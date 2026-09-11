Cựu HLV Chelsea đòi tước chức vô địch Ngoại hạng Anh của chính Chelsea

ANTD.VN - HLV Mauricio Pochettino cho rằng Tottenham xứng đáng được trao chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2016/17, sau khi Chelsea thừa nhận 74 lần vi phạm quy định tài chính của Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Chelsea bị FA phạt 10 triệu bảng và nhận án cấm chuyển nhượng treo hồi tháng 7 vừa qua. Theo FA, Chelsea thừa nhận 74 lần vi phạm điều khoản E1.2 trong bộ quy tắc của cơ quan này, liên quan đến đại diện cầu thủ, trung gian chuyển nhượng và đầu tư bên thứ ba vào cầu thủ.

HLV Pochettino đòi tước chức vô địch Ngoại hạng Anh gần 10 năm trước của Chelsea (Ảnh: Mail Sport)

Các vi phạm xảy ra trong giai đoạn 2009-2022, tập trung chủ yếu từ mùa 2010-2011 đến 2015-2016, dưới thời tỷ phú Roman Abramovich. Tuy nhiên, Chelsea không phải nhận hình phạt nào liên quan trực tiếp đến thành tích thi đấu hay các danh hiệu đã giành được.

Điều này khiến Mauricio Pochettino - cựu HLV Chelsea (mùa 2023/24) nhưng cũng từng dẫn dắt Tottenham giành á quân Ngoại hạng Anh mùa 2016/17, đặt câu hỏi về tính công bằng của cuộc đua vô địch năm đó.

"Họ đã bị phạt và thừa nhận vi phạm, vậy là đủ. Chức vô địch nên thuộc về đội đứng thứ hai. Chúng tôi không cạnh tranh theo cùng một luật chơi", Pochettino nói.

Theo HLV người Argentina, việc một CLB vi phạm các quy định liên quan đến chuyển nhượng có thể tạo ra lợi thế trong quá trình xây dựng đội hình, từ đó tác động trực tiếp đến sức mạnh trên sân.

"Trước khi mùa giải bắt đầu, chúng tôi không có cùng lợi thế. Nếu cùng một luật được áp dụng, có thể chúng tôi đã ký hợp đồng với một vài cầu thủ giúp đội mạnh hơn, hoặc ghi nhiều bàn hơn. Đó là sự thật", ông nói.

Mùa 2016/17, Tottenham thực sự có một trong những mùa giải tốt nhất dưới thời Pochettino. "Gà trống" chỉ thua 4 trận, ít nhất giải. Họ cũng ghi nhiều bàn nhất với 86 pha lập công và sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất khi chỉ thủng lưới 26 lần. Tottenham giành 86 điểm nhưng vẫn phải xếp thứ hai, kém Chelsea của Antonio Conte 7 điểm.

Pochettino dẫn dắt Tottenham từ năm 2014 đến 2019 và biến CLB thành một thế lực thường xuyên cạnh tranh top 4 Ngoại hạng Anh. Đỉnh cao trong nhiệm kỳ của ông là mùa 2018/19, khi Tottenham lần đầu tiên vào chung kết Champions League. Tuy nhiên, đội bóng thành London thua Liverpool 0-2 trong trận chung kết và Pochettino không thể giành được danh hiệu tập thể nào cùng Spurs.