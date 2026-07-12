An Giang chỉ đạo sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật cano làm 15 người tử vong

ANTD.VN -Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật cano trên vùng biển Phú Quốc làm 15 người tử vong để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Sáng 12/7, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp cùng lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng trong tỉnh triển khai các phương án khắc phục hậu quả, đánh giá vụ lật cano du lịch trên trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong trưa 11/7.

Theo báo cáo của UBND đặc khu Phú Quốc tại cuộc họp, vụ tai nạn nạn lật ca nô chở 36 người, trong đó có 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên du lịch bị rơi xuống biển do sóng to gió lớn lúc 13h ngày 11/7.

Với nỗ lực cứu hộ, cứu nạn từ lực lượng chức năng và người dân, đến 15h40 cùng ngày, toàn bộ 36 người đã được đưa vào cảng, được tiếp ứng hỗ trợ y tế tại chỗ và nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện quốc tế Mặt Trời Phú Quốc tại An Thới.

Tỉnh An Giang họp với các Bộ, ngành liên quan về vụ lật cano làm 15 người tử vong trên vùng biển Phú Quốc vào chiều qua

Mặc dù lực lượng y tế đã nỗ lực hết sức, vụ tai nạn đáng tiếc đã khiến 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong.

Đến nay, 15 thi thể du khách tử vong đã được đưa vào Hà Tiên bằng phà riêng, sau đó di chuyển bằng đường bộ đến TP.HCM để bàn giao cho thân nhân theo yêu cầu từ phía Lãnh sự quán Ấn Độ.

Bên cạnh việc gửi lời chia buồn sâu sắc, chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc đã hỗ trợ kinh phí khoảng 90 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu, bằng mọi biện pháp bảo quản vận chuyển, bàn giao thi thể các du khách tử vong cho thân nhân của họ tại TP HCM; tiếp tục quan tâm trợ giúp tối đa cho những nạn nhân may mắn sống sót. Tỉnh An Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan và Sở Ngoại vụ TP.HCM để tạo điều kiện tối đa và đài thọ kinh phí cho thân nhân của nạn nhân trong thời gian lưu trú để nhận bàn giao thi thể.

Chủ tịch tỉnh An Giang yêu cầu lực lượng Công an tỉnh sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật cano

Đối với các du khách may mắn sống sót, công tác y tế được triển khai tận tình tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc. Hiện 16 người đã xuất viện khỏe mạnh; một du khách có bệnh lý tim mạch còn lại đang được điều trị tích cực với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ giỏi của Bệnh viện Chợ Rẫy và sức khỏe hiện đã ổn định.

Chính quyền tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc hỗ trợ cho mỗi du khách gặp nạn khoảng 13 triệu đồng và cam kết chi trả toàn bộ chi phí y tế, hậu cần liên quan.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao sự phản ứng nhanh chóng, kịp thời và đầy trách nhiệm của chính quyền đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang, tổ chức cứu hộ cứu nạn thành công trong thời gian rất ngắn, cứu sống được nhiều người trong điều kiện sóng to gió lớn.

Để đảm bảo an toàn và sự phát triển ổn định của ngành du lịch Phú Quốc trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan siết chặt công tác quản lý vận tải, tổng kiểm tra quy trình an toàn đường thủy trên toàn địa bàn; tuyệt đối không cấp phép xuất bến cho bất kỳ phương tiện nào nếu không đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn, áo phao và kỹ thuật theo quy định.