Các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

ANTD.VN - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng ngày 18/8 vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Hồi 04 giờ ngày 18/8, vị trí tâm ATNĐ vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 05km/h

Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

​Để chủ động ứng phó với ATNĐ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành theo dõi diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm ATNĐ trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 19,0-21,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 118,5-114,5 độ Kinh Đông.

Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn có thể xảy ra để bảo đảm an toàn về người, tài sản khi có sự cố.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.