Đội nắng "luyện thép" để thành Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

ANTD.VN - Mặt sân bê tông dội hơi nóng hầm hập, những vệt mồ hôi đọng thành muối trên lưng áo dã chiến và những đôi mắt kính cận nhòe đi vì nắng nóng...

Công an xã, phường đội nắng trong "lò luyện thép" để thành Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Đó là lát cắt chân thực tại thao trường Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội trong buổi tập thứ 4 của Lớp huấn luyện số 2 lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Tại đây, gần 290 cán bộ Công an cấp xã, phường đang bước vào đợt sát hạch vũ trang nghiêm ngặt với yêu cầu rất cao...

Thực hiện Kế hoạch của CATP về việc tổ chức huấn luyện cho lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu năm 2026 , quyết định do Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp ký ban hành và chỉ đạo, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đang khẩn trương kiện toàn năng lực tác chiến vũ trang ngay tại địa bàn cơ sở .

Đại úy Tạ Tuấn Anh - Phó Đội trưởng Đội Huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động, Tổ trưởng tổ giáo viên nhấn mạnh: "Đợt huấn luyện này với mục đích rèn thể lực, kỹ chiến thuật, võ thuật của lực lượng CSCĐ song song với đó cũng là rèn kỷ luật thao trường, kỷ luật trong môi trường vũ trang chiến đấu tập trung...

Chúng tôi tập luyện nghiêm túc bất kể nắng, mưa. Phải có sự thay đổi rõ rệt trong tác phong của CBCS bởi kết quả cao nhất chính là kỹ năng, bản lĩnh và sự thuần thục về phối hợp hiệp đồng tác chiến tại địa bàn của mỗi đồng chí khi trở về đơn vị công tác" .

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô tại thao trường sáng nay:

Dưới góc máy rộng toàn cảnh, gần 290 học viên Lớp số 2 xếp hàng dọc nghiêm mật, thực hiện động tác vươn tay khởi động đầu giờ dưới sự chỉ huy của Tổ giáo viên Phòng Cảnh sát cơ động. Tạm rời xa bàn làm việc và các hồ sơ hành chính hằng ngày, mỗi cán bộ chiến sĩ phải lập tức ép mình vào guồng quay vũ trang tập trung nghiêm ngặt.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng bật nhảy dứt khoát trên không thực hiện cú đá tầm cao, nổi bật trước lá cờ Tổ quốc tung bay. Bài tập bổ trợ thể lực tầm cao này giúp tăng cường sức bật, độ dẻo dai cơ bắp và khả năng áp sát nhanh mục tiêu trong mọi địa hình phức tạp.

Tình huống giả định đối kháng vũ thuật cận chiến tầm thấp, Đại úy Tạ Tuấn Anh - Phó Đội trưởng Đội Huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động thị phạm đòn bất ngờ quật ngã đối tượng. Các bài tập này được xây dựng nội dung huấn luyện sát với thực tế chiến đấu tại địa bàn, giúp loại bỏ hoàn toàn sự bỡ ngỡ ban đầu của lực lượng cơ sở.

Cận cảnh đặc tả gương mặt sạm nắng, ánh mắt kiên định phía sau mắt kính bám dày những giọt mồ hôi chảy dài xuống cổ áo dã chiến. Cường độ vận động liên tục dưới thời tiết nắng mưa thất thường của mùa hè ngoại ô thử thách ý chí kiên cường và sức chịu đựng của từng chiến sĩ.

Khối đội hình đứng với thư thế chiến đấu, 2 tay thủ thế tạo thành đường thẳng, tập chuẩn bị tung các đòn tấn công, phòng thủ bằng tay. Khoa mục võ thuật CAND chiếm thời lượng 8 ngày trong khung chương trình, đòi hỏi tính chuẩn xác từ góc xoay bàn chân cho đến lực phát ra từ hông.

Khoảnh khắc Đại úy Tạ Tuấn Anh, Tổ trưởng Tổ giáo viên thị phạm cú đá đạp ngang trên không song song với mặt đất qua đầu đồng đội. Sự dứt khoát và chuẩn xác trong tư thế tấn công luôn là yêu cầu thường xuyên với việc tập luyện nghiêm túc của toàn quân ngay trong tuần đầu tiên.

Đại úy Tạ Tuấn Anh - Phó Đội trưởng Đội Huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động, Tổ trưởng tổ giáo viên trực tiếp dùng tay chỉnh sửa thế thủ và góc nắm đấm cho học viên giữa hàng quân. Kỷ luật thao trường được siết chặt tối đa, giáo viên theo sát để kịp thời uốn nắn những sai sót nhỏ nhất về bộ pháp.

Góc máy cận cảnh trực diện đặc tả cú đấm thép hướng thẳng vào ống kính cùng gương mặt hét lớn đầy khí thế tiến công. Tiếng hô đồng thanh vang động một góc bãi tập khẳng định tinh thần quyết tâm và bản lĩnh kiên định của khối dự bị chiến đấu Công an Thủ đô.

Giáo viên huấn luyện (phải) thực hiện tư thế đấm ngang để hướng dẫn cho học viên. Việc thực hành đối luyện trực tiếp giúp học viên nâng cao nhãn quan chiến thuật, kỹ năng tự vệ và phản công nhanh khi đối mặt trực tiếp với tội phạm.

Góc máy rộng từ mặt đất hướng lên, ghi lại khối đội hình chiến sĩ đang đồng loạt tập luyện bền bỉ từng động tác kỹ thuật cơ bản - là nền tảng cho các bài võ thuật CAND và các tình huống đối kháng. Sự đồng đều của khối đội hình sau 4 ngày tập luyện cho thấy sự chuyển biến rõ rệt về tác phong điều lệnh và tính hiệp đồng tác chiến.

Góc máy thấp bắt trọn hiệu ứng tia nắng ngược sáng dội xuống thao trường, đặc tả tư thế trung bình tấn thấp vững chãi của các chiến sĩ dập dồn ra đòn thủ thế. Nền sân bê tông hầm hập hơi nóng dội lên đòi hỏi mỗi học viên phải tự vượt qua những cơn đau nhức cơ bắp ban đầu để hoàn thành bài tập.

Một học viên đứng ở vị trí trung tâm bãi tập, trong tư thế chiến đấu dưới bóng cờ đỏ sao vàng. Mục tiêu cao nhất của những ngày "vượt nắng thắng mưa" này là chuyển hóa kỹ năng bãi tập thành năng lực thực tiễn bảo vệ địa bàn.

Đón tia nắng chói chang, chiến sĩ tung chân đá thẳng lên trời tạo thành một đường thẳng đứng vuông góc hoàn hảo với mặt đất. Kỹ thuật tấn công bằng chân tầm cao được rèn giũa chuyên sâu giúp các chiến sĩ làm chủ cự ly cận chiến.