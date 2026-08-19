Lịch âm hôm nay 19/8/2026: Ngày Thất Tịch có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 19/8/2026 là mùng 7 tháng 7 năm Bính Ngọ, đúng ngày Thất Tịch. Ngày 19/8 còn ghi dấu thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng Tám tại Hà Nội.

Lịch âm hôm nay 19/8/2026 là ngày 7 tháng 7 năm Bính Ngọ, tức ngày Ất Sửu, tháng Bính Thân. Hôm nay cũng là lễ Thất Tịch và gắn với nhiều dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Việt Nam.

Hình minh họa (AI)

Lịch âm hôm nay 19/8/2026

Hôm nay, thứ Tư ngày 19/8/2026 dương lịch, tương ứng ngày 7/7/2026 âm lịch, tức ngày Ất Sửu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Ngày thuộc tiết Lập thu và được xếp vào ngày Hoàng đạo.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Tư, 19/8/2026 Âm lịch 7/7/2026 Ngày Ất Sửu Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Tiết khí Lập thu Tính chất Ngày Hoàng đạo Ngũ hành nạp âm Hải Trung Kim Trực Trực Chấp

Ngày 19/8/2026 còn trùng mùng 7 tháng 7 âm lịch, thường được gọi là Thất Tịch. Đây là ngày gắn với câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ trong văn hóa Á Đông và ngày nay thường được nhiều người trẻ ví như một “ngày tình yêu phương Đông”.

Xét theo Trực Chấp, ngày được đánh giá thuận cho khởi công xây dựng, nhưng không thuận cho xuất hành, di chuyển và khai trương. Tuy nhiên, các yếu tố tốt - xấu trong ngày đan xen khá rõ, vì vậy thông tin lịch truyền thống chỉ nên dùng để tham khảo.

Giờ hoàng đạo ngày 19/8/2026

Các khung giờ Hoàng đạo gồm:

3h - 5h, giờ Dần: Kim Quỹ.

Kim Quỹ. 5h - 7h, giờ Mão: Bảo Quang.

Bảo Quang. 9h - 11h, giờ Tỵ: Ngọc Đường.

Ngọc Đường. 15h - 17h, giờ Thân: Tư Mệnh.

Tư Mệnh. 19h - 21h, giờ Tuất: Thanh Long.

Thanh Long. 21h - 23h, giờ Hợi: Minh Đường.

Giờ hắc đạo ngày 19/8/2026

Các khung giờ Hắc đạo gồm:

23h - 1h: Giờ Tý.

Giờ Tý. 1h - 3h: Giờ Sửu.

Giờ Sửu. 7h - 9h: Giờ Thìn.

Giờ Thìn. 11h - 13h: Giờ Ngọ.

Giờ Ngọ. 13h - 15h: Giờ Mùi.

Giờ Mùi. 17h - 19h: Giờ Dậu.

Hướng xuất hành hôm nay

Theo quan niệm lịch truyền thống:

Hướng Tây Bắc: Đón Hỷ thần, được xem là hướng tốt để cầu may mắn.

Hướng Đông Nam: Đón Tài thần.

Hướng Đông Nam: Đồng thời gặp Hắc thần.

Như vậy, hướng Đông Nam có cả yếu tố tốt và xấu nên được đánh giá ở mức trung hòa.

Tuổi xung khắc ngày 19/8

Các tuổi xung ngày gồm:

Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu.

Các tuổi xung tháng gồm:

Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn.

Việc nên làm và việc cần tránh ngày 19/8

Ngày có các sao tốt như Thiên Phúc, Mẫu Thương, Minh Đường và Thiên Ân. Trong đó, Mẫu Thương được xem là thuận cho cầu tài lộc, khai trương và mở kho; Minh Đường và Thiên Ân tốt cho nhiều công việc.

Theo Nhị thập bát tú, ngày thuộc Sao Chẩn, được xếp vào Kiết Tú. Những công việc như xây dựng, cưới hỏi, dựng phòng, xuất hành được đánh giá thuận lợi; riêng đi thuyền được khuyến cáo nên tránh.

Tuy nhiên, ngày đồng thời gặp các sao xấu như Thụ Tử, Ngũ Quỷ, Sát Chủ và rơi vào Tam Nương sát. Do đó, nếu có việc quan trọng, người xem lịch nên cân nhắc tổng thể thay vì chỉ căn cứ vào một yếu tố tốt hay xấu.

Ngày này năm xưa 19/8: Những dấu mốc lịch sử đáng nhớ

Ngày 19/8 giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Đây là ngày cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội năm 1945 thắng lợi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với Tổng khởi nghĩa trên cả nước. Ngày này cũng trở thành Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Sự kiện trong nước ngày 19/8

19/8/1945: Hà Nội giành chính quyền

Sáng 19/8/1945, Hà Nội bước vào một ngày lịch sử. Từ nội thành đến ngoại thành, đông đảo quần chúng cùng các lực lượng cách mạng tập trung về khu vực Nhà hát Lớn.

Cuộc mít tinh lớn diễn ra vào khoảng 11 giờ, sau đó nhanh chóng chuyển thành cuộc biểu tình, tuần hành giành chính quyền. Các đoàn quần chúng tiến tới nhiều cơ quan trọng yếu như Phủ Khâm sai, Tòa thị chính, Kho bạc, Bưu điện, Sở Cảnh sát và Trại Bảo an binh.

Trước khí thế mạnh mẽ của quần chúng, lực lượng Nhật không can thiệp. Đến tối 19/8, những cơ quan trọng yếu của chính quyền cũ tại Hà Nội đã về tay cách mạng.

Thắng lợi tại Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt, tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào giành chính quyền trên phạm vi cả nước. Những ngày tiếp theo, Huế giành chính quyền ngày 23/8, Sài Gòn ngày 25/8, đưa Cách mạng Tháng Tám nhanh chóng đi tới thắng lợi.

19/8/1945: Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải bảo vệ chính quyền cách mạng vừa được thiết lập.

Ngày 19/8/1945, cùng với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa tại Hà Nội, các tổ chức Công an đầu tiên được thành lập ở ba miền: Sở Liêm phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ và Quốc gia tự vệ cuộc ở Nam Bộ. Đây là những tổ chức tiền thân của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Từ dấu mốc này, ngày 19/8 hằng năm trở thành Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

19/8/1961: Dấu mốc tưởng nhớ liệt sĩ Nông Văn Nhúng

Ngày 19/8/1961 gắn với Nông Văn Nhúng, bí danh Xuân Trường, người chiến sĩ cách mạng dân tộc Tày quê Cao Bằng.

Theo tư liệu lịch sử, ông hy sinh ngày 4/2/1945 trong trận đánh đồn Đồng Mu khi mới ngoài 20 tuổi. Ông được nhắc đến là một trong những chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân hy sinh trong chiến đấu.

Dữ liệu lịch sử ghi ngày 19/8/1961, Thủ tướng Chính phủ có quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Nông Văn Nhúng.

Dấu mốc này nhắc lại những đóng góp và hy sinh của thế hệ chiến sĩ trong thời kỳ đầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

19/8/1963: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam mở cửa

Ngày 19/8/1963, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên mở cửa phục vụ công chúng.

Bảo tàng là nơi nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và giới thiệu những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Qua hệ thống hiện vật, trang phục, công cụ lao động, tín ngưỡng, phong tục và không gian văn hóa, bảo tàng góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn về sự đa dạng văn hóa của các dân tộc trên đất nước Việt Nam.

Sự kiện quốc tế ngày 19/8

19/8/1944: Nhân dân Paris nổi dậy chống Đức Quốc xã

Ngày 19/8/1944, cuộc nổi dậy của lực lượng kháng chiến và người dân Paris chống quân Đức Quốc xã bước vào giai đoạn quyết định.

Các lực lượng kháng chiến chiếm giữ nhiều vị trí, dựng chiến lũy trên đường phố và giao tranh với quân Đức.

Cuộc nổi dậy diễn ra trong bối cảnh quân Đồng minh đang tiến nhanh qua nước Pháp sau cuộc đổ bộ Normandy.

Những trận chiến trên đường phố tiếp tục trong những ngày sau đó. Ngày 25/8/1944, lực lượng Đức tại Paris đầu hàng, đánh dấu Paris được giải phóng sau hơn bốn năm bị Đức Quốc xã chiếm đóng.

19/8/1915: Pháo đài Novogeorgievsk thất thủ

Ngày 19/8/1915 gắn với giai đoạn cuối của trận Novogeorgievsk trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Novogeorgievsk là một hệ thống pháo đài lớn của Đế quốc Nga, nằm gần Warsaw thuộc Ba Lan ngày nay.

Trong chiến dịch năm 1915, quân Đức bao vây và tiến công hệ thống phòng thủ này. Sau những trận đánh dữ dội, pháo đài thất thủ, một số lượng lớn binh sĩ Nga bị bắt.

Sự kiện phản ánh những thất bại nghiêm trọng mà quân đội Nga phải đối mặt trên Mặt trận phía Đông trong năm thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

19/8 năm 43 trước Công nguyên: Octavian trở thành quan chấp chính La Mã

Ngày 19/8 năm 43 trước Công nguyên, Octavian - người sau này được biết đến với tên Augustus - trở thành quan chấp chính La Mã khi mới 19 tuổi.

Sau vụ ám sát Julius Caesar năm 44 trước Công nguyên, La Mã rơi vào một giai đoạn đấu tranh quyền lực dữ dội.

Octavian, người thừa kế của Caesar, từng bước xây dựng lực lượng chính trị và quân sự. Sau khi gây sức ép lên Viện nguyên lão, ông được bầu làm quan chấp chính cùng Quintus Pedius.

Đây là một bước tiến quan trọng trong hành trình quyền lực của Octavian.

Những năm sau đó, ông cùng Mark Antony và Lepidus thành lập Tam đầu chế lần thứ hai. Sau hàng loạt cuộc nội chiến, Octavian trở thành người chiến thắng cuối cùng và đến năm 27 trước Công nguyên được trao tước hiệu Augustus, mở đầu thời kỳ Đế chế La Mã.

Vì sao ngày 19/8 đặc biệt trong lịch sử Việt Nam?

Trong số những dấu mốc của ngày 19/8, sự kiện năm 1945 có ý nghĩa nổi bật nhất.

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa tại Hà Nội không chỉ đưa chính quyền ở trung tâm chính trị quan trọng nhất miền Bắc về tay nhân dân mà còn tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ đối với cuộc Tổng khởi nghĩa trên phạm vi cả nước.

Cũng trong thời điểm chính quyền cách mạng được thiết lập, những tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân hình thành để bảo vệ chính quyền mới, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ nhân dân.

Bởi vậy, 19/8 vừa là ngày gắn với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám tại Hà Nội, vừa là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Còn theo lịch âm năm 2026, ngày 19/8 đặc biệt hơn khi đúng mùng 7 tháng 7 năm Bính Ngọ – ngày Thất Tịch.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm