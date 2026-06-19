Kiểm tra điều kiện phòng cháy chữa cháy tại Trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh Moncada

ANTD.VN -UBND xã Suối Hai (Hà Nội) vừa phối hợp tổ chức kiểm tra các điều kiện phòng cháy chữa cháy tại Trạm NC& SX tinh đông lạnh Moncada thôn Yên Thành, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội.

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đại diện Đội CC và CNCH khu vực số 27 (Phòng CS PCCC&CNCH CATP Hà Nội); Công an xã Suối Hai.

Đoàn kiểm tra làm việc tại hiện trường

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã kiểm tra thực tế hiện trạng công trình kho cỏ khô, nhà điều hành và các khu vực liên quan; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở; kiểm tra phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy, nguồn nước chữa cháy theo quy định...

Đoàn kiểm tra ghi nhân cơ sở đã cơ bản thực hiện tốt các quy định về công tác PCCC. Hệ thống phòng cháy cơ bản đảm bảo, hệ thống chữa cháy đảm bảo hoạt động bình thường, khoảng cách an toàn PCCC đảm bảo Thông qua đợt kiểm tra nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đơn vị trong việc thực hiện các quy định về PCCC và CNCH, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản tại cơ sở.

Đánh giá hệ thống chữa cháy tại chỗ

Trước những diễn biến phức tạp, bất thường của thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp, vật liệu khô nỏ, cộng với nhu cầu sử dụng điện gia tăng dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy, nổ; để đảm bảo an toàn PCCC trong mùa nắng nóng, Đội CC&CNCH khu vực số 27 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC như sau:

- Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên thực hiện các nội quy bảo đảm an toàn PCCC trong cơ quan, doanh nghiệp.Tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót về PCCC.

- Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, duy trì các điều kiện an toàn PCCC trong quá trình hoạt động, sản xuất. Sắp xếp vật tư, hàng hóa gọn gàng đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC và ngăn cháy theo quy định. Thường xuyên vệ sinh công nghiệp, làm sạch thiết bị máy móc và bụi trong dây chuyền công nghệ sản xuất.

- Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện PCCC, công cụ phá dỡ (hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, bình chữa cháy; búa, kìm cộng lực, đèn pin, mặt nạ phòng độc, thang, dây hạ chậm, nguồn nước…) để kịp thời xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

- Tăng cường công tác thường trực, tuần tra, đảm bảo đủ lực lượng PCCC cơ sở để giải quyết kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

- Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều tình huống giả định để chủ động xử lý khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

- Khi phát hiện có cháy, nổ xảy ra hãy bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người biết để mau chóng di chuyển ra ngoài qua lối thoát nạn an toàn; đồng thời gọi điện báo cháy ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo số máy 114, hoặc Đội CC&CNCH khu vực số 27 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội theo số 02433.865.114, đội dân phòng, chính quyền địa phương, Công an xã, phường đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn. Trong quá trình di chuyển dùng khăn thấm ướt che kín miệng, mũi và cúi thấp người để tránh bị ngạt khói