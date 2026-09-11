Công an Hà Nội FC khởi đầu hoàn hảo trước trận ra quân C1 châu Á

ANTD.VN - 4 trận toàn thắng trên mọi mặt trận đầu mùa giải 2026/27 giúp thầy trò HLV Polking thêm tự tin và hưng phấn bước vào chinh phục AFC Champions League Elite (C1 châu Á) với trận ra quân trên sân Gamba Osaka (Nhật Bản) ngày 15-9 tới.

Mùa giải 2026/27 này, CLB Công an Hà Nội là đội bóng Việt Nam thi đấu sớm nhất, đồng thời là đội chinh chiến nhiều mặt trận nhất.

Thầy trò HLV Mano Polking cùng lúc dự Cúp C1 châu Á, Cúp C1 Đông Nam Á, V-League, Cúp quốc gia và tranh Siêu cúp quốc gia.

CLB Công an Hà Nội khởi đầu mùa giải 2026/27 bằng chuỗi 4 trận toàn thắng, giành Siêu cúp quốc gia

Mở đầu mùa giải bằng trận play-off trên sân của Adelaide United (Australia) ngày 11-8, CLB Công an Hà Nội xuất sắc chiến thắng 2-0 qua đó giành tấm vé chính thức dự C1 châu Á.

Kế đó, ngày 30-8, Quang Hải cùng đồng đội thắng Công an TP.HCM 5-0 và giành Siêu cúp quốc gia.

Còn tại V-League, nhà đương kim vô địch xuất sắc thắng Hà Tĩnh 2-0 (vòng 1) và mới nhất là thắng Thể Công Viettel 1-0 (vòng 2), qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng.

Khởi đầu thuận lợi giúp Đình Bắc cùng đồng đội có thêm tự tin và hưng phấn bước vào đấu trường C1 châu Á

Có thể nói thầy trò HLV Polking đã có khởi đầu như mơ, khi toàn thắng cả 4 trận đầu mùa giải trải khắp 3 mặt trận, và đặc biệt chưa để thủng lưới. Đây là kết quả hiếm có trong lịch sử với một đội bóng Việt Nam.

Khởi đầu như mơ đó đang tiếp thêm sự tự tin và hưng phấn để Đình Bắc cùng đồng đội bước vào chinh phục C1 châu Á 2026/27 với chuyến làm khách trên sân Gamba Osaka (Nhật Bản, ngày 15-9) trong khuôn khổ lượt trận 1/8 vòng bảng khu vực phía Đông.

8 trận vòng bảng tại đấu trường danh giá nhất châu Á sẽ là 8 thử thách cực đại, nơi CLB Công an Hà Nội sẽ phải thể hiện hết năng lực, bản lĩnh và hướng tới kết quả tốt nhất, trước 8 đối thủ sừng sỏ của châu lục.

HLV Polking tự tin có đội hình đủ chiều sâu, bản lĩnh chinh phục các đấu trường mùa này

Tập thể CLB Công an Hà Nội sẵn sàng đối diện mọi thử thách

Không chỉ là các cuộc cạnh tranh chuyên môn, mùa giải 2026/27 còn thách thức CLB Công an Hà Nội về sức bền và sự ổn định phong độ, khi chinh chiến nhiều đấu trường cùng lúc.

Xác định rõ các thách thức, ban lãnh đạo cùng ban huấn luyện đội bóng đã sớm chuẩn bị mọi phương án.

"Tôi tin rằng Công an Hà Nội có đội hình chất lượng, dù thi đấu ở nhiều đấu trường, các cầu thủ có thể cạnh tranh sòng phẳng. Cúp C1 châu Á được dùng không giới hạn ngoại binh. Vì vậy, chúng tôi sẽ có tính toán cho từng trận đấu cụ thể. Bốn trận vừa qua, tôi rất tự hào khi đội có danh hiệu và sự khởi đầu thuận lợi. Song đây là cuộc chơi đường dài, buộc toàn đội phải tập trung cao nhất", HLV trưởng Polking chia sẻ trước khi cùng toàn đội lên đường sang Nhật Bản chuẩn bị cho trận gặp Gamba Osaka.