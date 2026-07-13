Đội nắng "luyện thép" để thành Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

ANTD.VN - Mặt sân bê tông dội hơi nóng hầm hập, những vệt mồ hôi đọng thành muối trên lưng áo dã chiến và những đôi mắt kính cận nhòe đi vì nắng nóng...
Đó là lát cắt chân thực tại thao trường Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội trong buổi tập thứ 4 của Lớp huấn luyện số 2 lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Tại đây, gần 290 cán bộ Công an cấp xã, phường đang bước vào đợt sát hạch vũ trang nghiêm ngặt với yêu cầu rất cao...
Thực hiện Kế hoạch của CATP về việc tổ chức huấn luyện cho lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu năm 2026, quyết định do Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp ký ban hành và chỉ đạo, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đang khẩn trương kiện toàn năng lực tác chiến vũ trang ngay tại địa bàn cơ sở.
Đại úy Tạ Tuấn Anh - Phó Đội trưởng Đội Huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động, Tổ trưởng tổ giáo viên nhấn mạnh: "Đợt huấn luyện này với mục đích rèn thể lực, kỹ chiến thuật, võ thuật của lực lượng CSCĐ song song với đó cũng là rèn kỷ luật thao trường, kỷ luật trong môi trường vũ trang chiến đấu tập trung...
Chúng tôi tập luyện nghiêm túc bất kể nắng, mưa. Phải có sự thay đổi rõ rệt trong tác phong của CBCS bởi kết quả cao nhất chính là kỹ năng, bản lĩnh và sự thuần thục về phối hợp hiệp đồng tác chiến tại địa bàn của mỗi đồng chí khi trở về đơn vị công tác".
Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô tại thao trường sáng nay: