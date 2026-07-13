Mưa lớn tại một số địa phương, một người tử vong

ANTD.VN - Mưa lớn kèm dông lốc, sạt lở đất từ ngày 11/7 đến 12/7 gây thiệt hại về người và tài sản tại một số tỉnh, thành phố.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 12/7, anh Vàng A Lừ (sinh năm 2007 tại bản Giang Ma Thèn Chải, xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ, biển số 25A-AA 229.44 chở theo chị Vàng Thị Chang (sinh năm 2011) ngồi phía sau.

Xe di chuyển từ khu vực bản San Thàng ra tỉnh lộ 130 thuộc Km1+200 (địa phận phường Tân Phong) về xã Sin Suối Hồ. Khi đi qua khu vực đập tràn thuộc bản San Thàng, do nước chảy qua đập lớn và xiết, xe đi gần hết đập tràn thì bị đổ, khiến anh Vàng A Lừ và chị Vàng Thị Chang ngã xuống dòng nước.

Anh Lừ và chiếc xe mô tô bị nước cuốn trôi. Chị Vàng Thị Chang kéo được áo anh Lừ, nhưng do dòng nước to, chảy xiết nên không giữ được. Sau đó, chị Chang chạy về hướng bản Pho Xin Chải, xã Tả Lèng để tìm người trợ giúp.

Ngày 12/7, các lực lượng tìm kiếm của UBND phường Tân Phong (Lai Châu) đã tìm thấy thi thể nạn nhân Vàng A Lừ.

Về nhà nhà ở, dông lốc làm 26 nhà bị hư hại, tốc mái (Điện Biên 04 nhà, Cần Thơ 22 nhà).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ mai táng và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.