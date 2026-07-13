ANTD.VN -Sáng nay 13/7, tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ khởi động chặng 3 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” khởi động tại Cột cờ Lũng Cú

Trong không gian linh thiêng của cột cờ quốc gia, hàng trăm cán bộ Hội, hội viên, thanh niên cùng cất vang Quốc ca, Hội ca và hô vang khẩu hiệu "Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh - Thanh niên tiến!". Khoảnh khắc ấy một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây đất nước của tuổi trẻ Việt Nam.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức chuyển giao ngọn đuốc Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tới tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang. Gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của các thế hệ trẻ trong gìn giữ chủ quyền thiêng liêng, phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Những hoạt động tặng quà trong khuôn khổ chương trình

Bên cạnh đó, chương trình còn dành nhiều nguồn lực thiết thực chăm lo đời sống người dân và thanh thiếu nhi vùng biên giới. Cụ thể, Ban tổ chức đã trao 28 phần quà tặng gia đình thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách; trao 23 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lũng Cú, mỗi suất gồm xe đạp, quà và tiền mặt.

Trao tặng công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" trị giá 108 triệu đồng; hỗ trợ 5 mô hình sinh kế cho thanh niên với tổng cộng 5.000 con gà giống và 2,5 tấn thức ăn chăn nuôi.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hưng Yên trao tặng công trình Sân chơi thanh thiếu nhi cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở Pà Vầy Sủ, xã Pà Vầy Sủ các công trình sân chơi thanh thiếu nhi cho học sinh tại các xã vùng cao, góp phần cải thiện điều kiện học tập, vui chơi và tạo động lực để thanh thiếu nhi vươn lên trong cuộc sống.