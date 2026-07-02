Kiên quyết xử lý vi phạm trật tự văn minh đô thị

ANTD.VN - Nhằm từng bước xây dựng diện mạo đô thị văn minh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân, sáng 2-7, Ban Chỉ đạo 197 phường Tây Tựu, Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại nhiều điểm trên địa bàn.

Ra quân lập lại trật tự văn minh đô thị tại phường Tây Tựu với quyết tâm xử lý vi phạm, không để tái lấn chiếm

Trong sáng 2-7-2026, lực lượng Công an phường Tây Tựu, cán bộ phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, lực lượng an ninh cơ sở cùng đại diện các tổ dân phố đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến các hộ kinh doanh về quy định không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, không dựng mái che, mái vẩy, biển quảng cáo trái quy định; đồng thời yêu cầu các hộ tự giác tháo dỡ các hạng mục vi phạm trước khi lực lượng chức năng tiến hành xử lý.

Quá trình thực hiện được tiến hành công khai, đúng quy định, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở với xử lý kiên quyết đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Đây cũng là giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn, thông thoáng.

Công an phường Tây Tựu, cán bộ phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, lực lượng an ninh cơ sở cùng đại diện các tổ dân phố đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến các hộ kinh doanh về quy định không lấn chiếm vỉa hè

Theo ông Nguyễn Sỹ Thắng - Phó Chủ tịch UBND phường Tây Tựu, đợt ra quân được triển khai trên cơ sở kế hoạch của UBND phường nhằm thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về giải quyết các điểm nghẽn trong công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng địa bàn bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

Song song với công tác xử lý, các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh và người dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần hình thành nếp sống văn minh, trật tự.

Cùng với việc xử lý các vi phạm trước mắt, Công an phường sẽ tiếp tục phân công lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, cắm chốt tại các khu vực trọng điểm để duy trì kết quả

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 197 phường Tây Tựu, trong buổi ra quân tại khu vực chợ Vân Trì, chợ Hạ và ngõ 160 đường Tây Tựu, lực lượng chức năng đã tháo dỡ 6 mái che, 6 tấm bạt; thu giữ 6 biển, bảng quảng cáo vi phạm; 2 bàn, 7 ghế nhựa, 1 bàn gỗ, 2 ô dù, 5 tờ rơi quảng cáo cùng 5 thùng nhựa và nhiều vật dụng phục vụ việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

Những kết quả bước đầu cho thấy sự quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự đô thị tại các khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm.

Tổ công tác kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm trên vỉa hè, lòng đường

Đặc biệt, các điểm như chợ Vân Trì, chợ Hạ hay ngõ 160 đường Tây Tựu vốn tập trung đông hộ kinh doanh, lưu lượng người và phương tiện lớn nên tình trạng bày bán hàng hóa tràn xuống lòng đường, vỉa hè đã ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông, mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó Trưởng Công an phường Tây Tựu cho biết: “Theo kế hoạch, cùng với việc xử lý các vi phạm trước mắt, Công an phường sẽ tiếp tục phân công lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, cắm chốt tại các khu vực trọng điểm để duy trì kết quả, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tái lấn chiếm. Đây là giải pháp được xác định có ý nghĩa quyết định nhằm tránh tình trạng "ra quân rầm rộ rồi đâu lại vào đấy".

Tổ công tác hạ bỏ các tờ rơi, băng rôn quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị trên tuyến phố...

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ dân phố và lực lượng an ninh cơ sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về trật tự, văn minh đô thị; khuyến khích các hộ dân chủ động chỉnh trang mặt tiền, tháo dỡ mái che, biển quảng cáo không đúng quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng các tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp.

Việc duy trì thường xuyên các đợt tuyên truyền kết hợp kiểm tra, xử lý vi phạm thể hiện quyết tâm của Ban Chỉ đạo 197 phường Tây Tựu trong xây dựng môi trường đô thị văn minh, kỷ cương. Quan trọng hơn, khi chính quyền và người dân cùng đồng hành, ý thức tự giác được nâng lên sẽ tạo nền tảng bền vững để trật tự đô thị được giữ vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.