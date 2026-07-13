Cano chở khách du lịch đóng kín có làm gia tăng nguy cơ mất an toàn khi gặp tai nạn?

ANTD.VN -Liên quan đến vụ lật cano du lịch trên vùng biển Phú Quốc làm 15 người tử vong vào chiều 11/7 vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng, phần đa cano sử dụng để chở khách du lịch ra đảo hiện được đóng kín. Đây cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ rủi ro khi gặp nạn?

Thông tin về vấn đề này, ông Trần Anh Dương - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Xây dựng - cho biết, cano bị tai nạn ở vùng biển Phú Quốc vừa qua là tàu cấp mới theo Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số 03844/25V50, do Chi cục Đăng kiểm số 6 cấp ngày 21/11/2025, phương tiện được chở 34 hành khách. Đây không phải là phương tiện hoán cải mà được đóng mới hoàn toàn theo mẫu thiết kế đã được phê duyệt.

Theo ông Dương, đối với loại tàu này, phần thượng tầng được thiết kế kín là yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm tính ổn định, tính nổi và an toàn của phương tiện khi hoạt động trên biển. Đây không chỉ là quy định trong quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam mà còn được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy định quốc tế.

Đặc biệt, ông Dương nhấn mạnh, việc thiết kế của cano kín hay hở không phải là yếu tố quyết định chung cho mọi loại tàu. Mỗi mẫu tàu có đặc điểm kết cấu khác nhau và phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tương ứng về ổn định, tính nổi và khả năng khai thác an toàn.

Cơ quan quản lý khẳng định, cano chở khách du lịch dù đóng kín hay hở đều phải đảm bảo yếu tố an toàn theo quy định

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết, hiện nay hầu hết phương tiện chở khách tuyến ven biển được đóng mới theo cấp phương tiện tàu sông pha biển (SB) ngay từ đầu. Tình trạng hoán cải tàu sông thành tàu hoạt động ven biển từng xuất hiện nhiều năm trước, khi loại phương tiện SB mới được đưa vào khai thác, nhưng hiện nay hầu như không còn.

Đối với ý kiến cho rằng tàu nên thiết kế mui hở để hành khách dễ thoát hiểm khi xảy ra sự cố, ông Dương cho biết thực tế hiện nay vẫn có những tàu được thiết kế hở. Tuy nhiên, việc lựa chọn thiết kế kín hay hở phụ thuộc vào đặc điểm kết cấu, tính toán kỹ thuật và điều kiện khai thác của từng mẫu tàu.

Theo ông Dương, với những tàu có kết cấu yêu cầu phần thượng tầng phải kín mới bảo đảm tính nổi và ổn định thì đây là yêu cầu bắt buộc trong thiết kế. Trong khi đó, các tàu được thiết kế hở phải đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật khác để vẫn bảo đảm an toàn khi hoạt động.

"Việc thiết kế đều do đơn vị tư vấn tính toán trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Không thể chỉ căn cứ vào việc tàu kín hay hở để đánh giá mức độ an toàn của phương tiện", ông Dương khẳng định.

Ngay sau vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên, Bộ Xây dựng đã có Công điện yêu cầu khẩn trương tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải.

Trong đó yêu cầu tổng rà soát công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực xảy ra tai nạn và các địa bàn có điều kiện tương tự; tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, đặc biệt là các tuyến từ đất liền ra đảo như Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà và Vịnh Hạ Long.

Các đơn vị phải phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách đường thủy, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan. Những tồn tại, vi phạm phải được xử lý, chấn chỉnh ngay nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Cũng liên quan đến vụ lật cano ở biển Phú Quốc, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối với Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969, trú ấp Thuận Tiến, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang), tạm trú tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm ca nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.