Kịp thời ngăn nam thanh niên có ý định tiêu cực

ANTD.VN - Nhận tin báo khẩn từ lực lượng Cảnh sát 113, Công an phường Hồng Hà (Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại cầu Chương Dương, kịp thời ngăn chặn một nam thanh niên có ý định dại dột. Sau khi chăm sóc, trấn an tinh thần, đơn vị đã chủ động bố trí cán bộ cùng phương tiện đưa em vượt hàng trăm cây số trở về gia đình an toàn.

Công an phường Hồng Hà kịp thời ngăn nam thanh niên gieo mình xuống sông Hồng, đưa về tận quê nhà

Nhận tin báo khẩn từ lực lượng Cảnh sát 113 về việc có một nam thanh niên đứng trên thành cầu Chương Dương với nhiều biểu hiện bất thường, có ý định gieo mình xuống sông Hồng, Công an phường Hồng Hà đã khẩn trương cử tổ công tác tiếp cận hiện trường.

Giữa dòng xe cộ hối hả, chàng trai L.V.V (SN 2001, trú tại xã Tân Pheo, tỉnh Phú Thọ) đang trong trạng thái hoảng loạn, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Ở tuổi 25, rời quê nhà miền núi xuống Hà Nội mưu sinh, những áp lực dồn nén nơi phố thị khiến em rơi vào bế tắc bộc phát. Tổ công tác đã nhanh chóng trấn an, đưa V. rời khỏi khu vực nguy hiểm về trụ sở an toàn.

Ngay khi về tới trụ sở, các cán bộ chiến sĩ không dồn dập hỏi han hay làm thủ tục hành chính. Đón nhận chàng trai đang run rẩy vì hoảng sợ, sự ân cần, lặng lẽ của những người cán bộ công an đã giúp cơn hoảng loạn của em dần dịu xuống.

Qua những lời trò chuyện cởi mở, lắng nghe chân thành, V. dần bình tĩnh, trút bỏ nỗi lòng về những khó khăn dồn nén bấy lâu. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của em ổn định, tinh thần tỉnh táo trở lại.

Tìm hiểu gia cảnh của V. tại xã Tân Pheo (tỉnh Phú Thọ), lực lượng công an nhận thấy gia đình em ở xa, hoàn cảnh lại neo người. Nhận thấy nếu để V. tự đi xe khách trở về trong trạng thái tâm lý vừa trải qua biến cố chấn động, nguy cơ dại dột vẫn có thể tái diễn trên chặng đường dài, Ban chỉ huy đơn vị đã chủ động bố trí cán bộ cùng phương tiện trực tiếp đưa em về tận nhà.

Chặng đường vượt hơn trăm cây số từ trung tâm Thủ đô ngược lên vùng quê Phú Thọ kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Trên suốt chuyến xe, các cán bộ chiến sĩ tiếp tục trò chuyện, chia sẻ như những người anh trong gia đình, giúp V. trút bỏ hoàn toàn sự âu lo.

Khoảnh khắc chiếc xe dừng trước khoảng sân nhà ở xã Tân Pheo, người thân của V. ngỡ ngàng rồi vỡ òa xúc động. Nhìn thấy người con trai lành lặn, an toàn trở về sau lằn ranh sinh tử, gia đình nghẹn ngào nắm chặt bàn tay ấm áp của các chiến sĩ công an.

Vụ việc khép lại bằng cái kết trọn vẹn, nhưng cũng gửi đi bài học sâu sắc cho cộng đồng. Trong nhịp sống hiện đại đầy gánh nặng, sự chủ động lắng nghe, quan tâm kịp thời từ gia đình và người thân chính là điểm tựa quan trọng nhất để giúp mỗi người vượt qua những phút chao đảo, bế tắc của cuộc đời.