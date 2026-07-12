Gieo mầm hướng thiện, tiếp thêm niềm tin cho học viên cai nghiện

ANTD.VN - Cùng với các biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy, công tác giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ học viên cai nghiện phục hồi nhân cách, củng cố niềm tin để tái hòa nhập cộng đồng luôn được Công an thành phố Hà Nội chú trọng. Ngày 12-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng An ninh nội địa - CATP Hà Nội phối hợp Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình “Tọa đàm - Gieo mầm hướng thiện, vững tin vào cuộc sống” tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2, góp phần tiếp thêm động lực để học viên quyết tâm từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời.

Tại buổi toạ đàm, hàng trăm học viên đã lắng nghe những chia sẻ gần gũi từ các giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam về lòng biết ơn, chữ hiếu, sự bao dung và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội. Những câu chuyện đời thường, những bài học về cách vượt qua mặc cảm, đứng dậy sau vấp ngã đã chạm đến cảm xúc của nhiều học viên, giúp họ nhận ra rằng quá khứ không quyết định tương lai nếu có ý chí thay đổi.

Toàn cảnh hội nghị

Nhiều học viên không giấu được xúc động khi nghĩ về cha mẹ, người thân và mong muốn được trở về làm lại cuộc đời. Với họ, chương trình không chỉ là một buổi tọa đàm mà còn tiếp thêm động lực để kiên trì trên hành trình cai nghiện.

Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội phát biểu

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy không chỉ dừng ở đấu tranh với tội phạm mà còn hướng tới mục tiêu giúp những người từng lầm lỡ tìm lại giá trị bản thân, trở về với gia đình và trở thành công dân có ích. Sự phối hợp giữa lực lượng Công an và các tổ chức tôn giáo, xã hội là minh chứng cho tinh thần chung tay vì một cộng đồng an toàn, nhân văn.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, Đại biểu Quốc hội thuyết giảng về giá trị cuộc sống cho học viên cai nghiện

Đặc biệt, sự hiện diện và chia sẻ của Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, đại biểu Quốc hội đã mang đến nguồn động viên tinh thần lớn đối với các học viên. Với uy tín và kinh nghiệm trong công tác giáo dục Phật học, Hòa thượng Thích Thanh Quyết khẳng định, mỗi người đều có cơ hội sửa chữa sai lầm nếu có ý chí và quyết tâm; lòng hiếu thảo và tinh thần hướng thiện sẽ là điểm tựa để vượt qua mặc cảm, trở về với gia đình và xã hội.

Hiện Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 đang quản lý khoảng 1.500 học viên với nhiều độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau. Phần lớn học viên có thời gian nghiện kéo dài, nhiều trường hợp tái nghiện nhiều lần, gặp khó khăn về tâm lý và thiếu niềm tin vào bản thân. Thực tiễn cho thấy, cùng với điều trị chuyên môn, việc tác động đến nhận thức, đời sống tinh thần có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp học viên nâng cao ý thức chấp hành, hạn chế nguy cơ tái nghiện và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Theo lãnh đạo Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2, cùng với cắt cơn, giải độc và điều trị, việc giúp học viên vượt qua sự lệ thuộc về tâm lý, thay đổi nhận thức, xây dựng lại niềm tin vào bản thân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng giáo dục đạo đức, chăm lo đời sống tinh thần, tạo động lực để học viên kiên trì trên hành trình phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.

Đại diện Học viện Phật giáo và lãnh đạo Phòng CSĐTTP về ma túy, Phòng An ninh Nội địa trao quà và sách cho học viên cai nghiện có thành tích trong quá trình cai nghiện

Tại chương trình, nhiều học viên có thành tích tiến bộ trong học tập, rèn luyện đã được biểu dương, khen thưởng, qua đó khích lệ họ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm từ bỏ ma túy.

Thông qua chương trình, lực lượng Công an và Học viện Phật giáo Việt Nam mong muốn tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn: mỗi người từng lầm lỡ đều có cơ hội làm lại cuộc đời khi được đồng hành, động viên và có quyết tâm thay đổi bản thân.