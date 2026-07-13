Sức lan tỏa từ Câu lạc bộ Ngoại ngữ trong tổ chức đoàn thể Công an Thủ đô

ANTD.VN - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trở thành yêu cầu cấp thiết để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện Kế hoạch 457/KH-CAHN của Công an thành phố (CATP) Hà Nội về đợt thi đua “Ba nhất - Phát huy truyền thống Anh hùng, hành động phục vụ Nhân dân”, sự ra đời của “Câu lạc bộ (CLB) ngoại ngữ” trong tổ chức đoàn thể CATP đã tạo nên một làn sóng học tập sôi nổi, thiết thực và đầy ý nghĩa.

Chính thức được thành lập theo Quyết định số 3052/QĐ-CAHN-PX03 của CATP Hà Nội ngày 28/4/2026, CLB ngoại ngữ không chỉ dừng lại là một đơn vị học tập mà đã trở thành cầu nối, sân chơi bổ ích cho CBCS.

Ngay sau khi thành lập, Ban Chủ nhiệm CLB đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy với 9 thành viên, xây dựng Quy chế hoạt động bài bản và triển khai sâu rộng đến các đơn vị trực thuộc. Sự quyết liệt trong chỉ đạo, cùng với phương pháp sinh hoạt linh hoạt – kết hợp giữa họp trực tiếp định kỳ và duy trì tương tác online 2 lần/tuần – đã tạo điều kiện tối đa để hội viên rèn luyện mọi lúc, mọi nơi.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ ngoại ngữ Công an thành phố hà nội tổ chức họp thường kỳ

Chỉ sau hơn hai tháng đi vào hoạt động, CLB đã ghi nhận những con số ấn tượng. Tính đến ngày 7/7/2026, CLB đã thu hút được 215 hội viên, sinh hoạt đa dạng theo các nhóm ngôn ngữ: Anh, Trung, Pháp và Lào.

Không chỉ học tập trên sách vở, các hội viên Câu lạc bộ đã đã biến kiến thức thành hành động cụ thể thông qua việc xây dựng các sản phẩm truyền thông sáng tạo. ghi hình và đăng tải nhiều video tuyên truyền bằng tiếng Anh, tiếng Trung và các ngoại ngữ khác giới thiệu về hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô; tuyên truyền công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật; quảng bá hình ảnh, văn hóa, danh lam thắng cảnh của Hà Nội và các hoạt động của CATP.

Đến nay đã có hơn 20 đơn vị tích cực gửi video, trong đó, những cái tên như: Phòng Tham mưu, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Phòng Công tác Chính trị hay Công an các phường Cửa Nam, Tương Mai... đã trở thành những điểm sáng, tạo hiệu ứng tích cực trên các nền tảng truyền thông của CATP.

Các CBCS tuyên truyền pháp luật bằng tiếng nước ngoài

Hiệu quả lớn nhất mà CLB mang lại không chỉ nằm ở kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được cải thiện rõ rệt, mà quan trọng hơn là sự tự tin. Nhiều đồng chí đã mạnh dạn sử dụng ngoại ngữ trong thực tế công tác, sẵn sàng tiếp xúc, hướng dẫn người nước ngoài, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân chuyên nghiệp, thân thiện và hiện đại.

Với mô hình "mỗi hội viên một sản phẩm thực hành ngoại ngữ mỗi tuần", CLB đang từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện thường xuyên. Trong thời gian tới, việc mở rộng thêm các nhóm tiếng Hàn, tiếng Nhật hứa hẹn sẽ tiếp tục làm phong phú thêm kho kiến thức ngoại ngữ của lực lượng Công an Thủ đô.

Câu lạc bộ Ngoại ngữ CATP thực sự đã trở thành hạt nhân quan trọng, không chỉ giúp CBCS nâng cao năng lực hội nhập mà còn khơi dậy tinh thần tự học, sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.