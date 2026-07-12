Thắp sáng niềm tin cho tâm nguyện của các gia đình liệt sĩ

Hành trình tìm kiếm danh tính cho những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc luôn là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm sâu sắc. Sau nhiều thập kỷ, thời gian và các yếu tố ngoại cảnh đã làm mờ đi nhiều dấu vết lịch sử, khiến công tác tìm kiếm, quy tập gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ sinh học phân tích ADN kết hợp với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xác định là bước đột phá mang tính quyết định để giải quyết triệt để vấn đề này, đáp ứng mong mỏi kéo dài của các gia đình chính sách.

Hoạt động được tổ chức với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về ADN, tạo "chìa khóa" khoa học phục vụ công tác đối soát, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc mở đợt "Cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin" và kế hoạch của Ủy ban nhân dân phường, Công an phường Kiến Hưng đã triển khai các bước thực hiện một cách khoa học, đồng bộ. Để công tác thu nhận đạt hiệu quả cao nhất, khâu rà soát số liệu được xác định là nền tảng.

Lực lượng công an phường đã phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng của Ủy ban nhân dân phường tiến hành phân loại, cập nhật và đối chiếu danh sách các gia đình chính sách trên hệ thống dân cư. Việc xác định đúng những công dân thuộc diện thân nhân liệt sĩ theo thứ tự ưu tiên về dòng hệ gen được thực hiện tỉ mỉ, bảo đảm độ chính xác.

Một trong những khó khăn thực tế lớn nhất là phần lớn các công dân thuộc diện thân nhân liệt sĩ hiện nay đều đã cao tuổi, sức khỏe giảm sút, việc đi lại gặp nhiều hạn chế. Thêm vào đó, do biến động dân cư, một số người hiện không sinh sống tại địa bàn thường trú. Nhận diện rõ rào cản này, Công an phường Kiến Hưng đã chủ động tham mưu phương án hỗ trợ tối ưu. Đối với những trường hợp sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển, lực lượng chức năng đã bố trí phương tiện đưa đón tận nơi, sắp xếp các khung giờ lấy mẫu giãn cách hợp lý nhằm tránh tình trạng chờ đợi mệt mỏi, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án y tế dự phòng tại điểm thu nhận.

Công an phường Kiến Hưng chủ động nắm bắt, lập danh sách chính xác các trường hợp thân nhân liệt sĩ thuộc diện cần thu nhận mẫu trên địa bàn

Ghi nhận tại điểm lấy mẫu, quy trình nghiệp vụ được bảo đảm các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về y tế và an ninh thông tin. Các cán bộ y tế cùng lực lượng công an phường hỗ trợ người dân thực hiện tuần tự các bước: kiểm tra Căn cước công dân, đối chiếu hồ sơ gốc trên hệ thống điện tử, điền thông tin vào phiếu đồng ý và thực hiện thao tác lấy mẫu sinh phẩm...

Trong số các công dân có mặt, bà Nguyễn Thị Nhu (sinh năm 1931, hiện trú tại tổ dân phố Phú La 2, phường Kiến Hưng), là thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Toàn, đã được các chiến sĩ công an túc trực hỗ trợ suốt quá trình di chuyển. Ở tuổi 95, dù thể trạng đã yếu, bà Nhu vẫn quyết định đến tận nơi để thực hiện thủ tục. Bà bày tỏ niềm xúc động khi nhận được sự quan tâm chu đáo, chuẩn bị xe đưa đón tận nhà của lực lượng chức năng. Đối với bà và gia đình, việc đóng góp mẫu gen lần này mang lại niềm hy vọng rất lớn rằng cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ giúp gia đình sớm tìm lại được phần mộ của người thân sau gần 60 năm khắc khoải chờ đợi.

Lực lượng công an phường Kiến Hưng đồng hành cùng thân nhân các liệt sĩ trong hành trình hoàn thành tâm nguyện sau nhiều năm chờ đợi

Cùng tham gia thực hiện thủ tục trong đợt này còn có ông Hoàng Văn Độ (sinh năm 1943) và ông Đỗ Thanh Chiến (sinh năm 1977), cùng trú tại tổ dân phố Đa Sỹ 2, phường Kiến Hưng. Đại diện cho các thế hệ tiếp nối trong gia đình liệt sĩ, ông Độ và ông Chiến cho biết, quy trình lấy mẫu sinh phẩm được hướng dẫn rất chi tiết, thủ tục diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Các ông đánh giá cao sự chủ động của lực lượng công an cơ sở trong công tác rà soát, đến từng nhà phổ biến cặn kẽ, giúp các gia đình hiểu rõ quyền lợi cũng như ý nghĩa nhân văn của chiến dịch.

Chia sẻ với phóng viên ANTĐ, Thiếu tá Đặng Anh Tuân - Phó Trưởng Công an phường Kiến Hưng bày tỏ: "Khi thực hiện đợt cao điểm này, mong muốn lớn nhất của chúng tôi là làm sao hỗ trợ tốt nhất cho bà con, nhất là các cụ tuổi cao, sức khoẻ yếu. Việc thu nhận mẫu ADN không đơn thuần là hoàn thành một quy trình nghiệp vụ, mà quan trọng hơn là thắp lên hy vọng cho các gia đình sau bao nhiêu năm mòn mỏi chờ đợi thông tin. Mỗi mẫu sinh phẩm được lưu trữ chính xác là một cơ hội để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Tập thể anh em công an phường và các lực lượng phối hợp đều cố gắng làm việc bằng cả tấm lòng, sự trân trọng đối với những hy sinh của thế hệ cha anh".

Sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng công an và các công dân đã giúp đợt cao điểm đạt kết quả tích cực

Đến nay, các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN cho toàn bộ 42/42 trường hợp thuộc diện lấy mẫu trên địa bàn, đạt tỷ lệ 100% so với danh sách rà soát ban đầu. Toàn bộ mẫu sinh phẩm thu thập được đã được niêm phong, mã hóa theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt và chuyển giao cho cơ quan giám định chuyên ngành của Bộ Công an để trích xuất dữ liệu.

Những mẫu sinh phẩm tiếp nhận, khi được tích hợp cùng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sẽ trở thành cơ sở khoa học quan trọng phục vụ trực tiếp cho quá trình đối khớp, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Kết quả bước đầu này mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ số trong công tác đền ơn đáp nghĩa.