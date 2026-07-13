Hà Nội sẽ dồn nguồn lực như thế nào để đưa Thư Lâm, Phúc Thịnh thành xã “Xã hội chủ nghĩa”?

ANTD.VN - Theo UBND TP Hà Nội, để triển khai hiệu quả Đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại xã Phúc Thịnh và Thư Lâm, thành phố sẽ đa dạng hóa nguồn lực, xây dựng cơ chế tài chính linh hoạt...

Trụ sở làm việc của chính quyền xã Phúc Thịnh - 1 trong 2 xã được chọn thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa"

Ngày 12-7-2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký Quyết định về việc ban hành "Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại 02 xã liền kề (Phúc Thịnh và Thư Lâm).

Lý do được đưa ra, hai xã này cơ bản hội tụ tiêu chí tổ chức không gian phát triển, còn nhiều dư địa phát triển, có vị trí tương đối độc lập, thuận lợi kết nối với các trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các không gian chức năng liên quan, đô thị hoá nhanh theo hướng xanh - thông minh - bền vững, có định hướng phát triển phù hợp;

Về cách thức triển khai, Hà Nội sẽ thí điểm song song tại hai xã nêu trên; đến thời điểm cơ bản hoàn thiện sẽ nghiên cứu, báo cáo đề xuất Trung ương xem xét cho phép hợp nhất thành một theo thẩm quyền; với kỳ vọng, đến năm 2030 cơ bản xây dựng được một mô hình xã/phường xã hội chủ nghĩa đảm bảo quy mô, điều kiện đáp ứng nhu cầu, thu hút khoảng 700.000 Người dân sinh sống.

Ngoài xã Thư Lâm và Phúc Thịnh, 124 xã/phường còn lại của Hà Nội cũng sẽ áp dụng các tiêu chí phù hợp để triển khai ngay từ năm 2026.

UBND TP Hà Nội khẳng định, Đề án này có đủ căn cứ khoa học và thực tiễn, chính trị và pháp lý để triển khai.

Nội dung xây dựng mô hình xã/phường xã hội chủ nghĩa được xác định trên cơ sở cụ thể hóa 08 đặc trưng của xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào điều kiện thực tiễn cấp cơ sở của Thủ đô Hà Nội. Theo đó, mỗi nội dung không tách rời mà gắn kết hữu cơ, bổ sung cho nhau, tạo thành một chỉnh thể phát triển thống nhất, cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc của nhân dân.

Câu hỏi được quan tâm là Hà Nội sẽ huy động nguồn lực như thế nào để triển khai thí điểm hiệu quả các nội dung mô hình "xã, phường Xã hội chủ nghĩa"?

Đề án của UBND TP Hà Nội nêu rõ, thành phố sẽ bố trí nguồn lực theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho địa bàn thí điểm và các nhiệm vụ then chốt như tổ chức lại không gian phát triển, nâng cấp hạ tầng, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Cùng đó, rà soát, đánh giá sơ bộ tổng nhu cầu nguồn lực, khả năng cân đối ngân sách các cấp, phương án huy động nguồn lực ngoài ngân sách và thứ tự ưu tiên triển khai đối với từng nhóm nhiệm vụ.

Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ riêng về ngân sách, nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hỗ trợ chuyên gia, hỗ trợ kỹ thuật và nền tảng dữ liệu dùng chung cho địa bàn thí điểm, bảo đảm các tiêu chí đặt ra có điều kiện thực hiện thực chất, khả thi.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong các nguồn lực thì ngân sách nhà nước sẽ giữ vai trò chủ đạo, tập trung cho các nhiệm vụ nền tảng, như: điều chỉnh quy hoạch, tổ chức lại không gian phát triển, nâng cấp hạ tầng thiết yếu, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và bảo đảm an sinh xã hội; ưu tiên bố trí có trọng tâm cho địa bàn thí điểm, gắn phân bổ nguồn lực với kết quả đầu ra và mức độ cải thiện chất lượng sống của người dân.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ đa dạng hóa nguồn lực, kết hợp ngân sách nhà nước với nguồn lực xã hội hóa, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức trong và ngoài nước. Xây dựng cơ chế tài chính linh hoạt, gắn phân bổ nguồn lực với kết quả đầu ra và hiệu quả thực hiện.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa và hợp tác công – tư (PPP) vào các lĩnh vực như: thu hút doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng tham gia đầu tư, cung ứng dịch vụ và khai thác các không gian kinh tế – xã hội tại địa bàn (hạ tầng, dịch vụ công, môi trường, văn hóa, chuyển đổi số…); áp dụng cơ chế chia sẻ lợi ích, rủi ro rõ ràng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia sâu vào quá trình phát triển xã/phường.

Giải pháp quan trọng nữa là lồng ghép, tích hợp nguồn lực: kết hợp nguồn lực triển khai Luật Thủ đô năm 2026 và các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn (đầu tư công; chương trình mục tiêu; khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải cách hành chính; an sinh xã hội…) vào một kế hoạch thống nhất, tránh trùng lặp, phân tán, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nguồn lực.

Cuối cùng là huy động nguồn lực cộng đồng. Trong đó, thành phố khuyến khích phát huy vai trò của người dân, các tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng trong đóng góp công sức, ý tưởng, giám sát và tham gia trực tiếp vào các hoạt động phát triển, nhất là trong xây dựng môi trường sống, văn hóa cộng đồng và an sinh tại địa phương.