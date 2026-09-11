ANTD.VN - Trung vệ Kyle Colonna của CLB Thể Công Viettel đã chính thức được nhập quốc tịch Việt Nam với tên gọi Lương Chí Khải. Đây hứa hẹn là một lựa chọn sáng giá cho hàng thủ ĐT Việt Nam của HLV Kim Sang-sik.

Sau Adou Minh của CLB Công an Hà Nội, bóng đá Việt Nam tiếp tục đón một trung vệ Việt kiều hoàn tất thủ tục nhập tịch. Kyle Colonna, sinh năm 1999, mang hai dòng máu khi có bố là người Mỹ và mẹ là người Việt gốc Hoa. Sau thời gian thi đấu tại Việt Nam, anh nhiều lần bày tỏ mong muốn trở thành công dân Việt Nam.

Kyle Colonna nhập tịch thành công, HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn chất lượng cho hàng thủ (Ảnh: TCVT)

Mong muốn ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực khi Kyle Colonna chính thức mang tên Việt Nam: Lương Chí Khải.

Việc trung vệ sinh năm 1999 nhập tịch cũng thu hút sự chú ý trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng, trong đó có FIFA ASEAN Cup 2026. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thi đấu cho đội tuyển quốc gia theo quy định của FIFA, trung vệ này có thể trở thành phương án bổ sung chất lượng cho HLV Kim Sang-sik ở hàng phòng ngự.

Kyle Colonna bắt đầu gây ấn tượng mạnh sau khi chuyển tới Thể Công Viettel ở mùa giải trước. Dưới thời HLV Velizar Popov, trung vệ Việt kiều nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự của đội bóng áo lính.

Điểm mạnh của Colonna nằm ở thể hình và khả năng tranh chấp. Trung vệ cao gần 1m90 này cũng được đánh giá cao nhờ lối chơi tương đối điềm tĩnh, chững chạc.

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu nhiều cái tên giàu kinh nghiệm như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh hay Nguyễn Thành Chung. Trong bối cảnh phải chuẩn bị cho lịch thi đấu dày đặc, việc đội tuyển có thêm những trung vệ có chất lượng cao như Adou Minh hay Lương Chí Khải là tín hiệu rất khả quan.