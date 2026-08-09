Giúp sức “ông trùm”, nữ đối tượng dưới trướng Mr Pips thu lợi số tiền lớn

ANTD.VN - Được các “ông trủm” lừa đảo giao nhiệm vụ là quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh của 7 văn phòng, Đinh Thị Dung đã hưởng lợi hơn 16,5 tỷ đồng...

Trong vụ án Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can, “ông trùm” lừa đảo Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP.HCM) cùng Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Đường dây lừa đảo này bị xác định chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng…

Theo cáo trạng, Mr Pips Phó Đức Nam đã chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma” rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper. Các bị can trong vụ án đồng thời mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của những người bị hại.

"Ông trùm" lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam (bên trái) và Lê Khắc Ngọ.

Phó Đức Nam còn mở văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) và tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau, tạo thành hệ thống lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu, cầm đầu. “Ông trùm” lừa đảo này phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ lừa đảo và chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.559 tỷ đồng.

Trong số các nhân viên dưới trướng của Mr Pips phải kể đến bị can Đinh Thị Dung (SN 1989, ở phường Phú Diễn, Hà Nội). Năm 2019, Dung vào làm việc tại văn phòng do Lê Khắc Ngọ quản lý. Nữ đối tượng được Nam và Ngọ tin tưởng giao nhiệm vụ là quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh của 7 văn phòng.

Cơ quan tố tụng xác định, bị can Đinh Thị Dung phải chịu trách nhiệm đối với 27 vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 28 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Dung được hưởng lợi bất chính hơn 16,5 tỷ đồng. Trong đó, tiền lương được nhận là hơn 733 triệu đồng và tiền thưởng lên tới hơn 15,8 tỷ đồng (tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư là hơn 396 tỷ đồng).

Một bị can khác cũng kiếm được “bộn” tiền nhờ làm việc trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ là Nguyễn Đức Tuyến (SN 1996, ở phường Phú Diễn, Hà Nội). Bị cán Tuyến được tuyển dụng vào làm việc tại văn phòng do Ngọ quản lý từ năm 2019.

Tháng 7-2022, bị can này được giao nhiệm vụ là quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh đối với 2 văn phòng. Cơ quan tố tụng đã làm rõ và xác định, Tuyến phải chịu trách nhiệm đối với 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đường dây của Mr Pips. Tổng tài sản mà các nhà đầu tư bị chiếm đoạt ở 3 vụ lừa trên được xác định là hơn 2,7 tỷ đồng.

Trong thời gian làm việc cho đường dây lừa đảo, Tuyến được hưởng lợi hơn 23 tỷ đồng. Trong đó, tiền lương là hơn 1,1 tỷ đồng và tiền thưởng là hơn 22 tỷ đồng, tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư là hơn 562 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án để điều tra làm rõ một số vấn đề, cá nhân liên quan. Đó là làm rõ hành vi của 1.587 đối tượng làm việc tại các văn phòng thuộc bộ phận kinh doanh và các bộ phận hỗ trợ khác.

Tiếp đến là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị can đang bỏ trốn gồm: Isik Uran, Vương Phương Anh, Đặng Hoàng Liên Anh, Trịnh Văn Thái, Trần Văn Lam, Lê Hà Trang, Vũ Thị Phương Hằng và Nghiêm Quốc Chính.

Cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng chưa xác định thông tin lai lịch; đối tượng sử dụng tài khoản Telegram, Zalo chưa xác định nhân thân, lai lịch liên hệ với các nhà đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ hành vi của rất nhiều đối tượng là nhân viên ở nhiều bộ phận, từng hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt taig sản do “ông trùm” Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu.