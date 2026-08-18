Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng thế trận an ninh vững chắc

ANTD.VN - Chiều 18/8, phường Yên Nghĩa (thành phố Hà Nội) tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Sự kiện là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự với việc phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân.

Lãnh đạo phường Yên Nghĩa cùng các đại biểu tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 thực hiện nghi lễ chào cờ

Tham dự Ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Nguyên Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch HĐND; Lương Huệ Minh, Chủ tịch UBMTTQ phường; Nguyễn Bá Tiến, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào phường cùng tập thể chỉ huy, cán bộ chiến sĩ công an phường, và đông đảo quần chúng nhân dân.

Lãnh đạo Đảng uỷ, HDND, UBND, UBMTTQ phường Yên Nghĩa tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Trình bày diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Bá Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, phường là địa bàn trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trực tiếp giải quyết công việc hằng ngày của người dân, doanh nghiệp. Do đó, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở là điều kiện tiên quyết để chính quyền hoạt động ổn định, xã hội phát triển.

Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị xây dựng từng gia đình, từng tổ dân phố trở thành một “pháo đài” vững chắc trong phòng, chống tội phạm. Lực lượng Công an phường cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, phấn đấu thực hiện tốt phương châm “Chính quyền phục vụ - Công an gần dân - Nhân dân đồng hành”.

Đồng chí Nguyễn Bá Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường trình bày diễn văn khai mạc Ngày hội

Báo cáo đánh giá kết quả phong trào, Trung tá Đinh Hữu Thành, Phó trưởng Công an phường cho biết thời gian qua địa phương đã tổ chức 558 lượt tuyên truyền với khoảng 2.747 người tham gia. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trên các nhóm Zalo của tổ dân phố để tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Toàn phường hiện duy trì 15 Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 131 thành viên, được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ. Lực lượng này đã tổ chức 1.068 lượt tuần tra, tham gia 1.157 lượt phân luồng giao thông và vận động thu hồi 129 lượt vũ khí, vật liệu nổ.

Trung tá Đinh Hữu Thành, Phó trưởng Công an phường Yên Nghĩa trình bày báo cáo tại Ngày hội

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào trong tình hình mới, Đại úy Trần Quyết Thắng, Phó trưởng Công an phường đã trực tiếp phát động thi đua, kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm, không tiếp tay cho tin giả trên không gian mạng. Phong trào cũng hướng tới việc lan tỏa mạnh mẽ các mô hình thiết thực như “Nhà tôi có bình chữa cháy” và vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ...

Đại úy Trần Quyết Thắng, Phó trưởng Công an phường Yên Nghĩa phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngay sau lễ phát động, dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, đại diện Công an phường, Trường THCS Yên Nghĩa, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Tổ dân phố đã tiến hành ký cam kết an toàn về an ninh trật tự, phấn đấu xây dựng địa bàn không tội phạm, không tệ nạn xã hội.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ dân phố tiến hành ký cam kết an toàn về an ninh trật tự

Nhằm biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, Ban tổ chức cũng đã công bố các quyết định và trao thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua.

Ban tổ chức trao thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc



Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh trước những yêu cầu ngày càng cao ở cơ sở, việc bảo đảm an ninh, trật tự phải thực sự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó nhân dân là chủ thể, lực lượng Công an là nòng cốt.

Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị quán triệt sâu sắc quan điểm "an ninh chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở", chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết không để hình thành các điểm nóng phức tạp. Mọi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phải đổi mới phương thức theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, hướng tới mục tiêu cao nhất là giữ vững cuộc sống bình yên, an toàn, hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu tham quan kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được Công an phường Yên Nghĩa thu giữ và vận động người dân giao nộp

Đối với lực lượng Công an phường, đồng chí Bí thư Đảng ủy giao nhiệm vụ phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng lực lượng kỷ luật, chính quy, tinh nhuệ, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tự quản, khơi dậy tinh thần trách nhiệm để "mỗi người dân là một chiến sĩ trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc", chủ động tố giác tội phạm và giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở.