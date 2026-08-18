Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng du lịch

ANTD.VN - Ngày 18-8, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Suối Hai về kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện phân cấp, ủy quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số; công tác đầu tư công, giải phóng mặt bằng và một số nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Từng bước đưa bộ máy mới vào nền nếp

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Chu Huy Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Suối Hai cho biết sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị được liên tục, thông suốt. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên.

Về hoạt động của chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Ngọc Mạnh, Chủ tịch UBND xã Suối Hai cho biết, xã đã công khai 434 thủ tục hành chính. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, địa phương tiếp nhận 3.816 hồ sơ, trong đó 3.603 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt 97,2%. Đây là những con số cho thấy bộ máy chính quyền mới đang từng bước thích ứng với yêu cầu công việc, nhất là trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền mạnh hơn về cơ sở.

Trong lĩnh vực đầu tư công, xã Suối Hai đang tiếp nhận, quản lý 123 dự án, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Việc triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW, cũng được địa phương chú trọng, gắn chuyển đổi số với nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, xã Suối Hai cũng đang đứng trước không ít nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự tập trung, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Chu Huy Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Suối Hai báo cáo tại hội nghị

Một trong những vấn đề được Đoàn kiểm tra, giám sát quan tâm là công tác đầu tư công, giải phóng mặt bằng và quản lý đất đai. Năm 2026, trên địa bàn xã có 6 dự án thực hiện giải phóng mặt bằng; kế hoạch sử dụng đất gồm 11 dự án với tổng diện tích 36,88ha. Giai đoạn 2025-2030, dự kiến địa phương phải thực hiện giải phóng mặt bằng 48 dự án, tổng diện tích khoảng 476ha.

Đáng chú ý, Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m của Bãi chôn lấp rác thải huyện Ba Vì có tổng mức đầu tư hơn 398 tỷ đồng, liên quan đến 106 hộ dân. Đến nay, xã đã thực hiện giải phóng mặt bằng hơn 73.373m² trên tổng số 98.011m²; có 82/106 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Để giải quyết phần việc còn lại, địa phương tiếp tục tổ chức tiếp dân, đối thoại, tuyên truyền, vận động, đồng thời kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, tạo đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát và đại diện các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tập trung trao đổi, đề nghị xã làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát; kiện toàn tổ chức bộ máy; phân cấp, phân quyền; cải cách hành chính, chuyển đổi số; đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và tài sản công.

Đặc biệt, công tác cán bộ sau sắp xếp được phân tích khá sâu. Đoàn đề nghị xã tiếp tục rà soát tổng thể đội ngũ, bố trí, sử dụng cán bộ đúng chuyên môn, gắn năng lực, sở trường với vị trí việc làm; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn cán bộ kế cận, đáp ứng yêu cầu khi ngày càng nhiều nhiệm vụ được giao về cơ sở.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng biểu dương tinh thần chủ động, mạnh dạn, dám làm, dám chịu trách nhiệm của địa phương trong sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ xã Suối Hai

Trao đổi với Đoàn, lãnh đạo xã Suối Hai cũng thẳng thắn nêu những khó khăn về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân lực chuyên môn và nguồn lực thực hiện nhiệm vụ sau phân cấp. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Mạnh đề nghị Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực; quan tâm bổ sung nhân lực cho những vị trí chuyên môn còn thiếu và nghiên cứu giao chỉ tiêu thu ngân sách phù hợp điều kiện thực tế.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đỗ Mạnh Hưng cũng khẳng định quyết tâm của Suối Hai trong thực hiện các mục tiêu phát triển, trước mắt phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 8,2% Thành phố giao. Địa phương định hướng khai thác tiềm năng du lịch gắn với nông nghiệp, chăn nuôi, sản phẩm sạch và OCOP; đồng thời đề nghị Thành phố nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch xã theo hướng dài hạn, tầm nhìn 100 năm, tạo không gian và động lực phát triển bền vững.

Phát huy cao hơn tính chủ động sau phân cấp

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần cầu thị, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Suối Hai; ghi nhận địa phương đã nghiêm túc triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, từng bước đưa hoạt động của bộ máy mới đi vào nền nếp.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng biểu dương tinh thần chủ động, mạnh dạn, dám làm, dám chịu trách nhiệm của địa phương trong sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ. Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh, khi Thành phố đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, yêu cầu đặt ra đối với cơ sở cũng cao hơn; vì vậy, Suối Hai phải phát huy cao hơn nữa tính chủ động trong tổ chức thực hiện.

“Địa phương cần kịp thời rà soát những vị trí còn thiếu nhân lực để đề xuất giải pháp phù hợp; đồng thời không chỉ chờ bổ sung từ cấp trên mà phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ tại chỗ. Đây là yếu tố quan trọng để bộ máy sau sắp xếp vận hành thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện các ban chỉ đạo, tổ giúp việc và quy chế hoạt động; bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong lĩnh vực đầu tư công, cần quyết liệt đẩy nhanh giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch; đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn và chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai nhiệm vụ, dự án năm 2027” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Suối Hai phát biểu tại buổi làm việc

Một yêu cầu được đồng chí Trưởng đoàn đặc biệt lưu ý là địa phương phải chủ động giải quyết những vấn đề còn tồn tại về môi trường trong chăn nuôi, Cụm công nghiệp Đức Thịnh, môi trường hồ Suối Hai và các vấn đề liên quan đến nhà máy điện rác; tăng cường quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và tài sản công.

Về định hướng phát triển, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị xã chủ động nghiên cứu thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng du lịch; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để đón đầu những dự án hạ tầng lớn như đường Hồ Chí Minh, đường Vành đai 5 và trục kết nối Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với Khu di tích lịch sử K9. Đây được xác định là những động lực quan trọng có thể mở ra không gian phát triển mới cho Suối Hai trong thời gian tới.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát, Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Mạnh Hưng khẳng định Suối Hai sẽ khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo; cụ thể hóa từng yêu cầu thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tập trung khắc phục tồn tại, tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Tinh thần được đặt ra sau buổi làm việc không chỉ là hoàn thành những phần việc trước mắt, mà phải chuyển mạnh từ “được giao nhiệm vụ” sang chủ động tổ chức thực hiện, từ tháo gỡ từng khó khăn sang tạo nền tảng phát triển lâu dài. Với yêu cầu đó, xã Suối Hai được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt hơn những lợi thế sau phân cấp, phân quyền, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Thành phố giao.