩ, nhẹ nhàng, ân cần hướng dẫn người dân...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP mời người dân, du khách vào trải nghiệm những công nghệ mới cảnh bảo lừa đảo qua mạng của Công an Thủ đô

Trời đêm Hà Nội lộng gió và thanh bình. Sự bình yên ấy không hiện hình bằng những khẩu hiệu, nó nằm trong tiếng cười thong dong của những gia đình bế con nhỏ đi dạo bờ hồ, trong ánh nhìn tin cậy của người dân hướng về những vạt áo cảnh phục đang lặng lẽ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự dưới ngã tư phố cổ.

Dòng chảy 80 năm của lực lượng an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đùm bọc của nhân dân, đã hòa vào dòng chảy hạnh phúc, vươn mình mạnh mẽ cùng đất nước trong kỷ nguyên mới...