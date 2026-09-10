HLV Polking nói gì sau chiến thắng ấn tượng trước Thể Công Viettel?

ANTD.VN - Nhà cầm quân người Brazil cho biết dù thiếu người và không còn chơi áp đặt như hiệp 1, song CLB Công an Hà Nội vẫn quyết tâm tìm kiếm bàn thắng và nhờ đó có 3 điểm trọn vẹn trước Thể Công Viettel.

Tối 10-9, Công an Hà Nội gặp Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2026/27.

Thầy trò HLV Polking áp đảo về thế trận lẫn số cơ hội, song 2/3 trận đấu không thể ghi bàn. Thậm chí phút 70, Công an Hà Nội FC chỉ còn chơi với 10 người sau tình huống Đoàn Văn Hậu nhận thẻ đỏ rời sân.

Công an Hà Nội tạo ra nhiều tình huống dứt điểm về phía khung thành Thể Công Viettel

"Đúng là tấm thẻ đỏ của Văn Hậu là mấu chốt trận đấu. Từ thời điểm đó Thể Công Viettel chơi chủ động hơn, còn chúng tôi khó khăn vì thiếu người. Dù vậy, toàn đội thể hiện được sự đồng lòng, thi đấu hết sức", HLV Polking thừa nhận tại họp báo sau trận.

Quyết tâm tìm kiếm bàn thắng trong thế thiếu người của đội bóng ngành Công an đã được đền đáp sau pha đánh đầu đẹp mặt của Stefan Mauk ở phút 90+3, qua đó thắng chung cuộc 1-0 và giành 3 điểm quý giá để tạm chiếm ngôi đầu bảng V-League 2026/27.

Theo HLV Polking, dù không áp đặt được cuộc chơi như thời điểm đầu nhưng toàn đội vẫn hướng tới việc ghi bàn và thành công sau đó.

HLV Polking chiến thắng đồng nghiệp Popov trong trận derby Thủ đô hấp dẫn

Chiến thắng này có nhiều ý nghĩa với CLB Công an Hà Nội, không chỉ nối dài chuỗi trận toàn thắng trên mọi mặt trận, tạo đà hưng phấn hướng tới các mặt trận khác, trước mắt là trận ra quân Cúp C1 châu Á 2026/27 khi làm khách trên sân Gamba Osaka (Nhật Bản) ngày 15-9 tới.

"Tôi tin rằng Công an Hà Nội có đội hình chất lượng, dù thi đấu ở nhiều đấu trường, các cầu thủ có thể cạnh tranh sòng phẳng. Cúp C1 châu Á được dùng không giới hạn ngoại binh, còn ở V-League thì tấm thẻ đỏ của Văn Hậu mang tới cơ hội cho cầu thủ khác. Chúng tôi tính toán từng trận đấu một. Bốn trận vừa qua tôi rất tự hào khi đội có danh hiệu (giành Siêu cúp quốc gia) và sự khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên đây là cuộc chơi đường dài, buộc toàn đội phải tập trung cao nhất", HLV Polking nói.

Dù thắng nhưng HLV Polking vẫn dành những lời khen ngợi cho đối thủ, ông nói: “HLV Popov của Thể công Viettel là đối thủ khó chơi với tôi. Cuộc đối đầu giữa chúng tôi luôn hấp dẫn. HLV Popov có ý đồ chơi rất rõ ràng, tận dụng sai lầm đối phương và phản công nhanh. Tôi mong HLV Popov ở lại Việt Nam lâu dài, có nhiều trận đấu chất lượng".

Bên kia chiến tuyến, HLV Popov của Thể Công Viettel nói: "Rất tiếc vì các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ. Chúng tôi chỉ mắc sai lầm ở giây cuối cùng và không thể thay đổi được kết quả. Ngoài ra, chúng tôi biết sẽ gặp khó vì CAHN có nhiều sự hoán đổi trên sân. Sang hiệp 2, đội chơi tốt hơn nhưng trong bóng đá khi bạn mắc sai lầm phải trả giá".