Lexxy khẳng định dấu ấn riêng, thoát bóng “con gái Tú Dưa”

ANTD.VN - Sau một năm kể từ khi ra mắt sản phẩm đầu tiên, ca sĩ trẻ Lexxy trở lại với dự án âm nhạc đầu tay được đầu tư bài bản. Không chỉ cho thấy sự trưởng thành về giọng hát và phong cách trình diễn, nữ ca sĩ sinh năm 2004 còn từng bước khẳng định dấu ấn riêng bên cạnh cái bóng của người cha nổi tiếng là nhạc sĩ Tú Dưa.

Lexxy tên thật là Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004, là con gái của nhạc sĩ Tú Dưa và "nữ hoàng Wushu" Thúy Hiền

Là con gái của nhạc sĩ Tú Dưa - tác giả của nhiều ca khúc "hit" như: "Nắm lấy tay anh", "Anh nhớ em", "Duyên mình lỡ", "Giữ lại hạnh phúc"... Lexxy từ lâu đã nhận được sự chú ý của công chúng khi lựa chọn theo đuổi con đường âm nhạc. Tuy nhiên, thay vì dựa vào danh xưng con gái nhạc sĩ nổi tiếng, giọng ca sinh năm 2004 đang từng bước xây dựng dấu ấn riêng bằng những sản phẩm được đầu tư bài bản và định hướng hình ảnh rõ ràng.

Mới đây, nữ ca sĩ Gen Z quyết định giới thiệu dự án âm nhạc đầu tay EP mang tên "Flexxy", đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý sau một năm kể từ khi ra mắt MV đầu tiên "Bật đèn xanh". Dự án gồm 5 ca khúc mang màu sắc hiện đại: Intro Flexxy, Bật đèn xanh, Niệm Chill, Trạng thái mơ hồ, Bad Playah. Không chỉ được đầu tư đồng bộ từ phần nghe đến phần nhìn, EP đầu tay của Lexxy còn cho thấy sự trưởng thành trong giọng hát và phong cách trình diễn, đồng thời hé lộ định hướng nghệ thuật rõ nét của giọng ca sinh năm 2004 trên hành trình xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ hiện đại. Xuyên suốt các ca khúc trong EP, Lexxy xuất hiện với hình ảnh cá tính, lựa chọn phong cách thời trang mang hơi hướng gợi cảm và năng động, phù hợp với thế hệ khán giả trẻ.

Hình ảnh tự tin năng động được Lexxy xây dựng trong EP đầu tay "Flexxy'

Lexxy tên thật là Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004, là con gái của nhạc sĩ Tú Dưa và "nữ hoàng Wushu" Thúy Hiền. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và thể thao, cô sớm bộc lộ niềm yêu thích với âm nhạc. Nếu như MV "Bật đèn xanh" ra mắt cách đây một năm từng giúp nữ ca sĩ giới thiệu chất giọng trầm khàn cùng hình ảnh trẻ trung, quyến rũ, thì EP "Flexxy" được xem là bước tiến tiếp theo, cho thấy sự nghiêm túc của cô trong việc theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Theo chia sẻ của Lexxy, EP đầu tay xoay quanh hình ảnh người phụ nữ hiện đại. biết yêu thương, biết cho đi nhưng cũng hiểu rõ giá trị của bản thân. Các ca khúc kể câu chuyện về một cô gái luôn đặt sự tôn trọng và yêu thương chính mình lên hàng đầu, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc hay sự công nhận từ người khác.

Những thông điệp ấy được hình thành từ chính những câu chuyện mà nữ ca sĩ quan sát trong cuộc sống. Cô cho biết các sáng tác trong EP được thực hiện dựa trên những trải nghiệm và câu chuyện về những người phụ nữ xung quanh mình. Từ đó, Lexxy nhận ra rằng sự quyến rũ và tự tin không nằm ở việc được yêu thương nhiều đến đâu, mà ở khả năng hiểu rõ giá trị bản thân và không đánh mất chính mình trong bất kỳ mối quan hệ nào.

Để hoàn thiện dự án, êkíp đã trải qua nhiều ngày làm việc với cường độ cao. Trong đó có những buổi ghi hình kéo dài từ đêm đến sáng hôm sau. Nữ ca sĩ cho rằng một sản phẩm chỉn chu luôn đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực của cả tập thể và thành quả là loạt MV được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh, hướng tới phong cách hiện đại và giàu tính thị giác.

Trong đó, "Bad Playah" là sản phẩm gây chú ý nhờ phần dàn dựng vũ đạo quy mô. Những màn trình diễn nhóm được xây dựng công phu, thể hiện rõ định hướng phát triển của Lexxy theo hình mẫu nghệ sĩ thần tượng có khả năng kết hợp giữa ca hát, trình diễn và hình ảnh.

Với Lexxy, dự án lần này không phải là một sự thay đổi hoàn toàn mà là phiên bản rõ nét và táo bạo hơn của chính mình

EP đầu tay của nữ ca sĩ còn có sự tham gia của nhà sản xuất âm nhạc Drum7, gương mặt đứng sau nhiều sản phẩm của các nghệ sĩ trẻ như: Văn Mai Hương, Bảo Anh, B Ray hay Quang Hùng MasterD...Sự góp mặt của Drum7 góp phần hoàn thiện màu sắc âm nhạc đương đại mà Lexxy hướng tới trong dự án lần này.

Không chỉ tập trung vào phần âm nhạc, nữ ca sĩ cũng dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng câu chuyện xuyên suốt của EP. Theo cô, mỗi tựa đề ca khúc đều được lựa chọn kỹ lưỡng bởi đó không đơn thuần là tên bài hát mà còn là cánh cửa dẫn người nghe đến thế giới nội tâm của nhân vật nữ trong từng câu chuyện.

Lý giải về tên gọi "Flexxy", Lexxy cho rằng chữ “flex” thường được nhiều người liên tưởng đến sự hào nhoáng hay vật chất. Tuy nhiên, với cô, đó là cách mỗi người dám thừa nhận cá tính, giá trị và những nỗ lực của chính mình trên hành trình trưởng thành. Vì vậy, Flexxy không chỉ là tên một EP mà còn thể hiện quan niệm của cô về sự tự tin và khát vọng hoàn thiện bản thân của một người trẻ.

Với Lexxy, dự án lần này không phải là một sự thay đổi hoàn toàn mà là phiên bản rõ nét và táo bạo hơn của chính mình. Cô mong khán giả không chỉ tìm thấy sự giải trí trong âm nhạc mà còn có thêm cảm hứng để tin vào giá trị bản thân. Theo nữ ca sĩ, dù đang độc thân hay trong một mối quan hệ, mỗi người đều xứng đáng được yêu thương và tôn trọng.

Hiện Lexxy trực thuộc Mars Entertainment, công ty quản lý nghệ sĩ do nhạc sĩ Tú Dưa sáng lập. Dù là con gái của người được nhiều khán giả biết đến qua hàng loạt ca khúc nổi tiếng, nữ ca sĩ cho biết cô vẫn theo đuổi con đường riêng với những lựa chọn và định hướng nghệ thuật của mình. Về phía Tú Dưa, nam nhạc sĩ luôn tôn trọng gu âm nhạc cũng như cách xây dựng hình ảnh của các con, thay vì áp đặt hay tạo ra những ưu ái đặc biệt.

Sau EP đầu tay, Lexxy cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi hình ảnh một nghệ sĩ trẻ hiện đại, độc lập và không ngừng khám phá những khía cạnh mới của bản thân thông qua âm nhạc. Với "Flexxy", nữ ca sĩ sinh năm 2004 đang cho thấy quyết tâm từng bước khẳng định dấu ấn riêng trên thị trường nhạc Việt.