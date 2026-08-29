Lịch âm hôm nay 29/8/2026: Ngày 17 tháng 7 có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 29/8/2026 là ngày 17 tháng 7 năm Bính Ngọ. Ngày 29/8 còn ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam và thế giới.

Lịch âm hôm nay 29/8/2026 là ngày 17 tháng 7 năm Bính Ngọ. Ngày 29/8 còn ghi dấu nhiều sự kiện đáng nhớ, từ lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc ban hành Pháp lệnh về danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến những biến động lớn của lịch sử thế giới.

Hình minh họa (AI).

Lịch âm hôm nay 29/8/2026

Hôm nay, thứ Bảy ngày 29/8/2026 dương lịch, tương ứng ngày 17/7/2026 âm lịch, tức ngày Ất Hợi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Ngày thuộc tiết Xử thử và được xếp là ngày Hắc đạo theo lịch truyền thống.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Bảy, 29/8/2026 Âm lịch 17/7/2026 Ngày Ất Hợi Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Nạp âm Sơn Đầu Hỏa Tiết khí Xử thử Trực Bình Tính chất Hắc đạo

Theo lịch vạn niên, ngày Ất Hợi có chi Hợi thuộc Thủy sinh can Ất thuộc Mộc, được gọi là nghĩa nhật. Trực Bình được đánh giá tốt cho nhiều công việc. Tuy nhiên, do ngày có cả cát tinh và hung tinh nên những đánh giá tốt - xấu chỉ nên được xem là thông tin tham khảo theo quan niệm dân gian.

Giờ hoàng đạo ngày 29/8/2026

Ngày 29/8 có 6 khung giờ hoàng đạo gồm Đinh Sửu từ 1h-3h, Canh Thìn từ 7h-9h, Nhâm Ngọ từ 11h-13h, Quý Mùi từ 13h-15h, Bính Tuất từ 19h-21h và Đinh Hợi từ 21h-23h.

Theo quan niệm xuất hành truyền thống, hướng Tây Bắc được xem là hướng đón Hỷ thần, hướng Đông Nam đón Tài thần. Hướng Tây Nam được xếp là hướng gặp Hắc thần nên thường được khuyên hạn chế lựa chọn.

Ngày này năm xưa 29/8: Những dấu mốc đáng nhớ

Ngày 29/8 gắn với nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Đáng chú ý có lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1975, việc ban hành Pháp lệnh quy định danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 1994 và ngày mất của nhà thơ Xuân Quỳnh năm 1988.

29/8/1994: Ban hành Pháp lệnh về danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 29/8/1994, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đây là danh hiệu cao quý nhằm ghi nhận những hy sinh, đóng góp đặc biệt của các bà mẹ Việt Nam đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ đó trở thành một biểu tượng đặc biệt của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện sự tri ân của Nhà nước và xã hội đối với những gia đình có nhiều hy sinh cho đất nước.

29/8/1988: Nhà thơ Xuân Quỳnh qua đời

Ngày 29/8/1988, nhà thơ Xuân Quỳnh qua đời. Bà sinh năm 1942, quê ở La Khê, Hà Đông, Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội.

Xuân Quỳnh là một trong những gương mặt nổi bật của thơ ca Việt Nam hiện đại. Thơ của bà giàu cảm xúc, gần gũi với đời sống và đặc biệt thành công khi viết về tình yêu, gia đình, tuổi thơ và khát vọng hạnh phúc.

Các tập thơ, tác phẩm tiêu biểu gắn với tên tuổi Xuân Quỳnh có Chồi biếc, Hoa dọc chiến hào, Gió Lào cát trắng, Lời ru trên mặt đất, Sân ga chiều em đi, Hoa cỏ may...

Trong đó, "Sóng" trở thành một trong những bài thơ tình nổi tiếng nhất của văn học Việt Nam hiện đại.

Ngày 29/8/1988 cũng là ngày nhà viết kịch, nhà thơ Lưu Quang Vũ và con trai của hai người qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Sự ra đi của Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ để lại khoảng trống lớn trong đời sống văn học, sân khấu Việt Nam.

29/8/1975: Khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 29/8/1975, lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể tại khu vực Ba Đình, Hà Nội.

Công trình được xây dựng tại Quảng trường Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Việc khánh thành Lăng diễn ra chỉ vài tháng sau ngày đất nước thống nhất, mang ý nghĩa lịch sử và tinh thần đặc biệt.

Qua nhiều thập niên, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Quảng trường Ba Đình trở thành một trong những địa điểm lịch sử, văn hóa quan trọng của Thủ đô.

29/8/1958: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự hội nghị bàn kế hoạch mở rộng Hà Nội

Ngày 29/8/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về kế hoạch mở rộng thành phố Hà Nội.

Đây là giai đoạn Thủ đô bước vào quá trình xây dựng và phát triển mới sau khi miền Bắc được giải phóng.

Việc mở rộng không gian Hà Nội có ý nghĩa quan trọng đối với quy hoạch đô thị, phát triển công nghiệp, dân cư và hạ tầng của Thủ đô trong những thập niên tiếp theo.

29/8/1942: Nguyễn Ái Quốc bị bắt tại Trung Quốc

Ngày 29/8/1942, Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền địa phương của Quốc dân đảng Trung Quốc bắt giữ tại Túc Vinh, thuộc Tĩnh Tây, Quảng Tây.

Trong thời gian bị giam giữ và giải qua nhiều nhà lao ở Quảng Tây, Người đã sáng tác tập thơ "Nhật ký trong tù".

Những bài thơ được viết trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng thể hiện tinh thần kiên cường, nghị lực và cái nhìn nhân văn trước con người, thiên nhiên và cuộc sống.

"Nhật ký trong tù" sau này trở thành một tác phẩm có vị trí đặc biệt trong di sản văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những dấu mốc quốc tế đáng chú ý ngày 29/8

Không chỉ có nhiều sự kiện quan trọng tại Việt Nam, ngày 29/8 còn chứng kiến những bước ngoặt lớn trong lịch sử thế giới, từ những ngày cuối của Liên Xô đến việc Bồ Đào Nha công nhận nền độc lập của Brazil.

29/8/1991: Đình chỉ hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô

Ngày 29/8/1991, sau thất bại của cuộc đảo chính tháng Tám, Xô viết Tối cao Liên Xô đình chỉ hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Liên Xô bước vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Nhiều nước cộng hòa thành viên liên tiếp tuyên bố hoặc khôi phục nền độc lập.

Chỉ khoảng bốn tháng sau, Liên bang Xô viết chính thức chấm dứt tồn tại, khép lại một chương lớn của lịch sử thế giới thế kỷ XX.

29/8/1910: Nhật Bản bắt đầu thời kỳ cai trị Triều Tiên

Năm 1910, Nhật Bản ký hiệp ước sáp nhập với Đế quốc Đại Hàn. Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 29/8, mở đầu thời kỳ bán đảo Triều Tiên nằm dưới sự cai trị của Nhật Bản.

Thời kỳ này kéo dài đến khi Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh vào năm 1945.

Đây là một trong những giai đoạn có ảnh hưởng sâu sắc tới lịch sử hiện đại của bán đảo Triều Tiên và quan hệ giữa các quốc gia Đông Bắc Á.

29/8/1825: Bồ Đào Nha công nhận Brazil độc lập

Ngày 29/8/1825, Bồ Đào Nha và Đế quốc Brazil ký Hiệp ước Rio de Janeiro, qua đó Bồ Đào Nha công nhận Brazil là một quốc gia độc lập.

Brazil đã tuyên bố độc lập vào năm 1822, nhưng việc ký hiệp ước ba năm sau giúp nền độc lập này được chính quốc cũ chính thức thừa nhận.

Sự kiện đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình hình thành Brazil với tư cách một quốc gia độc lập tại Nam Mỹ.

29/8/1533: Hoàng đế Inca Atahualpa bị hành quyết

Ngày 29/8/1533, Atahualpa - vị quân chủ cuối cùng của Đế chế Inca còn nắm quyền lực thực tế - bị lực lượng Tây Ban Nha hành quyết tại Cajamarca.

Trước đó, Atahualpa đã bị lực lượng do Francisco Pizarro chỉ huy bắt giữ.

Cái chết của ông trở thành một dấu mốc quan trọng trong quá trình người Tây Ban Nha chinh phục Đế chế Inca, một trong những nền văn minh lớn nhất tại châu Mỹ trước thời kỳ thuộc địa.

29/8/310: Biến động quyền lực tại nước Hán

Năm 310, Lưu Uyên, người sáng lập nước Hán trong thời kỳ Ngũ Hồ Thập lục quốc ở Trung Quốc, qua đời do bệnh tật.

Thái tử Lưu Hòa lên kế vị. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, cuộc tranh giành quyền lực trong hoàng tộc bùng phát.

Lưu Thông, em của Lưu Hòa, giành chiến thắng và đoạt ngôi, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử của chính quyền này.

Ngày 29/8 có gì đặc biệt?

Nhìn lại dòng chảy lịch sử, 29/8 là ngày có nhiều dấu mốc đáng chú ý đối với Việt Nam.

Năm 1942, Nguyễn Ái Quốc bị bắt tại Quảng Tây và sau đó trải qua những tháng ngày tù đày gắn với sự ra đời của "Nhật ký trong tù". Năm 1975, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành tại Ba Đình. Năm 1994, Pháp lệnh về danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng được ban hành.

Ngày này cũng gợi nhớ nhà thơ Xuân Quỳnh - một trong những tiếng thơ tình tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại.

Trên bình diện quốc tế, 29/8 chứng kiến những sự kiện có ảnh hưởng lâu dài như Bồ Đào Nha công nhận Brazil độc lập năm 1825 hay những biến động chính trị tại Liên Xô năm 1991.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm