“Ngày Văn hóa Việt Nam” sẽ được tổ chức thường niên với nhiều hoạt động quy mô lớn

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, ngày 24/11 hằng năm sẽ trở thành dịp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và quảng bá di sản trên phạm vi cả nước, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống xã hội.

Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, đồng thời tạo đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo nội dung Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” sẽ được tổ chức đồng bộ từ Trung ương đến địa phương với quy mô lớn. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch sẽ được triển khai theo hướng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng vùng, miền.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử, bản sắc và các giá trị văn hóa dân tộc. Các cơ quan, đơn vị xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông đa dạng trên báo chí, nền tảng số và mạng xã hội nhằm tăng khả năng tiếp cận của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tôn vinh di sản văn hóa, nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật dân gian và các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam sẽ được tổ chức thường xuyên. Kế hoạch cũng khuyến khích các địa phương xây dựng những sản phẩm văn hóa mang dấu ấn riêng, gắn với phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo.

Trong lĩnh vực giáo dục, các chương trình ngoại khóa, tham quan di sản và mô hình “Hành trình di sản” sẽ được đẩy mạnh tại các cơ sở giáo dục nhằm giúp học sinh, sinh viên hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc. Thông qua nhiều hoạt động, học sinh, sinh viên được bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ các giá trị truyền thống.

Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức thường niên vào ngày 24/11 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và quảng bá di sản trên phạm vi cả nước (Ảnh: Hương Thủy).

Đáng chú ý, Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, bắt đầu từ tháng 11/2026. Đồng thời, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11) được tổ chức trong một chuỗi hoạt động tại các khu dân cư, tạo không gian sinh hoạt văn hóa rộng khắp và thiết thực.

Không chỉ diễn ra trong nước, các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới cũng sẽ được tăng cường. Các hoạt động thường niên như Tuần Văn hóa Việt Nam và “Ngày Văn hóa Việt Nam” dự kiến được tổ chức ở các quốc gia là đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với Việt Nam và tại những đất nước có nhiều cộng đồng người Việt Nam sinh sống. Đây là cơ hội để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Việc tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” thường niên được kỳ vọng góp phần thúc đẩy công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đồng thời, vai trò của văn hóa cũng được khẳng định như một nguồn lực nội sinh quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.