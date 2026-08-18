Vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

ANTD.VN - Chiều 18-8-2026, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang dự và chúc mừng CBCS Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ dự buổi lễ

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, CBCS Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế qua các thời kỳ...

Ghi nhận sự cống hiến thầm lặng

Diễn văn do Thượng tá Trần Thế Việt, Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đã ôn lại truyền thống của đơn vị, khẳng định, nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, truyền thống của lực lượng Cảnh vệ CAND nói chung và đơn vị nói riêng gắn liền với những mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước phát biểu tại buổi lễ

Từ những ngày đầu còn muôn vàn khó khăn, gian khổ cho đến suốt công cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc; được Đảng, Bác Hồ giáo dục, rèn luyện, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, các thế hệ cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ luôn tuyệt đối trung thành, mưu trí, dũng cảm, không quản hy sinh, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo, cơ quan đầu não và các hoạt động quan trọng của Đảng, Nhà nước, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và món quà đặc biệt gửi tặng CBCS Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế

Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ Cảnh vệ đi trước, qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đã không ngừng đổi mới, lớn mạnh về mọi mặt; từng bước nâng cao chất lượng toàn diện; chú trọng xây dựng, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ; đổi mới phương pháp, phương án công tác; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; nâng cao năng lực phối hợp, hiệp đồng và xử lý các tình huống phức tạp; không để xảy ra bị động, bất ngờ, sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại buổi lễ

Từ năm 2015 đến nay, Phòng đã bảo đảm tuyệt đối an toàn gần 1.300 sự kiện chính trị, đối nội, đối ngoại quan trọng của đất nước và đón hơn 750 đoàn khách quốc tế, trong đó có nhiều nguyên thủ của các đối tác quan trọng của Việt Nam.

Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, Phòng đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, hôm nay, đơn vị vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá Hoàng Minh Đạo - nguyên Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đại diện cán bộ hưu trí phát biểu tại buổi lễ

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, thay mặt thế hệ cán bộ hưu trí, Đại tá Hoàng Minh Đạo - nguyên Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đã bày tỏ sự xúc động khi được tham dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của đơn vị ông đã gắn bó hàng chục năm.

“Dòng chảy thời gian có thể xóa nhòa ký ức, nhưng dòng chảy lịch sử trải qua năm tháng càng làm sáng tỏ chân lý, giá trị của cuộc sống, sự cống hiến và hy sinh của người chiến sỹ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế - cách mạng, kiên trung và khiêm nhường, trọn đời với lời thề sắt son “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”. Đây cũng chính là sinh khí, là ngọn lửa bất tử cháy mãi trong trái tim của các thế hệ CBCS Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế hôm nay; là những viên gạch xây dựng nên truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” – Đại tá Hoàng Minh Đạo nêu rõ.

Thượng tá Trần Thế Việt, Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế ôn lại truyền thống của đơn vị

Còn với Đại úy Nguyễn Thu Hương, đại diện cho thế hệ trẻ, cô khẳng định, được công tác trong đơn vị Anh hùng là niềm tự hào lớn lao của tuổi trẻ. Nhưng hơn thế, đó là lời nhắc nhở rằng mỗi thế hệ hôm nay phải có trách nhiệm giữ gìn, bồi đắp và làm rạng danh truyền thống ấy bằng chính kết quả công tác của mình.

Xây dựng lực lượng Cảnh vệ trong giai đoạn mới bản lĩnh, chuyên nghiệp và hiệu quả

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định công tác cảnh vệ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

“Càng hiểu nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ, chúng ta càng xúc động bởi đằng sau những sự kiện thành công, những chuyến thăm cấp cao diễn ra an toàn, chu đáo là biết bao công sức rèn luyện, thực hành công phu của CBCS Cảnh vệ”, Phó Chủ tịch nước nhìn nhận.

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các hoạt động chính trị, đối ngoại, mà còn góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh, chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.

Thông qua mỗi sự kiện và chuyến thăm cấp cao được bảo vệ an toàn, lực lượng cảnh vệ còn góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, an toàn và tin cậy tới bạn bè quốc tế.

Đại úy Nguyễn Thu Hương, đại diện cho thế hệ trẻ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói chung và Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế nói riêng tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh vệ thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Cùng với đó, lực lượng cảnh vệ cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức và biện pháp công tác theo hướng chủ động phòng ngừa, nhận diện, dự báo, quản lý và hóa giải các nguy cơ “từ sớm, từ xa”. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác cảnh vệ; từng bước làm chủ phương tiện, trang thiết bị và công nghệ hiện đại.

Bên cạnh việc dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng cảnh vệ cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và toàn thể CBCS, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho lực lượng Cảnh vệ. Đồng thời lĩnh hội đầy đủ, quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước; phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.