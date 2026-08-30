Kịp thời hỗ trợ công dân nhận lại tài sản thất lạc

ANTD.VN - Với sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Đông Ngạc, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Hằng, công dân trú trên địa bàn đã nhanh chóng nhận lại tài sản bị thất lạc.

Khoảng 15h ngày 28-8, Công an phường Đông Ngạc tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Hằng về việc đánh rơi một chiếc túi xách bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cùng một số tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường đã khẩn trương xác minh, rà soát các địa điểm liên quan, đồng thời phối hợp với nhân dân để tìm kiếm tài sản cho công dân.

CBCS Công an phường Đông Ngạc bàn giao tài sản thất lạc cho chị Nguyễn Thị Hằng

Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau thời gian ngắn triển khai các biện pháp xác minh, Công an phường Đông Ngạc đã tìm thấy chiếc túi xách của chị Hằng cùng toàn bộ giấy tờ và tài sản bên trong. Sau khi đối chiếu, xác minh thông tin, đơn vị đã tiến hành trao trả tài sản cho chị Hằng theo đúng quy định.

Nhận lại tài sản bị thất lạc, chị Nguyễn Thị Hằng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Ngạc đã tận tình hỗ trợ, giúp chị nhanh chóng tìm lại giấy tờ và tài sản quan trọng, qua đó lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ Công an gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.