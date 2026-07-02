Tăng mức xử phạt hành chính góp phần định hình lại ý thức thượng tôn pháp luật

ANTD.VN - Theo Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội, việc nâng cao mức chế tài xử phạt không phải để tạo áp lực, mà là giải pháp cần thiết để thay đổi nhận thức, định hình lại ý thức thượng tôn pháp luật

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội, sau một thời gian triển khai tăng mức xử phạt mới đối với 24 hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực cư trú, căn cước, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, nhưng qua kiểm tra thực tế, CATP nhận thấy việc chấp hành pháp luật của một số cá nhân và cơ sở – đặc biệt là các cơ sở kinh doanh – vẫn còn những hạn chế nhất định.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý chủ quan. Nhiều người cho rằng các vi phạm này đơn giản, hậu quả không nghiêm trọng nên đã bỏ qua việc thực hiện các quy định kỹ thuật và quy trình bắt buộc. Từ thực tế đó, chúng tôi đã căn cứ vào Luật Thủ đô để tiếp tục tham mưu nâng mức phạt lên 1,5 đến 2 lần nhằm tạo ra chế tài đủ mạnh, tăng sức răn đe và thay đổi triệt để nhận thức của đối tượng quản lý.

Vì vậy, khi mức hình phạt được nâng lên, hành vi và nhận thức của người dân cũng như các chủ doanh nghiệp đã có sự chuyển dịch rất lớn. Điển hình ở hai lĩnh vực.

Thứ nhất, trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú, ngay từ giai đoạn tuyên truyền, trước khi mức phạt mới chính thức có hiệu lực, ý thức chấp hành của các cơ sở đã nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, bộ phận quản lý tại các cơ sở kinh doanh lưu trú đã thực hiện việc thông báo lưu trú cho khách một cách nghiêm túc và chủ động hơn, không còn tình trạng lơ là như trước.

Trong lĩnh vực trật tự đô thị, trước đây, do mức phạt cũ còn thấp, có những cơ sở sẵn sàng chấp nhận nộp phạt để tiếp tục vi phạm, thậm chí có đơn vị bị xử phạt đến 5 - 6 lần vẫn tái phạm.

Tuy nhiên, khi mức phạt được nâng lên gấp đôi, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Qua thống kê và ghi nhận ngay trong quá trình tuyên truyền, các chủ cơ sở đã chủ động thay đổi hành vi ngay lập tức vì mức phạt mới rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích kinh tế của họ.

CATP khẳng định, việc nâng cao mức chế tài xử phạt không phải để tạo áp lực, mà là giải pháp cần thiết để thay đổi nhận thức, định hình lại ý thức thượng tôn pháp luật, từ đó giúp người dân và doanh nghiệp chấp hành các quy định một cách tự giác và bền vững hơn.