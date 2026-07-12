Kiến nghị thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thu hẹp khoảng cách lương hưu giữa những người nghỉ hưu trước năm 1995 hoặc có mức hưởng thấp.

Việc điều chỉnh lương hưu thời gian qua đã góp phần từng bước ổn định, nâng cao đời sống của người hưởng

Theo đó, cử tri tỉnh Ninh Bình đề nghị thu hẹp khoảng cách lương hưu giữa những người nghỉ hưu ở các thời kỳ khác nhau, đặc biệt là những người nghỉ hưu trước năm 1995 hoặc có mức lương thấp.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định về bảo hiểm xã hội, mức lương hưu hằng tháng của người lao động khi nghỉ hưu được tính trên cơ sở mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Như vậy, mức lương hưu hằng tháng của người nghỉ hưu cao hay thấp phụ thuộc vào mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi nghỉ hưu.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu, đặc biệt là những người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu thấp thông qua chính sách điều chỉnh lương hưu.

Tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có nêu lương hưu cơ bản được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, khả năng của Quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước.

Quan tâm điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.

Thể chế hóa quan điểm chỉ đạo nêu trên, tính riêng từ năm 2021 đến 2024, Chính phủ đã 3 lần thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, thực hiện điều chỉnh ở mức cao hơn đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu thấp tại Nghị định 108/2021/NĐ-CP, Nghị định 42/2023/NĐ-CP và Nghị định 75/2024/NĐ-CP.

Ngoài việc điều chỉnh tăng theo mức chung, Chính phủ còn thực hiện điều chỉnh tăng thêm đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu thấp.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.

Chính phủ quy định thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh lương hưu quy định tại điều này.

Theo Bộ Nội vụ, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 162/2026/NĐ-CP quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 1/7 với mức tăng chung là 8%.

Đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 sau khi điều chỉnh tăng chung mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Bộ Nội vụ cho rằng, việc điều chỉnh lương hưu thời gian qua đã góp phần từng bước ổn định, nâng cao đời sống của người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, đặc biệt là những người có mức lương hưu thấp, nghỉ hưu trước 1995.