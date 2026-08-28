Lịch âm hôm nay 28/8/2026: Ngày 16 tháng 7 và những dấu mốc lịch sử đáng nhớ

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 28/8/2026 là ngày 16 tháng 7 năm Bính Ngọ. Ngày 28/8 còn gắn với nhiều dấu mốc đặc biệt của lịch sử Việt Nam và thế giới.

Lịch âm hôm nay 28/8/2026 là ngày 16 tháng 7 năm Bính Ngọ. Ngày 28/8 còn gắn với nhiều dấu mốc quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là sự ra đời của Chính phủ lâm thời và nhiều bộ, ngành sau Cách mạng tháng Tám.

Hình minh họa AI.

Lịch âm hôm nay 28/8/2026

Hôm nay, thứ Sáu ngày 28/8/2026 dương lịch, tương ứng ngày 16/7/2026 âm lịch, tức ngày Giáp Tuất, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Sáu, 28/8/2026 Âm lịch 16/7/2026 Ngày Giáp Tuất Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Tiết khí Xử thử

Ngày 28/8 diễn ra ngay sau Rằm tháng 7. Đây vẫn là thời điểm nhiều gia đình Việt duy trì các hoạt động tưởng nhớ tổ tiên, báo hiếu và các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng gắn với tháng 7 âm lịch.

Những đánh giá về ngày tốt, ngày xấu, giờ đẹp hay hướng xuất hành thuộc hệ thống lịch pháp và quan niệm dân gian, nên được xem như thông tin tham khảo.

Ngày này năm xưa 28/8: Những dấu mốc đáng nhớ

Nếu nhìn lại lịch sử Việt Nam, 28/8 là một ngày đặc biệt. Nhiều sự kiện năm 1945 diễn ra trong thời điểm chính quyền cách mạng đang nhanh chóng được củng cố sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.

Ngày này cũng gắn với sự hy sinh của nhiều nhà cách mạng tiền bối và quá trình xây dựng lực lượng chủ lực trong những năm đầu kháng chiến.

28/8/1949: Xây dựng các binh đoàn chủ lực

Ngày 28/8/1949 gắn với việc thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng quân đội chủ lực trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Theo chủ trương được đề ra tại Hội nghị cán bộ Trung ương Đảng tháng 1/1949, các đại đội độc lập từng bước được rút về, phối hợp với những tiểu đoàn tập trung để xây dựng thành các binh đoàn chủ lực.

Đây là bước phát triển quan trọng về tổ chức lực lượng, đáp ứng yêu cầu đưa cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới với những chiến dịch có quy mô ngày càng lớn.

28/8/1945: Chính phủ lâm thời và Bộ Tài chính được thành lập

Ngày 28/8/1945 là một trong những mốc đặc biệt trong quá trình xây dựng bộ máy nhà nước Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám.

Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cơ cấu Chính phủ gồm nhiều bộ phụ trách những lĩnh vực trọng yếu của đất nước.

Trong đó, Bộ Tài chính là một trong những bộ được thành lập từ những ngày đầu, đảm nhiệm nhiệm vụ xây dựng và quản lý nền tài chính của chính quyền cách mạng non trẻ.

Chỉ ít ngày sau, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

28/8/1945: Hai chi đội Giải phóng quân tiến vào Hà Nội

Cũng trong ngày 28/8/1945, hai chi đội Giải phóng quân tiến vào Hà Nội và nhận được sự chào đón của đông đảo người dân Thủ đô.

Đây là một trong những hình ảnh đáng nhớ trong những ngày đầu sau khi chính quyền cách mạng được giành về tay nhân dân.

Lực lượng quân đội cách mạng lúc đó còn rất non trẻ. Trang phục chưa thống nhất, trang bị và vũ khí còn thiếu thốn, nhưng khí thế của những người lính cách mạng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ với người dân Hà Nội.

Cuộc duyệt binh của lực lượng cách mạng giữa Thủ đô trở thành hình ảnh biểu tượng của một đất nước vừa bước sang thời kỳ lịch sử mới.

28/8/1941: Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều nhà cách mạng bị xử bắn

Ngày 28/8/1941 là một ngày đau thương trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Tại Hóc Môn, thực dân Pháp xử bắn nhiều nhà lãnh đạo và chiến sĩ cách mạng, trong đó có Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Hà Huy Tập và Nguyễn Hữu Tiến.

Nguyễn Văn Cừ từng giữ cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương. Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những nữ chiến sĩ cách mạng tiêu biểu. Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần và Hà Huy Tập cũng là những cán bộ lãnh đạo quan trọng của phong trào cách mạng.

Nguyễn Hữu Tiến là nhà hoạt động cách mạng gắn với lịch sử lá cờ đỏ sao vàng. Hình ảnh lá cờ đỏ với ngôi sao vàng năm cánh đã xuất hiện trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ tháng 11/1940 và sau này trở thành Quốc kỳ Việt Nam.

28/8/1945: Bộ Ngoại giao Việt Nam được thành lập

Ngày 28/8/1945 cũng được xác định là ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.

Trong Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên.

Sự ra đời của Bộ Ngoại giao diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt. Nhà nước mới vừa hình thành đã phải đối diện với hàng loạt thách thức cả trong và ngoài nước, trong đó việc khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế là nhiệm vụ cấp bách.

Ngày 28/8 hằng năm vì thế trở thành ngày truyền thống của ngành Ngoại giao Việt Nam.

Những dấu mốc quốc tế đáng chú ý ngày 28/8

Ngày 28/8 trên thế giới cũng gắn với nhiều nhân vật và sự kiện nổi tiếng, từ nhà bác học Louis Pasteur đến những tên tuổi lớn của văn học châu Âu.

28/8/2011: Bão Irene ảnh hưởng nghiêm trọng đến Mỹ

Ngày 28/8/2011, bão Irene ảnh hưởng mạnh tới khu vực duyên hải phía Đông nước Mỹ.

Cơn bão gây mưa lớn, lũ lụt, mất điện trên diện rộng và thiệt hại đáng kể tại nhiều bang. Đây là một trong những thiên tai đáng chú ý tại Mỹ trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2011.

28/8/1979: Nhà văn Konstantin Simonov qua đời

Ngày 28/8/1979, nhà văn, nhà thơ và nhà viết kịch Liên Xô Konstantin Simonov qua đời.

Sinh năm 1915, Simonov được biết đến với nhiều tác phẩm viết về chiến tranh, người lính và đời sống của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ông vừa là nhà văn vừa là phóng viên chiến trường, vì vậy nhiều sáng tác mang dấu ấn trực tiếp của những năm tháng chiến tranh.

28/8/1895: Louis Pasteur qua đời

Ngày 28/8/1895, nhà khoa học Pháp Louis Pasteur qua đời.

Ông sinh năm 1822 và được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với lịch sử y học và vi sinh vật học.

Tên tuổi Pasteur gắn với những nghiên cứu về vi sinh vật, quá trình lên men, phương pháp thanh trùng và vaccine. Công trình của ông góp phần củng cố thuyết vi trùng gây bệnh và mở đường cho nhiều tiến bộ của y học hiện đại.

Tên gọi "pasteurization" - phương pháp thanh trùng - được đặt theo tên ông.

28/8/1898: Dấu mốc ra đời tên gọi Pepsi-Cola

Ngày 28/8/1898 thường được nhắc đến như dấu mốc tên gọi Pepsi-Cola bắt đầu được sử dụng.

Dược sĩ Caleb Bradham trước đó đã tạo ra một loại đồ uống có ga tại hiệu thuốc của mình ở New Bern, bang North Carolina, Mỹ. Ban đầu thức uống được gọi là "Brad's Drink".

Sau đó, Bradham đổi tên sản phẩm thành Pepsi-Cola. Thương hiệu này dần phát triển và trở thành một trong những tên tuổi đồ uống nổi tiếng toàn cầu.

28/8/1867: Mỹ tiếp quản đảo san hô Midway

Ngày 28/8/1867, Hoa Kỳ chính thức tiếp quản đảo san hô vòng Midway ở khu vực Bắc Thái Bình Dương.

Nhiều thập niên sau, Midway trở thành địa điểm chiến lược đặc biệt quan trọng.

Năm 1942, vùng biển quanh Midway chứng kiến Trận Midway giữa Mỹ và Nhật Bản - một trong những bước ngoặt lớn của mặt trận Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

28/8/1828: Ngày sinh đại văn hào Lev Tolstoy

Ngày 28/8/1828 theo lịch Julius đương thời tại Nga là ngày sinh của đại văn hào Lev Nikolayevich Tolstoy. Khi quy đổi sang lịch Gregory hiện đại, ngày sinh của ông thường được ghi là 9/9/1828.

Tolstoy là một trong những nhà văn có ảnh hưởng lớn nhất của văn học Nga và thế giới.

Hai kiệt tác nổi tiếng nhất của ông là "Chiến tranh và hòa bình" và "Anna Karenina". Bên cạnh đó, "Phục sinh" cùng nhiều truyện ngắn, tiểu luận và tác phẩm tư tưởng của Tolstoy tiếp tục có ảnh hưởng sâu rộng.

Ông qua đời năm 1910.

28/8/1818: Ngày sinh Ivan Turgenev theo lịch cũ

Ngày 28/8/1818 được một số tư liệu lịch sử ghi là ngày sinh nhà văn Nga Ivan Turgenev theo hệ lịch cũ.

Turgenev là một trong những đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa hiện thực Nga thế kỷ XIX. Các tác phẩm quen thuộc của ông gồm "Bút ký người đi săn", "Rudin", "Mối tình đầu", "Ngày hôm trước" và đặc biệt là tiểu thuyết "Cha và con".

Tuy nhiên, khi sử dụng dữ liệu này cần lưu ý sự khác biệt giữa lịch Julius và lịch Gregory trong việc ghi ngày sinh các nhân vật Nga thời kỳ này.

28/8/1749: Johann Wolfgang von Goethe ra đời

Ngày 28/8/1749, Johann Wolfgang von Goethe ra đời tại Frankfurt, Đức.

Goethe được xem là một trong những nhân vật lớn nhất của văn học Đức và văn học thế giới. Ông hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ thơ, tiểu thuyết, kịch đến triết học và nghiên cứu khoa học.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của Goethe là "Faust", công trình mà ông dành nhiều thập niên để sáng tác và hoàn thiện.

Di sản của Goethe có ảnh hưởng sâu rộng đến văn học, nghệ thuật và tư tưởng châu Âu.

28/8/1055: Da Luật Hồng Cơ trở thành hoàng đế nhà Liêu

Năm 1055, sau khi Liêu Hưng Tông qua đời, Da Luật Hồng Cơ kế vị, trở thành vị hoàng đế thứ tám của triều Liêu, sử gọi là Liêu Đạo Tông.

Ông trị vì trong hơn bốn thập niên, từ năm 1055 đến năm 1101.

Đây là giai đoạn nhà Liêu vẫn giữ vai trò quan trọng trong cục diện chính trị Đông Bắc Á, song những mâu thuẫn nội bộ cũng dần bộc lộ và ảnh hưởng tới sức mạnh của triều đại.

Ngày 28/8 có gì đặc biệt?

Trong dòng chảy lịch sử Việt Nam, 28/8/1945 là dấu mốc nổi bật nhất. Chỉ ít ngày sau thắng lợi của Tổng khởi nghĩa, bộ máy của chính quyền cách mạng được nhanh chóng kiện toàn. Chính phủ lâm thời được công bố với hệ thống các bộ, trong đó có Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao.

Cùng ngày, hình ảnh những đơn vị Giải phóng quân tiến vào Hà Nội thể hiện rõ khí thế của những ngày đầu độc lập.

Nhưng ngày 28/8 cũng gợi lại một chương lịch sử đau thương. Bốn năm trước đó, ngày 28/8/1941, nhiều nhà lãnh đạo và chiến sĩ cách mạng Việt Nam đã hy sinh tại Hóc Môn.

Trên thế giới, ngày này gắn với Louis Pasteur, Lev Tolstoy, Ivan Turgenev và Goethe - những tên tuổi để lại dấu ấn lớn trong khoa học và văn hóa nhân loại.