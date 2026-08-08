Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự địa bàn

ANTD.VN - UBND phường Yên Nghĩa (Thành phố Hà Nội) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của các Ban Chỉ đạo: 197, Phòng chống ma túy (89), Đề án 06 và Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Lê Xuân Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Trần Văn Quyết, Phó Chủ tịch HĐND phường; Thượng tá Giang Thanh Tuyên, Trưởng Công an phường Yên Nghĩa cùng tập thể chỉ huy, cán bộ chiến sĩ công an phường.

Chuyển biến tích cực về an ninh trật tự

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, các Ban Chỉ đạo của phường đã bám sát các chương trình, kế hoạch công tác, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau khi kiện toàn hiện duy trì 15 Tổ bảo vệ với 133 thành viên, trực tiếp hỗ trợ 1.068 lượt tuần tra và 1.157 lượt phân luồng giao thông.

Đại diện các đơn vị trình bày báo cáo và tham luận tại hội nghị

Về công tác phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an phường đã bắt giữ, xử lý 10 vụ với 21 đối tượng liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, đạt 112% chỉ tiêu của cả năm 2026. Số lượng tang vật thu giữ gồm 109g và 8 viên ma túy tổng hợp, 7g Heroin cùng 12,5g các loại khác.

Trên lĩnh vực trật tự đô thị, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên. Lực lượng chức năng đã xử phạt 324 trường hợp với tổng số tiền hơn 152 triệu đồng, giải tỏa nhiều chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát gây cản trở giao thông....

Đối với Đề án 06, phường tiếp nhận và giải quyết 5.343 hồ sơ đăng ký, quản lý cư trú trên môi trường điện tử; cấp 2.323 thẻ căn cước mới và thu nhận 5.392 hồ sơ định danh điện tử. Đặc biệt, tỷ lệ sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp và VNeID thay thế thẻ bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế phường đã đạt 95%.

Ghi nhận những đóng góp thiết thực của các tập thể và cá nhân, tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HĐND và Công an phường đã trao Quyết định khen thưởng cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026.

Lãnh đạo phường Yên Nghĩa khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy tại khu vực giáp ranh.

Một số vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường còn tái diễn. Việc phối hợp giữa một số lực lượng có thời điểm chưa thật sự đồng bộ, trong khi hệ thống dịch vụ công trực tuyến và việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử vẫn còn những khó khăn nhất định.

đồng chí Lê Xuân Hoàn - Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và giữ vững trật tự đô thị trong 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND phường yêu cầu các Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng cần tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tín dụng đen, cờ bạc, kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp trên địa bàn.

Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông, đồng chí Chủ tịch UBND phường chỉ đạo cần duy trì kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kiên quyết không để tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đồng thời, các đơn vị cần tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Để tạo sức lan tỏa, đồng chí Lê Xuân Hoàn cũng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền trên nền tảng số, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, hệ thống camera an ninh. Cùng với đó, cần tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an phường với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, qua đó phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong công tác phát hiện, tố giác tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự.

Thượng tá Giang Thanh Tuyên - Trưởng Công an phường Yên nghĩa phát biểu tại hội nghị

Thông tin về điều chỉnh cơ cấu tổ chức, Thượng tá Giang Thanh Tuyên, Trưởng Công an phường cho biết: Căn cứ quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo 197 Thành phố và cơ sở chính thức chấm dứt hoạt động và giải thể. Công an phường sẽ khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND phường tổ chức giải thể Ban Chỉ đạo 197 đúng quy định. Thời gian tới, việc phối hợp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường sẽ được thực hiện trực tiếp theo thẩm quyền và các quy định hiện hành.