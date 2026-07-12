Nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh, trật tự gắn với thực hiện mô hình tổ chức mới

ANTD.VN -Công an xã Gia Lâm (Hà Nội) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026; sơ kết 01 năm thực hiện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với việc sắp xếp địa giới hành chính mới.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Anh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Ban chỉ huy, 100% cán bộ, chiến sĩ công an xã Gia Lâm và các đội viên thuộc lực lượng An ninh trật tự ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhìn lại hành trình 1 năm triển khai mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Đây là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao sức chiến đấu cho lực lượng công an xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, với tinh thần "chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Công an xã Gia Lâm đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhiều tập thể, cá nhân của Công an xã được trao khen

Đáng chú ý, lực lượng Công an xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện hiệu quả các kế hoạch của UBND Thành phố về giải quyết, xử lý dứt điểm 05 "điểm nghẽn" lớn trên địa bàn. Qua việc chủ động tham mưu, đề xuất mua sắm trang thiết bị và bố trí lực lượng hợp lý, Công an xã đã tạo được chuyển biến tích cực trong công tác quản lý trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Cấp uỷ, chỉ huy Công an xã đã đoàn kết, xuất sắc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tập thể CAX đã được UBND Thành phố Hà Nội tặng 2 bằng khen về thành tích trong công tác tham mưu, tổ chức phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tổ hợp KĐT Vinhomes Ocean Park 1 và thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; 212 lượt cá nhân được tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen.

Mỗi chiến công, kết quả, thành tích của Công an xã Gia Lâm luôn có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của CATP và Đảng ủy, UBND xã﻿

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Anh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Công an xã, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, lấy phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Tại hội nghị, Thượng tá Đào Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an xã yêu cầu toàn đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; thực hiện nghiêm phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ hiệu quả", tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Đồng chí Trưởng Công an xã nêu rõ, mỗi chiến công, mỗi kết quả, thành tích mà lực lượng Công an xã Gia Lâm đạt được trên các mặt công tác; bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sĩ, luôn có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, sát sao và tạo điều kiện toàn diện của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP; và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Gia Lâm. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để lực lượng Công an xã Gia Lâm tiếp tục tiến bước trong chặng đường tới.

Khen thưởng đội viên thuộc lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Công an xã sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và các chương trình chuyển đổi số trong công tác Công an; Quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về trật tự trên địa bàn; Nâng cao năng lực cho lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở thông qua các đợt tập huấn chuyên sâu; Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong các dịp lễ, sự kiện chính trị quan trọng của địa phương.

“Hội nghị sơ kết không chỉ là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an xã Gia Lâm đánh giá lại chặng đường đã qua, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, tồn tại trong công tác nghiệp vụ, mà quan trọng hơn là để lực lượng Công an xã được tiếp thu những định hướng, tư tưởng chỉ đạo chiến lược cho giai đoạn then chốt 6 tháng cuối năm. Với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, Công an xã Gia Lâm quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ vững sự bình yên cho nhân dân, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND”, Thượng tá Đào Thanh Bình nhấn mạnh.