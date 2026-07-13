Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh BHYT có chi phí gia tăng cao

ANTD.VN - Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT); từ chối thanh toán các chi phí không đúng quy định, thậm chí chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền…

Hướng dẫn người dân làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn về việc tăng cường quản lý, kiểm soát chi khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn.

Theo đó, UBND Thành phố giao Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác phân tích dữ liệu chi phí khám chữa bệnh BHYT các cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán, thông tin cảnh báo chi phí gia tăng cao so với cùng kỳ năm trước và so với các cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên môn kỹ thuật, cùng chuyên khoa theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế tổ chức các buổi làm việc với cơ sở khám chữa bệnh có gia tăng cao để chấn chỉnh, yêu cầu rà soát, điều chỉnh.

UBND TP Hà Nội yêu cầu tổ chức kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh về thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT; từ chối thanh toán, thu hồi hoặc kiến nghị xử lý đối với các chi phí không đúng quy định, không đủ điều kiện thanh toán, không phù hợp với hồ sơ bệnh án, phạm vi quyền lợi BHYT, quy định chuyên môn và hợp đồng khám chữa bệnh BHYT; chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT và Chỉ thị số 10/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT;

Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh, các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị trong đó có quy định tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú phù hợp với yêu cầu chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực của bệnh viện; sắp xếp bố trí số giường bệnh phù hợp với quy mô, thiết bị và nhân lực hiện có của cơ sở.

Đặc biệt, Sở Y tế sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát việc kê thêm giường bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo phải theo yêu cầu của công tác điều trị, tình hình nhân lực y tế tại các khoa phòng theo quy định. Thẩm định và điều chỉnh giấy phép hoạt động của bệnh viện khi kê thêm giường bệnh theo đúng quy định.

Với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT cũng phải xây dựng kế hoạch, giải pháp từ nay đến cuối năm về kiểm soát chặt chẽ chi khám chữa bệnh BHYT, phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra công tác khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT tại các trạm y tế xã/phường; xử lý các tập thể, cá nhân có hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT theo quy định của pháp luật…

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2026, số lượt khám chữa bệnh BHYT tiếp tục tăng mạnh, đạt khoảng 93,749 triệu lượt, tổng số chi do các cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán đã lên tới 84.669 tỷ đồng (tăng hơn 8.326 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025). Hà Nội là một trong những địa phương có chi phí BHYT gia tăng cao nhất cả nước.

Bài toán đặt ra là làm sao vừa bảo đảm quyền lợi ngày càng cao của người tham gia, vừa duy trì được sự ổn định, bền vững của Quỹ BHYT trong dài hạn? BHXH Việt Nam khẳng định, việc duy trì sự bền vững của quỹ BHYT đòi hỏi các giải pháp đồng bộ, từ mở rộng diện bao phủ, tăng nguồn thu, đến kiểm soát chi phí và đổi mới phương thức chi trả.

Do đó, việc siết chặt quản lý Quỹ BHYT không phải nhằm hạn chế quyền lợi người tham gia, mà chính là để bảo vệ quyền lợi ấy một cách bền vững. Khi từng đồng quỹ được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả chi trả sẽ được nâng cao, qua đó bảo đảm công bằng và ổn định lâu dài cho hệ thống.