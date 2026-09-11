CLB 'tí hon' của Cesc Fabregas gây chấn động khi ra mắt Champions League

ANTD.VN - Đội bóng Serie A - Como có màn ra mắt Champions League không thể ấn tượng hơn khi đánh bại RB Leipzig 4-1 trên sân Giuseppe Sinigaglia. Với HLV Cesc Fabregas, đây là cột mốc đặc biệt trong hành trình đưa đội bóng nhỏ bé của Italia vươn lên sân khấu châu Âu.

Mùa trước, Como gây bất ngờ lớn khi cán đích thứ 4 Serie A, đứng trên cả Juventus và AC Milan, qua đó giành suất cuối cùng của Italia dự Champions League 2026/27. Thành tích vô tiền khoáng hậu này đưa đội bóng thành lập cách đây 119 năm (1907) lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở một giải đấu cấp CLB châu Âu.

Trước RB Leipzig, đội bóng vốn quen mặt ở sân chơi này, Como khởi đầu trận đấu đầy tự tin và chỉ mất 15 phút để có bàn thắng đầu tiên trong lịch sử CLB tại Champions League. Martin Baturina xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm, dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn đối phương.

Como của Fabregas gây chấn động Champions League bằng chiến thắng 4-1 (Ảnh: Como FC)

Bàn thắng đưa Baturina vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho Como tại Champions League. Sau anh, Anastasios Douvikas, Assane Diao và Maximo Perrone lần lượt ghi tên mình vào danh sách những cầu thủ ghi bàn cho CLB ở sân chơi này.

Đội bóng Đức chỉ có thể đáp trả bằng pha lập công của Andrija Maksimovic ở phút 58. Tuy nhiên, bàn thắng này không đủ tạo nên cuộc lội ngược dòng.

4-1 là tỉ số cuối cùng, khép lại màn ra mắt đáng nhớ nhất của Como tại đấu trường châu Âu.

HLV Cesc Fabregas của Como

Chiến thắng trước Leipzig cũng cho thấy rõ dấu ấn của Cesc Fabregas, cựu tiền vệ Arsenal, Barca và Chelsea. Dưới thời HLV người Tây Ban Nha, Como theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng hiện đại, có tổ chức và đầy khoa học. Vì thế, dù là đại diện nước Ý, Como mang đậm phong cách của một đội bóng từ La Liga.

Với màn ra mắt gây chấn động này, Como chắc chắn sẽ là cái tên mang đến thêm nhiều thú vị cho Champions League ở những vòng đấu tới.