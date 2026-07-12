Sẵn sàng cho Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” diễn ra 20h tối nay, tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

ANTD.VN -Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng, đến nay, các hạng mục công việc của Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” (diễn ra vào 20h Chủ nhật, ngày 12/7, tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội(, đã đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Tối 10-7, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự buổi tổng duyệt Chương trình. Đồng chí Thứ trưởng cùng các đại biểu đã kiểm tra toàn bộ chương trình theo đúng kịch bản.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chỉ đạo buổi tổng duyệt Chương trình Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên”.

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ Công an và các ê kíp thực hiện chương trình.

Theo đồng chí Thứ trưởng, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, thời gian gấp rút và chịu nhiều áp lực, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để tổ chức Chương trình Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên”.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị ê kíp thực hiện tiếp tục hoàn thiện các phần biểu diễn.

Để Chương trình Gala chính thức diễn ra trang trọng, chỉn chu và tuyệt đối an toàn, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện một số nội dung trọng tâm.

Về nội dung nghệ thuật, đồng chí Thứ trưởng đề nghị ê kíp thực hiện tiếp thu đầy đủ, có chọn lọc ý kiến góp ý sau buổi tổng duyệt để tiếp tục hoàn thiện các phần biểu diễn, bảo đảm chương trình đạt chất lượng cao nhất.

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.

Chương trình Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” diễn ra vào 20h Chủ nhật, ngày 12/7, tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và lan tỏa trên các nền tảng số. Chương trình do Bộ Công an chủ trì; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện, cùng sự tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trước đó, tối 9/7/2026, tại quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc mở đầu chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm gian trưng bày 80 năm chiến đấu, trưởng thành của lực lượng An ninh - Công an Thủ đô

Để tri ân sâu sắc những cống hiến, đóng góp, phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của lực lượng ANND trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc, chuỗi sự kiện diễn ra từ tối ngày 9/7 đến hết ngày 12/7/2026 với các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” diễn ra vào tối ngày 12/7.

Triển lãm “80 năm ANND – Lá chắn thầm lặng” tái hiện chặng đường gần một thế kỷ lực lượng ANND dưới cờ Đảng quang vinh thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, kết nối mạch nguồn Quá khứ - Hiện tại – Tương lai.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân thăm quan Triển lãm.

Các trạm thông tin – trải nghiệm “Bức tường an ninh mạng” “Vì hòa bình thế giới”, “Pháp luật nghiêm minh”, “Chuyển đổi số trên lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh – Vì Nhân dân phục vụ” tạo điều kiện thuận lợi tối đa để mỗi người dân tìm hiểu những kiến thức thiết thực về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh mạng, nhận diện và phòng ngừa các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ trong môi trường số.

Kết hợp với hoạt động ý nghĩa đó là giao lưu văn hóa, nghệ thuật do các nghệ sĩ biểu diễn với nhiều tiết mục đặc sắc tại không gian triển lãm xung quanh khu vực phố đi bộ hồ Gươm để Nhân dân, du khách, nhất là giới trẻ thụ hưởng, tham gia hưởng ứng, cổ vũ. Qua chuỗi các hoạt động, giúp người dân, du khách, giới trẻ hiểu rõ hơn về những chiến công vẻ vang, những đóng góp thầm lặng và vai trò của lực lượng ANND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, khơi dậy sự tự hào, tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng Công an bảo vệ bình yên Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển đất nước, đóng góp cho hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Đây là hoạt động khép lại chuỗi các sự kiện “Tổ quốc bình yên” - mở đầu tháng 5/2026 tại TP Đà Nẵng - nối tiếp tháng 6/2026 tại TP. Hồ Chí Minh “rực rỡ tên vàng”. Thông qua chuỗi sự kiện tại 03 miền Trung - Nam - Bắc lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp thông điệp: Lực lượng ANND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm lập thêm nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.