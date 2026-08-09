Công an xã Yên Bài (Hà Nội) trao sinh kế bền vững cho người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trong căn nhà cấp bốn ấm cúng của gia đình anh Nguyễn Quang Mạnh và chị Chu Thị Nhàn ở thôn Yên Hòa, xã Yên Bài (Hà Nội), câu chuyện chiều cuối tuần rộn rã hơn thường lệ.

Không khí cởi mở, chân thành hiện rõ trên từng khuôn mặt khi những chén trà nóng được chuyền tay nhau. Ở đó, chị Nguyễn Thị Tưng – người phụ nữ mang trên mình gánh nặng gia cảnh khó khăn – lặng lẽ mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng ngày loay hoay tích góp từng đồng trang trải cuộc sống, chị chính thức có một công việc ổn định ngay tại quê nhà.

Yên Bài là địa bàn bán sơn địa, đời sống người dân tuy đã có nhiều khởi sắc nhưng với những hoàn cảnh thiếu hụt sức lao động hoặc gặp biến cố gia đình, việc tìm kiếm nguồn thu nhập hằng tháng vẫn là bài toán gian nan.

Nhiều lần đi địa bàn, chứng kiến chật vật của chị Tưng, các đoàn viên thanh niên lực lượng công an xã Yên Bài không khỏi trăn trở. Giúp một bữa ăn, một phần quà chỉ giải quyết được cái khó trước mắt; muốn bà con thoát cảnh bế tắc, phải trao cho họ một công việc – một "cần câu" sinh kế vững chắc.

Nghĩ là làm, các chiến sĩ trẻ Công an xã Yên Bài đã chủ động rà soát các cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh có uy tín trên địa bàn.

Biết gia đình anh Mạnh, chị Nhàn luôn rộng mở tấm lòng với các hoạt động từ thiện địa phương, tổ công tác đã đến tận nơi chia sẻ hoàn cảnh của chị Tưng. Bằng sự chân thành và tinh thần trách nhiệm, nhịp cầu ấy nhanh chóng nhận được sự gật đầu đồng cảm. Chị Tưng được nhận vào làm việc với mức thu nhập ổn định, phù hợp với năng lực và điều kiện sức khỏe.

Tấm bảng hỗ trợ việc làm giản dị trao tay hôm ấy không chỉ đánh dấu một sự khởi đầu mới cho một gia đình, mà còn nối dài chuỗi việc làm thầm lặng, gắn bó mật thiết với nhân dân của lực lượng công an nơi đây. Nhiều năm qua, hình ảnh những chiến sĩ công an xã Yên Bài không quản ngại đường xá đồi bãi, mang máy móc đến tận nhà làm căn cước cho người già yếu, hay kiên trì có mặt ở từng thôn xóm tháo gỡ từng mâu thuẫn nhỏ trong bà con đã trở nên quen thuộc.

Sự đồng hành ấy không nằm ở những lời nói hoa mỹ, mà bằng chính những bước chân bám địa bàn, những lần lắng nghe và hành động kịp thời. Khi sự an sinh của người dân được chăm lo từ những việc nhỏ nhất, bình yên cũng tự nhiên kết tinh và bền vững ngay từ mỗi nếp nhà.