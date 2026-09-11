MU biến ngày trở lại Champions League thành bữa tiệc bàn thắng

ANTD.VN - Hai năm sau lần gần nhất góp mặt ở Champions League, Man Utd trở lại Old Trafford trong tiếng nhạc quen thuộc của sân chơi danh giá nhất châu Âu và lập tức tạo dấu ấn bằng chiến thắng 4-0 trước Sabah, CLB của Azerbaijan.

Sabah, đội bóng thành lập năm 2017 và lần đầu tiên góp mặt ở vòng phân hạng Champions League, đã không thể chống đỡ sức ép từ chủ nhà. MU chỉ cần hơn 20 phút để khai thông thế bế tắc, trước khi khép lại hiệp một với cách biệt 3 bàn.

Man Utd thắng đậm ngày trở lại Champions League (Ảnh: Nick Potts/PA)

Phút 27, Bruno Fernandes mở ra cơ hội bằng đường chuyền để Patrick Dorgu thoát xuống bên cánh trái. Hậu vệ người Đan Mạch lập tức căng ngang một chạm, đưa bóng đến đúng vị trí của Matheus Cunha. Tiền đạo Brazil không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm cận thành mở tỉ số.

Sau bàn thắng đó, sự chênh lệch giữa hai đội ngày càng rõ rệt. Phút 42, Tielemans khởi xướng đợt tấn công, phối hợp với Dorgu và Cunha rồi tiếp tục nhận bóng. Trong tư thế đang ngã, tiền vệ người Bỉ vẫn kịp xoay người đưa bóng ngược ra phía sau cho Bruno Fernandes, để đội trưởng MU dứt điểm nâng cách biệt lên 2-0.

Sabah (đen) quá yếu so với MU (Ảnh: Getty Images)

Trước khi hiệp 1 khép lại, Benjamin Sesko vượt qua thủ thành Sabah trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, biến tỉ số thành 3-0.

Sang hiệp hai, MU chủ động giảm nhịp độ. Khoảng cách lớn cho phép đội chủ nhà giữ sức, trong khi phía trước là trận derby Manchester với Man City vào Chủ nhật.

MU có màn trở lại cúp C1 hoàn hảo (Ảnh: Nick Potts/PA)

Dù vậy, Quỷ đỏ vẫn có thêm một bàn thắng. Phút 68, Bruno Fernandes thực hiện quả đá phạt nhanh, đưa bóng vượt qua hàng rào. Joshua Zirkzee khống chế trong vòng vây của hai cầu thủ Sabah rồi bất ngờ đánh gót. Pha xử lý khiến thủ môn Pokatilov mất phương hướng, tạo điều kiện để Lisandro Martinez dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

4-0, MU có màn tái xuất Champions League không thể thuận lợi hơn. Chiến thắng đậm đà này vừa giúp Quỷ đỏ có 3 điểm và tạo lợi thế về hiệu số, vừa cho phép HLV Carrick bảo toàn lực lượng trước trận derby Manchester được chờ đợi vào cuối tuần.