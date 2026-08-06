Trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ em vùng ngoại thành dịp nghỉ hè

ANTD.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động sinh hoạt hè năm 2026, chương trình tuyên truyền pháp luật và kỹ năng sống với chủ đề “Trao kỹ năng - Gìn giữ sự sống, bảo vệ tuổi thơ” vừa được tổ chức tại nhà văn hóa thôn An Phú (xã Ứng Hòa, Hà Nội). Không gian đêm hè trở nên rộn ràng khi hàng chục em nhỏ hào hứng nhập vai, thực hành các thao tác sơ cứu đuối nước và xử lý tình huống nguy hiểm thực tế.

Nhà văn hóa thôn An Phú (xã Ứng Hòa, Hà Nội) những ngày này, chật kín tiếng cười nói của các em thiếu nhi. Dưới sự hướng dẫn tận tình của lực lượng Công an xã phối hợp cùng Chi đoàn thôn, buổi tuyên truyền nhanh chóng biến thành một buổi thực hành kỹ năng sinh tồn đầy cuốn hút.

Ngay mở đầu chương trình, tình huống giả định về cấp cứu đuối nước được đưa ra. Một tấm thảm gỗ được trải ngay giữa khán phòng. Dưới sự quan sát tỉ mỉ của chiến sĩ công an, em nhỏ sắm vai nạn nhân nằm thẳng, em khác cẩn thận đặt hai tay lên lồng ngực thực hiện từng nhịp ép tim, hà hơi thổi nạt đúng kỹ thuật. Các thao tác từ kiểm tra đường thở, định vị điểm ép tim đến duy trì nhịp thở cứu thương đều được cán bộ chiến sĩ uốn nắn từng chút một.

Cán bộ công an xã Ứng Hòa tỉ mỉ hướng dẫn học sinh thực hành thao tác sơ cứu, ép tim ngoài lồng ngực cho người bị đuối nước.

Bên cạnh kỹ năng phòng chống đuối nước, nguy cơ rình rập hàng đầu trong mỗi dịp hè tại các vùng quê, các em nhỏ còn được trang bị kiến thức PCCC và kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ. Những bài học thoát hiểm trong không gian hẹp, sử dụng khăn ẩm che mũi thở hay cách di chuyển khom người tránh khí độc được diễn giải ngắn gọn, giúp lứa tuổi học sinh dễ dàng ghi nhớ và áp dụng.

Để kiến thức pháp luật không trở nên khô cứng, các chiến sĩ công an đã khéo léo lồng ghép các nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng qua hình thức hỏi đáp nhanh.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã trực tiếp phỏng vấn, trao đổi tình huống thực tế với các em thiếu nhi.

Những câu hỏi thực tế như "Làm gì khi kẻ lạ mặt nhắn tin rủ rê trên mạng?", "Ứng xử thế nào khi phát hiện bạn bè bị bắt nạt?" hay "Cách xử lý khi thấy người đuối nước mà không biết bơi?" liên tục được đưa ra. Bằng lối trò chuyện gần gũi, chiến sĩ công an vừa làm cẩn thận từng động tác minh họa, vừa phân tích rõ các nguy cơ rình rập quanh môi trường sống hằng ngày của trẻ.

Không khí buổi tuyên truyền vỡ òa với những cánh tay giơ cao giành quyền trả lời câu hỏi.

Khán phòng liên tục bùng nổ khi các bạn nhỏ đua nhau giơ tay giành quyền phát biểu. Những phần quà nhỏ như bánh kẹo, sách vở được trao tận tay ngay sau mỗi câu trả lời đúng không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi mà còn giúp bài học an toàn thấm sâu hơn vào tư duy của từng em.

Niềm vui của các em nhỏ thôn An Phú bên những phần quà động viên sau buổi học kỹ năng đầy bổ ích.

Đại diện Công an xã Ứng Hòa cho biết, việc đưa kỹ năng sống về tận các thôn, xóm trong dịp nghỉ hè là giải pháp then chốt nhằm chủ động ngăn ngừa tai nạn thương tích và vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Thời gian tới, các buổi tuyên truyền lưu động tương tự sẽ tiếp tục được triển khai rộng khắp, tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển toàn diện trước khi bước vào năm học mới.