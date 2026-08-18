Ký kết ghi nhớ hợp tác chiến lược, tăng cường năng lực hệ thống y tế

ANTD.VN - Pfizer Việt Nam vừa ký kết hai Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược có thời hạn ba năm với Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Hai chương trình hợp tác cùng hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng phi thương mại, vì lợi ích của người bệnh và cộng đồng.

Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chứng kiến một quá trình chuyển dịch mô hình bệnh tật sâu sắc. Sau gần bốn thập kỷ đổi mới, bên cạnh những thành tựu trong kiểm soát bệnh truyền nhiễm và cải thiện tuổi thọ, tốc độ đô thị hóa nhanh, thay đổi lối sống và già hóa dân số đang làm gia tăng nhanh gánh nặng bệnh không lây nhiễm - xu hướng được các nghiên cứu gần đây mô tả là “nghịch lý của sự phát triển”.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường năng lực của hệ thống y tế thông qua đào tạo liên tục cho nhân viên y tế, cập nhật kiến thức chuyên môn và thúc đẩy dự phòng ngày càng trở thành ưu tiên trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Định hướng lấy phòng bệnh làm trọng tâm nhất quán với khung chính sách y tế quốc gia đang được củng cố. Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thay thế Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, đã mở rộng phạm vi điều chỉnh từ bệnh truyền nhiễm sang cả bệnh không lây nhiễm và xác định nguyên tắc "phòng bệnh chủ động là chính, người dân là chủ thể trung tâm".

Định hướng này cũng tiếp nối Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vốn đặt trọng tâm vào y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng bệnh tật đồng thời từ hai nhóm nguyên nhân. Các bệnh không lây nhiễm - tim mạch, ung thư, đái tháo đường và bệnh hô hấp mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - đang gia tăng nhanh chóng và hiện chiếm khoảng 80% tổng số ca tử vong hằng năm trên toàn quốc.

Trong nhóm này, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam.

Theo Ước tính Y tế Toàn cầu năm 2021 của Tổ chức Y tế Thế giới, đột quỵ là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam với tỷ suất 167 ca/100.000 dân, tiếp theo là bệnh tim thiếu máu cục bộ với 65 ca/100.000 dân..

COPD cũng là gánh nặng y tế đáng kể tại Việt Nam, với tỷ lệ mắc bệnh ghi nhận ở nam và nữ từ 40 tuổi trở lên lần lượt là 7,1% và 1,9%.

Theo báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), COPD là nguyên nhân gây ra khoảng 35.600 ca tử vong tại Việt Nam vào năm 2021.

Ở lĩnh vực ung thư, theo GLOBOCAN 2024, mỗi năm cả nước ghi nhận hơn 177,404 ca mắc mới và hơn 111, 015 ca tử vong.

Song song đó, các bệnh truyền nhiễm - đặc biệt là nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính - vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong tại Việt Nam, nhất là ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Pfizer Việt Nam vừa ký kết hai Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược có thời hạn ba năm với Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Việc chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị - đặc biệt ở nhóm đối tượng nguy cơ cao - đóng vai trò then chốt trong giảm áp lực cho hệ thống y tế.

Không chỉ ở khía cạnh dự phòng, nhiễm khuẩn nặng vẫn là gánh nặng lớn trong điều trị với tỷ lệ tử vong cao ở nhóm bệnh nhân nặng.

Thực trạng này cho thấy vai trò then chốt của dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác, quản lý sử dụng kháng sinh và kháng nấm hợp lý và cảnh giác dược trong toàn hệ thống y tế, nhằm giảm áp lực bệnh tật và nâng cao chất lượng, an toàn điều trị cho người bệnh.

Song song với năng lực chuyên môn của hệ thống y tế, việc nâng cao hiểu biết của cộng đồng để chủ động nhận diện nguy cơ, phát hiện sớm và tiếp cận tư vấn y khoa phù hợp cũng được xem là yếu tố quan trọng nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe trong dài hạn.

Phát biểu tại lễ ký kết giữa Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh và Pfizer Việt Nam, PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh, cho biết: “Thực tế lâm sàng cho thấy phát hiện sớm, quản lý bệnh và dự phòng biến chứng cần được ưu tiên hơn. Chúng tôi kỳ vọng chương trình hợp tác sẽ góp phần hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế tiếp cận các cập nhật khoa học mới, từ đó tăng cường hiệu quả chẩn đoán, quản lý bệnh và tư vấn dự phòng cho người bệnh”.

Ông Mark Kuo, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam, cho biết: “Hai Biên bản ghi nhớ được ký kết lần này thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng các đối tác để thúc đẩy đào tạo y khoa liên tục, cập nhật kiến thức về chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến nâng cao hiểu biết sức khỏe cho cộng đồng dựa trên bằng chứng khoa học.

Chúng tôi kỳ vọng những hợp tác này sẽ góp phần tăng cường năng lực của đội ngũ nhân viên y tế và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh cũng như cộng đồng”.

Thông qua hai chương trình hợp tác kéo dài ba năm, Pfizer Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các tổ chức chuyên môn và cơ sở y tế trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, góp phần tăng cường năng lực của hệ thống y tế, thúc đẩy dự phòng bệnh và nâng cao nhận thức của cộng đồng vì một tương lai khỏe mạnh hơn.