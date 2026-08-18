Khắc ghi lời Bác dạy, vững bước trên hành trình phụng sự Nhân dân

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026), 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), ngày 18-8, Đoàn đại biểu Công an phường Hà Đông (Hà Nội) do Thượng tá Phạm Văn Trọng, Trưởng Công an phường làm Trưởng đoàn, đã trang trọng tổ chức Lễ Báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông đã báo cáo với Bác những kết quả, thành tích nổi bật đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông báo công dâng Bác

Thượng tá Phạm Văn Trọng báo cáo với Bác những kết quả, thành tích nổi bật của Công an phường Hà Đông trong thời gian qua

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Thượng tá Phạm Văn Trọng khẳng định, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân, thời gian qua, Công an phường Hà Đông luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an phường Hà Đông tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm và đầy tự hào, tập thể cán bộ, chiến sĩ CAP Hà Đông đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh những thành tích nổi bật

Trong giai đoạn thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới và vận hành chính quyền 2 cấp, Công an phường Hà Đông đã nhanh chóng củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng và 5 tổ nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, chuyên sâu; phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường và Công an thành phố Hà Nội các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự sát thực tiễn, “đúng, trúng và kịp thời”.

Tham gia đoàn còn có các đồng chí cán bộ công an hưu trí Cựu công an phường Hà Đông

Đoàn công tác CAP Hà Đông báo công dâng Bác.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Công an phường Hà Đông là việc đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 của Chính phủ và ứng dụng công nghệ trong công tác công an. Đơn vị duy trì tỷ lệ 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến toàn trình; đồng thời chủ động nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin, phát triển các giải pháp phần mềm quản lý đặc thù, phục vụ hiệu quả công tác và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Tại Lễ Báo công dâng Bác, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo Công an phường Hà Đông trao Giấy khen tặng các cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc

Các cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác được nhận giấy khen

Những nỗ lực đó đã được các cấp ghi nhận, biểu dương. Từ khi thành lập đến nay, Công an phường Hà Đông có 302 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, gồm 15 lượt tập thể và 287 lượt cá nhân. Nổi bật, trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025, đơn vị vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an; 85 cán bộ, chiến sĩ đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 161 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”. Đặc biệt, Trưởng Công an phường Hà Đông được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”.

Tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông vào Lăng viếng Bác

Tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông vào Lăng viếng Bác

Lễ Báo công dâng Bác là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, lý tưởng và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ quyết tâm không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; chủ động nắm tình hình, tham mưu hiệu quả, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sau Lễ Báo công, Đoàn đại biểu Công an phường Hà Đông đã dâng vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm Người tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Đoàn được nghe thuyết minh, xem phim tư liệu và tham quan những địa điểm gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông chăm chú nghe giới thiệu về những hình ảnh, tư liệu lịch sử gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông tham quan Nhà sàn Bác Hồ, lắng nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những năm tháng Người sống, làm việc tại đây

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông thân thiện giao lưu, trò chuyện cùng các em nhỏ tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông thân thiện cùng các em nhỏ tham quan, tìm hiểu Ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tạo nên hình ảnh gần gũi, ấm áp trong hành trình về nguồn

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, ghi dấu hành trình về nguồn đầy ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và Quốc khánh 2-9

Lễ Báo công dâng Bác là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, lý tưởng và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông.

Phát huy truyền thống vẻ vang 81 năm của lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông nguyện không ngừng đoàn kết, nỗ lực, cống hiến, quyết tâm xây dựng địa bàn an toàn, ổn định, góp phần xây dựng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.