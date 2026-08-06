Ấm lòng những suất cơm "0 đồng" ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức

ANTD.VN - Ngày 5/8/2026, trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, những phần cơm nóng hổi kèm chè tráng miệng đã được lực lượng Công an xã Hoài Đức (Hà Nội) cùng cán bộ Quản lý thị trường trao tận tay các bệnh nhân nghèo. Bữa ăn "0 đồng" nhưng đong đầy sự sẻ chia của những người chiến sỹ Công an Thủ đô.

Từ sớm, hành lang khu phát cơm Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức đã rộn ràng. Những chiếc bàn inox xếp ngay ngắn, chất đầy các khay cơm được đóng gói chỉn chu, tươm tấp. Nữ chiến sĩ Công an xã Hoài Đức cẩn thận kiểm tra từng túi canh, xếp thêm phần chè ngọt thanh vào khay cho người già trước khi tận tay trao tới bệnh nhân.

Cầm trên tay hộp cơm còn bọc kín hơi nóng, cụ bà tóc bạc phơ điều trị tại khoa Nội không giấu được sự xúc động. Bệnh tật dai dẳng khiến chi phí thuốc men trở thành gánh nặng lớn với gia đình cụ. Hộp cơm ấm áp sáng nay không chỉ giúp cụ bớt đi một phần chi phí sinh hoạt mà còn tiếp thêm sự ấm áp giữa những ngày nằm viện điều trị.

Đây là hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an xã Hoài Đức phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 24 (Thành phố Hà Nội) tổ chức. Để có được những suất ăn bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, ngay từ sớm, các đoàn viên, hội viên hai đơn vị đã chia nhau từng khâu: chọn lựa thực phẩm tươi ngon, chế biến và đóng hộp.

Mỗi suất ăn khi chuyển đến tay người bệnh đều có đủ món mặn, món xào, canh nóng và đồ tráng miệng. Không chỉ phát tại gian hàng tập trung, với những bệnh nhân nặng, di chuyển khó khăn, lực lượng phối hợp đã chủ động mang cơm đến tận giường bệnh để thăm hỏi, động viên.

Hoạt động nhân văn này nằm trong chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hành động âm thầm của các chiến sĩ công an cơ sở và lực lượng quản lý thị trường đã tạo dựng một hình ảnh đẹp, gần gũi trong lòng nhân dân.

Nhìn những nụ cười rạng rỡ của người bệnh khi nhận phần cơm nghĩa tình, ai nấy đều cảm nhận rõ giá trị của sự sẻ chia - nơi tình người luôn hiện hữu ở những góc nhỏ bình dị nhất.