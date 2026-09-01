Lịch âm hôm nay 1/9/2026: Ngày 20 tháng 7 có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 1/9/2026 là ngày 20 tháng 7 năm Bính Ngọ. Ngày 1/9 còn gắn với nhiều dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Việt Nam và thế giới.

Lịch âm hôm nay 1/9/2026 là ngày 20 tháng 7 năm Bính Ngọ. Ngày đầu tiên của tháng 9 cũng gắn với nhiều dấu mốc lịch sử đáng nhớ, từ cuộc tấn công Đà Nẵng năm 1858, cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh đến ngày Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Hình minh họa AI.

Lịch âm hôm nay 1/9/2026

Hôm nay, thứ Ba ngày 1/9/2026 dương lịch, tương ứng ngày 20/7/2026 âm lịch, tức ngày Mậu Dần, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ.

Ngày 1/9/2026 nằm trong tiết Xử thử, được lịch truyền thống xếp là ngày Hắc đạo. Ngũ hành nạp âm của ngày là Thành Đầu Thổ.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Ba, 1/9/2026 Âm lịch 20/7/2026 Ngày Mậu Dần Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Nạp âm Thành Đầu Thổ Tiết khí Xử thử Tính chất Hắc đạo Trực Phá

Theo quan niệm lịch pháp truyền thống, ngày Mậu Dần có chi Dần thuộc Mộc khắc can Mậu thuộc Thổ, được xếp vào dạng “phạt nhật”. Trực Phá thường được cho là phù hợp với việc chữa bệnh, phá dỡ nhà cửa hoặc đồ vật hơn là khởi sự những công việc quan trọng.

Những đánh giá tốt - xấu theo lịch âm và lịch vạn niên mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian.

Giờ hoàng đạo ngày 1/9/2026

Ngày 1/9/2026 có 6 khung giờ hoàng đạo:

23h - 1h: Nhâm Tý

1h - 3h: Quý Sửu

7h - 9h: Bính Thìn

9h - 11h: Đinh Tị

13h - 15h: Kỷ Mùi

19h - 21h: Nhâm Tuất

Các khung giờ Hắc đạo gồm 3h - 5h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h và 21h - 23h.

Hướng xuất hành ngày 1/9

Theo lịch truyền thống, hướng Đông Nam được xem là hướng đón Hỷ thần, trong khi hướng Bắc là hướng đón Tài thần.

Hướng Tây gặp Hắc thần nên thường được khuyên hạn chế lựa chọn khi xuất hành. Các tuổi xung ngày gồm Canh Thân và Giáp Thân.

Ngày này năm xưa 1/9: Một ngày có nhiều dấu mốc đặc biệt

Ngày 1/9 xuất hiện trong nhiều chương quan trọng của lịch sử Việt Nam và thế giới.

Tại Việt Nam, đây là ngày mở đầu cuộc chiến đấu chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Đà Nẵng năm 1858; là một dấu mốc của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930 và cũng là ngày sinh của danh họa Bùi Xuân Phái.

Trên thế giới, 1/9/1939 là một trong những ngày mang tính bước ngoặt của thế kỷ XX, khi Đức Quốc xã tấn công Ba Lan, mở màn Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu.

1/9/1985: Khánh thành Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô

Ngày 1/9/1985, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô tại Hà Nội chính thức hoàn thành và được đưa vào hoạt động sau hơn 7 năm xây dựng.

Công trình nằm trên phố Trần Hưng Đạo, được xây dựng trên khu đất của Nhà Đấu Xảo cũ. Với diện tích khoảng 3,2 ha, Cung Việt - Xô trở thành một trong những trung tâm văn hóa lớn của Thủ đô.

Công trình là món quà của Công đoàn Liên Xô dành tặng Việt Nam, đồng thời mang dấu ấn đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam - Liên Xô trong một giai đoạn lịch sử.

Qua nhiều thập niên, nơi đây đã tổ chức hàng loạt chương trình nghệ thuật, hội nghị, triển lãm và sự kiện văn hóa lớn.

1/9/1941: Nhà cách mạng Lương Khánh Thiện hy sinh

Ngày 1/9/1941, nhà cách mạng Lương Khánh Thiện bị thực dân Pháp xử bắn tại khu vực Kiến An, Hải Phòng. Ông khi đó mới 38 tuổi.

Lương Khánh Thiện sinh năm 1903 tại Liêm Chính, Thanh Liêm, Hà Nam. Từ khi còn trẻ, ông đã tham gia phong trào cách mạng và hoạt động trong phong trào công nhân.

Ông từng đảm nhiệm nhiều trọng trách trong tổ chức Đảng và phong trào cách mạng, trong đó có hoạt động tại Hải Phòng.

Ngày 1/9/1941 trở thành dấu mốc tưởng nhớ một nhà cách mạng đã dành phần lớn cuộc đời cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

1/9/1930: Cuộc biểu tình lịch sử tại Thanh Chương

Ngày 1/9/1930, hơn 2 vạn nông dân tại Thanh Chương, Nghệ An tham gia một cuộc biểu tình quy mô lớn dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng địa phương.

Từ nhiều địa phương, các đoàn người tập trung tiến về huyện đường. Trước sức mạnh của phong trào, bộ máy chính quyền sở tại tan rã, tù chính trị được giải phóng và nhiều hồ sơ, giấy tờ của chính quyền cũ bị phá hủy.

Cuộc đấu tranh ngày 1/9 được xem là một dấu mốc mở đầu cho sự ra đời của chính quyền Xô viết ở Nghệ Tĩnh. Một số tư liệu ghi nhận chính quyền Xô viết tại Thanh Chương được hình thành ngay trong ngày sau thắng lợi của cuộc biểu tình.

Từ Thanh Chương, phong trào tiếp tục lan rộng, góp phần tạo nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 - một dấu son trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

1/9/1920: Ngày sinh danh họa Bùi Xuân Phái

Ngày 1/9/1920 là ngày sinh của danh họa Bùi Xuân Phái, một trong những gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Điều này cũng đính chính một chi tiết thường bị ghi nhầm là năm 1921.

Bùi Xuân Phái quê gốc tại làng Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Ông theo học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và dành phần lớn cuộc đời cho hội họa.

Tên tuổi Bùi Xuân Phái đặc biệt gắn với những bức tranh về phố cổ Hà Nội. Những mái ngói, con phố nhỏ, mảng tường cũ và nhịp sống Hà Nội qua nét vẽ của ông tạo nên một phong cách riêng đến mức người yêu nghệ thuật quen gọi là “Phố Phái”.

Ngoài phố cổ, Bùi Xuân Phái còn để lại nhiều tác phẩm về sân khấu chèo, chân dung, biển và cuộc sống trong thời chiến.

Ông qua đời ngày 24/6/1988 và được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật năm 1996.

1/9/1898: Học giả Trương Vĩnh Ký qua đời

Ngày 1/9/1898, Trương Vĩnh Ký, thường được biết đến với tên Petrus Ký, qua đời.

Sinh năm 1837 tại vùng đất nay thuộc Bến Tre, Trương Vĩnh Ký là một học giả, nhà ngôn ngữ và nhà báo có ảnh hưởng đáng kể trong đời sống văn hóa Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX.

Ông để lại một khối lượng lớn công trình liên quan đến ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa và dịch thuật.

Khi viết về Trương Vĩnh Ký, cần đặt nhân vật trong bối cảnh lịch sử phức tạp của Việt Nam cuối thế kỷ XIX, bởi vai trò và di sản của ông đến nay vẫn được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau.

1/9/1858: Liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tại Đà Nẵng

Sáng ngày 1/9/1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tấn công các vị trí phòng thủ của quân đội triều Nguyễn tại Đà Nẵng.

Đây được xem là sự kiện mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.

Trước đó một ngày, các chiến hạm của liên quân đã xuất hiện tại vùng biển Đà Nẵng. Đến sáng 1/9, những loạt đại bác đầu tiên được bắn vào hệ thống phòng thủ của Việt Nam.

Liên quân kỳ vọng có thể nhanh chóng chiếm Đà Nẵng rồi tiến ra Huế, nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân và dân Việt Nam.

Chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” tại Đà Nẵng không đạt được mục tiêu. Đầu năm 1859, lực lượng Pháp chuyển hướng tiến công vào Gia Định.

Ngày 1/9/1858 vì thế trở thành một mốc đặc biệt trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XIX, mở đầu cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp kéo dài nhiều thập niên.

1/9/1939: Đức Quốc xã tấn công Ba Lan, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

Rạng sáng ngày 1/9/1939, quân đội Đức Quốc xã tấn công Ba Lan.

Đức huy động lực lượng lớn gồm bộ binh, xe tăng và không quân đánh vào lãnh thổ Ba Lan từ nhiều hướng. Cuộc tấn công này được xem là sự kiện mở đầu Chiến tranh thế giới thứ hai tại châu Âu.

Hai ngày sau, ngày 3/9, Anh và Pháp tuyên chiến với Đức.

Ngày 17/9, Liên Xô tiến quân vào miền đông Ba Lan. Đến đầu tháng 10, chiến dịch tại Ba Lan kết thúc và lãnh thổ nước này bị Đức Quốc xã và Liên Xô phân chia theo những thỏa thuận liên quan đến Hiệp ước Đức - Xô.

Cuộc chiến sau đó lan rộng ra phần lớn châu Âu, Bắc Phi, châu Á - Thái Bình Dương và trở thành cuộc xung đột quân sự có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Ngày 1/9 có gì đặc biệt?

Nếu nhìn lại lịch sử Việt Nam, ngày 1/9 có một điểm đáng chú ý: nhiều sự kiện của ngày này gắn trực tiếp với những bước ngoặt lớn của đất nước.

Ngày 1/9/1858 mở đầu cuộc chiến đấu chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Đà Nẵng. Đúng 72 năm sau, ngày 1/9/1930, hơn 2 vạn nông dân Thanh Chương vùng lên, tạo nên một trong những dấu mốc mở đầu chính quyền Xô viết ở Nghệ Tĩnh.

Ngày 1/9 cũng là ngày sinh của Bùi Xuân Phái - người để lại một di sản hội họa đặc biệt về Hà Nội - và là ngày Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô được hoàn thành năm 1985.

Ở quy mô thế giới, 1/9/1939 lại là một trong những ngày định hình lịch sử thế kỷ XX: Đức Quốc xã tấn công Ba Lan, kéo châu Âu vào Chiến tranh thế giới thứ hai.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm