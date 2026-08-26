Lịch âm hôm nay 26/8/2026: Ngày 14 tháng 7 có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 26/8/2026 là ngày 14 tháng 7 năm Bính Ngọ. Cùng xem giờ hoàng đạo và những dấu mốc lịch sử đáng nhớ từng diễn ra ngày 26/8.

Lịch âm hôm nay 26/8/2026 là ngày 14 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Nhâm Thân, tháng Bính Thân. Ngày 26/8 còn gắn với nhiều dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử Việt Nam và thế giới.

Hình minh họa (AI).

Lịch âm hôm nay 26/8/2026

Hôm nay, thứ Tư ngày 26/8/2026 dương lịch, tương ứng ngày 14/7/2026 âm lịch, tức ngày Nhâm Thân, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Ngày thuộc tiết khí Xử thử và được lịch truyền thống xếp vào ngày Hắc đạo.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Tư, 26/8/2026 Âm lịch 14/7/2026 Ngày Nhâm Thân Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Ngũ hành nạp âm Kiếm Phong Kim Tiết khí Xử thử Tính chất Ngày Hắc đạo Trực Trực Kiến

Ngày Nhâm Thân có chi Thân thuộc Kim sinh can Nhâm thuộc Thủy, được xếp vào nghĩa nhật - ngày cát khi xét quan hệ can chi. Trực Kiến được đánh giá thuận cho xuất hành, giá thú nhưng không thuận cho động thổ.

Đáng chú ý, 26/8/2026 là ngày Nguyệt kỵ, bởi rơi vào ngày 14 âm lịch. Theo quan niệm dân gian, các ngày mùng 5, 14 và 23 thường được cân nhắc kỹ trước khi tiến hành việc quan trọng. Đây là quan niệm lịch pháp truyền thống, chỉ mang tính tham khảo.

Giờ hoàng đạo ngày 26/8/2026

Có 6 khung giờ Hoàng đạo trong ngày:

23h - 1h, giờ Tý: Thanh Long.

1h - 3h, giờ Sửu: Minh Đường.

7h - 9h, giờ Thìn: Kim Quỹ.

9h - 11h, giờ Tỵ: Bảo Quang.

13h - 15h, giờ Mùi: Ngọc Đường.

19h - 21h, giờ Tuất: Tư Mệnh.

Các khung giờ Hắc đạo gồm 3h - 5h (Dần), 5h - 7h (Mão), 11h - 13h (Ngọ), 15h - 17h (Thân), 17h - 19h (Dậu) và 21h - 23h (Hợi).

Hướng xuất hành hôm nay 26/8

Người có kế hoạch xuất hành có thể tham khảo:

Hướng Nam: Đón Hỷ thần, được xem là hướng tốt.

Hướng Tây: Đón Tài thần, thuận cho cầu tài.

Hướng Tây Nam: Gặp Hắc thần, được khuyến cáo nên tránh.

Các tuổi xung ngày gồm Bính Dần, Canh Dần và Bính Thân.

Ngày có nhiều sao tốt như Nguyệt Đức, Nguyệt Ân, Minh Tinh, Mãn Đức Tinh, Phúc Hậu và Thiên Ân. Trong đó, Phúc Hậu được xem là thuận cho cầu tài lộc, khai trương và mở kho.

Ở chiều ngược lại, Thổ Phủ và Lục Bất Thành được xem là bất lợi đối với xây dựng, khởi công, động thổ.

Ngày này năm xưa 26/8: Những dấu mốc đáng nhớ

Ngày 26/8 gắn với nhiều sự kiện đáng chú ý của lịch sử Việt Nam. Đây là ngày gắn với bản kiến nghị đổi tên Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1946 và những hoạt động chuẩn bị quan trọng cho sự ra đời của Chính phủ lâm thời năm 1945.

Trên thế giới, ngày 26/8 gợi nhớ Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp, Trận Crécy trong Chiến tranh Trăm Năm, cùng nhiều biến động chính trị của thế kỷ XX.

Sự kiện trong nước ngày 26/8

26/8/1975: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được công nhận trong Phong trào Không liên kết

Từ ngày 25 đến 30/8/1975, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước Không liên kết diễn ra tại Lima, Peru.

Ngày 26/8/1975, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được công nhận là thành viên của tổ chức các nước Không liên kết theo tư liệu lịch sử của Chính phủ Việt Nam.

Tuy nhiên, cần phân biệt mốc này với việc nước Việt Nam thống nhất chính thức tham gia Phong trào Không liên kết năm 1976. Bộ Ngoại giao xác định Việt Nam thống nhất gia nhập tại Hội nghị Cấp cao V ở Colombo, Sri Lanka.

Trước đó, Việt Nam đã có quan hệ lâu dài với phong trào. Việt Nam tham dự Hội nghị Á - Phi Bandung năm 1955, còn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam từng là quan sát viên rồi trở thành thành viên Phong trào Không liên kết tại Hội nghị Cấp cao IV ở Algeria năm 1973.

26/8/1946: Bản quyết nghị đề nghị đổi tên Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh

Một dấu mốc đặc biệt khác diễn ra vào 26/8/1946, khi bản quyết nghị có chữ ký của 57 đại biểu Nam Bộ đề nghị đổi tên thành phố Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh được gửi tới Quốc hội và Chính phủ Trung ương.

Câu chuyện thực tế bắt đầu một ngày trước đó.

Ngày 25/8/1946, trong cuộc họp của đại biểu Nam Bộ tại Hà Nội, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp đề xuất lấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho Sài Gòn - Gia Định. Đề nghị nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của những người dự họp.

Sau đó, 57 người cùng ký tên vào bản quyết nghị. Nội dung thể hiện mong muốn đổi tên Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh, coi đó là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu và hy sinh của đồng bào Nam Bộ.

Phải 30 năm sau, ngày 2/7/1976, Quốc hội mới chính thức quyết định đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

26/8/1945: Những bước chuẩn bị cho Chính phủ lâm thời

Ngày 26/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp với Ban Thường vụ Trung ương Đảng để bàn nhiều vấn đề cấp bách sau thắng lợi của Tổng khởi nghĩa.

Một trong những nội dung quan trọng là việc chuẩn bị danh sách Chính phủ lâm thời và soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập.

Trong bối cảnh chính quyền cách mạng vừa được thiết lập tại nhiều địa phương, yêu cầu lúc đó là nhanh chóng xây dựng một chính phủ có tính đại diện rộng rãi, chuẩn bị ra mắt quốc dân và tuyên bố nền độc lập.

Đến ngày 28/8/1945, Ủy ban Dân tộc giải phóng được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một số thành viên Việt Minh chủ động rút khỏi Chính phủ để dành vị trí cho những nhân sĩ và đại diện ngoài Việt Minh, thể hiện chủ trương mở rộng đoàn kết dân tộc.

Sự kiện quốc tế ngày 26/8

26/8/1999: Chiến sự Chechnya bước vào giai đoạn mới

Cuối tháng 8/1999, căng thẳng tại Bắc Kavkaz leo thang nhanh chóng sau các cuộc giao tranh ở Dagestan.

Nga tăng cường các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng vũ trang Hồi giáo và ly khai trong khu vực. Những diễn biến này trở thành tiền đề trực tiếp dẫn tới Chiến tranh Chechnya lần thứ hai.

Cuộc xung đột kéo dài trong nhiều năm, gây tổn thất lớn và trở thành một trong những vấn đề an ninh nghiêm trọng nhất của nước Nga thời kỳ hậu Xô viết.

26/8/1980: Trung Quốc lập 4 đặc khu kinh tế

Ngày 26/8/1980 gắn với bước đi quan trọng trong quá trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc.

Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc phê chuẩn việc thiết lập các đặc khu kinh tế Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu và Hạ Môn.

Trong đó, Thâm Quyến về sau trở thành trường hợp tiêu biểu nhất. Từ một khu vực có quy mô kinh tế nhỏ bên cạnh Hong Kong, thành phố phát triển thành một trung tâm công nghệ, sản xuất và tài chính lớn.

Mô hình đặc khu kinh tế sau đó trở thành một trong những công cụ quan trọng để Trung Quốc thử nghiệm cơ chế thị trường, thu hút vốn đầu tư và công nghệ nước ngoài.

26/8/1978: Gioan Phaolô I được bầu làm Giáo hoàng

Ngày 26/8/1978, Hồng y Albino Luciani được Mật nghị Hồng y bầu làm Giáo hoàng và lấy tông hiệu Gioan Phaolô I.

Tên gọi Gioan Phaolô được lựa chọn nhằm tưởng nhớ hai người tiền nhiệm là Giáo hoàng Gioan XXIII và Phaolô VI.

Triều đại của ông trở thành một trong những triều đại ngắn nhất trong lịch sử Giáo hội Công giáo hiện đại. Chỉ 33 ngày sau khi được bầu, Gioan Phaolô I qua đời đột ngột.

Người kế nhiệm ông là Karol Wojtyła, lấy tông hiệu Gioan Phaolô II.

26/8/1914: Những trận đánh ác liệt trên mặt trận Tây Âu

Ngày 26/8/1914 nằm trong giai đoạn đầu đầy khốc liệt của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Quân đội Đức và lực lượng Pháp - Đồng minh giao tranh trên nhiều khu vực thuộc mặt trận phía Tây, trong bối cảnh quân Đức đang triển khai kế hoạch tiến sâu qua Bỉ và miền Bắc nước Pháp.

Đây là thời điểm hàng loạt trận đánh lớn diễn ra liên tiếp, trước khi quân Đức tiến sát Paris và bị chặn lại tại Trận Marne vào đầu tháng 9/1914.

26/8/1813: Liên quân đánh bại quân Pháp tại Katzbach

Ngày 26/8/1813, trong Chiến tranh Liên minh thứ sáu chống Napoleon, quân đội Pháp do Thống chế Jacques MacDonald chỉ huy giao chiến với lực lượng Nga - Phổ dưới quyền Thống chế Gebhard von Blücher tại Katzbach.

Trận đánh kết thúc với thắng lợi của liên quân Nga - Phổ. Quân Pháp chịu thiệt hại lớn và phải rút lui.

Thất bại tại Katzbach góp phần làm suy yếu vị thế quân sự của Napoleon tại Trung Âu trong chiến dịch năm 1813.

26/8/1789: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp

Ngày 26/8/1789, Quốc hội Lập hiến Pháp thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, một trong những văn kiện có ảnh hưởng lớn của Cách mạng Pháp.

Tuyên ngôn khẳng định con người sinh ra và luôn tự do, bình đẳng về quyền; đồng thời đề cập các nguyên tắc về tự do, quyền sở hữu, an ninh, chủ quyền quốc gia và bình đẳng trước pháp luật.

Văn kiện trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử tư tưởng chính trị và pháp luật hiện đại.

Một điểm cần lưu ý khi biên tập: khẩu hiệu “Tự do - Bình đẳng - Bác ái” gắn chặt với Cộng hòa Pháp, nhưng không nên viết rằng ba từ này là “tiêu chí” nguyên văn của bản Tuyên ngôn năm 1789.

26/8/1346: Trận Crécy trong Chiến tranh Trăm Năm

Ngày 26/8/1346, quân đội Anh dưới quyền vua Edward III đối đầu lực lượng Pháp của vua Philip VI tại Crécy, miền Bắc nước Pháp.

Mặc dù lực lượng Pháp đông hơn, quân Anh giành chiến thắng lớn.

Một trong những yếu tố nổi bật của trận đánh là hiệu quả của lực lượng cung thủ Anh và Wales sử dụng cung dài. Những đợt tiến công của kỵ binh Pháp gặp khó khăn trước đội hình phòng thủ và hỏa lực cung tên của đối phương.

Trận Crécy trở thành một trong những trận đánh nổi tiếng nhất của Chiến tranh Trăm Năm, đồng thời cho thấy những thay đổi quan trọng trong chiến thuật quân sự châu Âu thời Trung cổ.

Ngày 26/8 có gì đặc biệt?

Nhìn lại lịch sử, ngày 26/8 gắn với những bước ngoặt trên nhiều lĩnh vực.

Ở Việt Nam, bản quyết nghị năm 1946 đề nghị đổi tên Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh là một chi tiết lịch sử đặc biệt. Ý tưởng được đưa ra từ rất sớm, nhưng phải ba thập niên sau, khi đất nước thống nhất, mới chính thức trở thành hiện thực.

Trên thế giới, ngày 26/8/1789 đánh dấu sự ra đời của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp. Xa hơn nữa, Trận Crécy năm 1346 trở thành một trong những cuộc đối đầu nổi tiếng của Chiến tranh Trăm Năm.

Còn theo lịch âm năm 2026, hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Nhâm Thân, tiết Xử thử. Đây là ngày Hắc đạo và đồng thời rơi vào ngày Nguyệt kỵ theo quan niệm dân gian.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm.