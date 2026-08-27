Lịch âm hôm nay 27/8/2026: Rằm tháng 7 có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 27/8/2026 là ngày 15 tháng 7 năm Bính Ngọ, đúng Rằm tháng 7. Cùng xem giờ hoàng đạo và những dấu mốc lịch sử đáng nhớ ngày 27/8.

Lịch âm hôm nay 27/8/2026 là ngày 15 tháng 7 năm Bính Ngọ, đúng Rằm tháng 7 - dịp Vu Lan, Tết Trung nguyên. Ngày 27/8 cũng gắn với nhiều dấu mốc đáng nhớ của Việt Nam và thế giới.

Hình minh họa (AI).

Lịch âm hôm nay 27/8/2026

Hôm nay, thứ Năm ngày 27/8/2026 dương lịch, tương ứng ngày 15/7/2026 âm lịch, tức ngày Quý Dậu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Đây là ngày Hắc đạo, thuộc tiết khí Xử thử. Đặc biệt, hôm nay đúng Rằm tháng 7, gắn với lễ Vu Lan và Tết Trung nguyên trong văn hóa truyền thống.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Năm, 27/8/2026 Âm lịch 15/7/2026 Ngày Quý Dậu Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Ngũ hành Kiếm Phong Kim Tiết khí Xử thử Tính chất Ngày Hắc đạo Trực Trực Trừ Ngày lễ Vu Lan, Tết Trung nguyên

Xét theo can chi, ngày Quý Dậu có chi Dậu thuộc Kim sinh can Quý thuộc Thủy, được xem là nghĩa nhật - ngày cát. Trực Trừ được lịch truyền thống đánh giá là “tốt mọi việc”. Tuy nhiên, ngày này đồng thời phạm Vãng vong, vì vậy một số việc như xuất hành, cưới hỏi, cầu tài, khởi công và động thổ được khuyến nghị cân nhắc.

Các thông tin tốt - xấu trong lịch âm mang tính tham khảo theo lịch pháp và quan niệm dân gian.

Giờ hoàng đạo ngày 27/8/2026

Trong ngày có 6 khung giờ Hoàng đạo:

23h - 1h (Tý): Nhâm Tý.

3h - 5h (Dần): Giáp Dần.

5h - 7h (Mão): Ất Mão.

11h - 13h (Ngọ): Mậu Ngọ.

13h - 15h (Mùi): Kỷ Mùi.

17h - 19h (Dậu): Tân Dậu.

Các giờ Hắc đạo gồm 1h - 3h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 19h - 21h và 21h - 23h.

Hướng xuất hành ngày 27/8

Theo lịch truyền thống, người có kế hoạch xuất hành hôm nay có thể tham khảo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần, hướng Tây để đón Tài thần. Hướng Tây Nam gặp Hắc thần nên được khuyến nghị tránh.

Các tuổi xung ngày gồm Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu. Ngày có hai sao tốt đáng chú ý là Thiên Đức và Âm Đức, đều được đánh giá tốt cho nhiều công việc.

Ngày này năm xưa 27/8: Những dấu mốc đáng nhớ

Ngày 27/8 gắn với những câu chuyện trải dài từ lịch sử bưu chính Việt Nam đến khoa học, triết học, kiến trúc và những cuộc chiến có ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Sự kiện trong nước ngày 27/8

27/8/1995: Bắt đầu xây dựng Nhà máy Xi măng Bút Sơn

Ngày 27/8/1995, công trình Nhà máy Xi măng Bút Sơn tại Hà Nam bắt đầu được xây dựng.

Đây là một trong những dự án công nghiệp vật liệu xây dựng đáng chú ý trong giai đoạn Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Bút Sơn về sau trở thành một thương hiệu quen thuộc trên thị trường xi măng, đóng góp nguồn vật liệu cho nhiều công trình xây dựng và hạ tầng.

27/8/1946: Dấu mốc bộ tem bưu chính đầu tiên của Việt Nam

Ngày 27/8/1946 gắn với một dấu mốc đặc biệt của ngành Bưu điện Việt Nam.

Theo Sắc lệnh số 172/SL, Chính phủ cho phép ngành Bưu điện in và phát hành bộ tem bưu chính đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bộ tem mang hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu bước phát triển của nền bưu chính quốc gia sau Cách mạng tháng Tám.

Không chỉ phục vụ nhu cầu thư tín, những con tem còn mang ý nghĩa biểu tượng về một quốc gia độc lập và là những hiện vật có giá trị đặc biệt đối với lịch sử bưu chính Việt Nam.

Sự kiện quốc tế ngày 27/8

27/8/2003: Sao Hỏa tiến gần Trái Đất nhất trong gần 60.000 năm

Ngày 27/8/2003, Sao Hỏa có một cuộc “gặp gỡ” đặc biệt với Trái Đất.

Theo NASA, đây là lần Sao Hỏa tiến gần Trái Đất nhất trong gần 60.000 năm. Kính viễn vọng không gian Hubble chụp hành tinh đỏ khi khoảng cách giữa hai hành tinh chỉ còn khoảng 55,76 triệu km.

Sự kiện thu hút sự chú ý lớn của giới thiên văn và công chúng trên toàn thế giới. Khoảng cách đặc biệt gần giúp các kính thiên văn có điều kiện thuận lợi để quan sát nhiều đặc điểm trên bề mặt Sao Hỏa.

NASA cho biết những hình ảnh Hubble thu được cho thấy nhiều cấu trúc nổi bật như Olympus Mons - núi lửa lớn nhất Hệ Mặt Trời, hệ thống hẻm núi Valles Marineris và chỏm băng ở cực nam.

27/8/1991: Cộng đồng châu Âu công nhận các nước Baltic

Ngày 27/8/1991, 12 quốc gia thành viên của Cộng đồng châu Âu thông qua tuyên bố về các nước Baltic, hoan nghênh việc Estonia, Latvia và Litva khôi phục độc lập và chủ quyền.

Sự kiện diễn ra trong những tháng cuối cùng trước khi Liên Xô tan rã, đánh dấu bước ngoặt quan trọng giúp ba nước Baltic nhanh chóng trở lại cộng đồng quốc tế.

27/8/1965: Kiến trúc sư Le Corbusier qua đời

Ngày 27/8/1965, kiến trúc sư nổi tiếng Le Corbusier qua đời.

Sinh năm 1887 tại Thụy Sĩ, ông dành phần lớn sự nghiệp tại Pháp và trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với kiến trúc hiện đại thế kỷ XX.

Le Corbusier không chỉ thiết kế công trình mà còn nghiên cứu quy hoạch đô thị và phát triển nhiều tư tưởng mới về không gian sống.

Các công trình của ông hiện diện tại nhiều quốc gia. Nhiều tác phẩm kiến trúc của Le Corbusier sau này được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

27/8/1896: Cuộc chiến ngắn nhất lịch sử

Sáng 27/8/1896, Anh và Vương quốc Zanzibar bước vào một cuộc xung đột quân sự được ghi nhận là cuộc chiến ngắn nhất trong lịch sử.

Dữ liệu thường được dẫn cho thấy giao tranh diễn ra từ khoảng 9h02 đến 9h40, tức khoảng 38 phút. Một số tài liệu tính thời lượng khoảng 40-45 phút, nhưng con số 38 phút được nhắc tới phổ biến nhất.

Cuộc chiến bắt nguồn từ khủng hoảng kế vị tại Zanzibar. Sau khi Sultan Hamad bin Thuwaini qua đời, Khalid bin Barghash lên nắm quyền mà không được Anh chấp thuận.

Phía Anh đưa ra tối hậu thư yêu cầu Khalid rời cung điện. Khi thời hạn kết thúc, các chiến hạm Anh nổ súng. Cung điện nhanh chóng bị phá hủy và lực lượng của Khalid thất bại.

Cuộc chiến kết thúc chưa đầy một giờ nhưng trở thành một trong những sự kiện quân sự kỳ lạ nhất trong lịch sử hiện đại.

27/8/1813: Napoleon giành chiến thắng tại Dresden

Ngày 27/8/1813, Trận Dresden kết thúc với chiến thắng của quân đội Pháp dưới sự chỉ huy trực tiếp của Hoàng đế Napoleon Bonaparte.

Đối thủ của Napoleon là lực lượng liên quân Áo, Nga và Phổ thuộc Liên minh thứ sáu.

Dù bị áp đảo về quân số trong một số giai đoạn, quân Pháp đã tổ chức phản công và buộc liên quân phải rút lui.

Dresden trở thành một trong những chiến thắng lớn cuối cùng của Napoleon. Tuy nhiên, thắng lợi này không thể đảo ngược tình thế chiến lược. Chỉ vài tuần sau, quân Pháp chịu thất bại quyết định trong Trận Leipzig.

27/8/1770: Ngày sinh triết gia Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Ngày 27/8/1770, triết gia Đức Georg Wilhelm Friedrich Hegel ra đời tại Stuttgart.

Hegel trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của triết học phương Tây thế kỷ XIX.

Tên tuổi ông gắn với triết học duy tâm Đức và phương pháp biện chứng. Tư tưởng của Hegel tạo ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều trường phái triết học, chính trị, lịch sử và xã hội học về sau.

27/8/1689: Nga và nhà Thanh ký Điều ước Nerchinsk

Ngày 27/8/1689, Nga Sa hoàng và nhà Thanh ký Điều ước Nerchinsk.

Đây được xem là hiệp ước chính thức đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc, giải quyết một phần tranh chấp biên giới kéo dài giữa hai bên.

Điều ước giúp xác định khu vực ảnh hưởng ở vùng Đông Bắc Á và mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ ngoại giao Nga - Trung.

27/8/1635: Nhà viết kịch Lope de Vega qua đời

Ngày 27/8/1635, nhà văn, nhà thơ và nhà viết kịch Tây Ban Nha Lope de Vega qua đời tại Madrid.

Ông sinh năm 1562 và là một trong những tên tuổi quan trọng nhất của Thời kỳ Hoàng kim Tây Ban Nha.

Lope de Vega có sức sáng tác đặc biệt lớn và đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sân khấu Tây Ban Nha. Di sản của ông gồm hàng trăm vở kịch cùng nhiều tác phẩm thơ và văn xuôi.

Ngày 27/8 có gì đặc biệt?

Nếu nhìn xuyên suốt lịch sử, 27/8 là ngày có những dấu mốc rất đa dạng.

Ở Việt Nam, bộ tem bưu chính đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một dấu ấn đáng chú ý, phản ánh quá trình xây dựng các thiết chế của một quốc gia độc lập.

Trên thế giới, ngày này từng chứng kiến cuộc chiến Anh - Zanzibar chỉ kéo dài chưa đầy một giờ, Napoleon giành chiến thắng tại Dresden và ba nước Baltic nhận được sự công nhận từ Cộng đồng châu Âu.

Trong khoa học, 27/8/2003 đặc biệt đáng nhớ khi Sao Hỏa chỉ cách Trái Đất khoảng 55,76 triệu km, khoảng cách gần nhất trong gần 60.000 năm.

Còn trong năm 2026, ngày 27/8 rơi đúng 15 tháng 7 âm lịch - Rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan và Tết Trung nguyên theo văn hóa truyền thống.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm