Công an phường trông giữ miễn phí phương tiện của người dân đi xem bắn pháo hoa

ANTD.VN - Không chỉ triển khai các phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn chương trình bắn pháo hoa tại công viên Thống Nhất, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội còn trông giữ miễn phí phương tiện cho người dân đi xem bắn pháo hoa.

Dự báo người dân đi xem bắn pháo hoa tối 2/9 tại công viên rất đông trong khi các điểm trông giữ xe trên địa bàn lại thiếu. Vỉa hè tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu chưa có đơn vị quản lý trông giữ xe, tiềm ẩn nguy cơ về trộm cắp tài sản, vi phạm trật tự đô thị.

Công an phường Hai Bà Trưng đã tổ chức 12 điểm trông giữ xe miễn phí đêm bắn pháo hoa

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện gương mẫu đi đầu của đoàn viên thanh niên Công an phường, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an phường Hai Bà Trưng đã đề xuất, báo cáo Ban Chỉ huy tổ chức 12 bãi trông giữ xe miễn phí tại khu vực phố Nguyễn Đình Chiểu.

Theo Công an phường Hai Bà Trưng, 20.000 phương tiện đã được Công an phường trông giữ miễn phí trong đêm bắn pháo hoa 2/9.

Công an phường sẵn sàng các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn chương trình bắn pháo hoa tại công viên Thống Nhất

Việc làm tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, giúp người dân yên tâm xem bắn pháo hoa trong ngày vui của đất nước. Đồng thời góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa mất tài sản tại khu vực tổ chức hoạt động, cũng là một trong những việc làm thiết thực của Công an phường Hai Bà Trưng hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất": Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, thân thiện, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.